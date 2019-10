Daniel Varnagy: A Trump le vendieron una realidad de Guaidó que terminó en mentira - Efecto Cocuyo

A nueve meses de gestión de Juan Guaidó como presidente encargado, su respaldo internacional, encabezado por Estados Unidos, se ha vuelto más simbólico que práctico, aseguró el doctor en ciencias políticas, Daniel Varnagy.

“A (Donald) Trump le vendieron una realidad que terminó siendo una mentira. No va a cometer otra acción como la de Irak. Sus asesores vendieron una realidad que era ficticia, que no ocurría en el país”, expresó Varnagy en el programa Con La Luz, conducido por la periodista Ibis León, este jueves, 24 de octubre.

Según el análisis de Varnagy, a la comunidad internacional que respalda a Guaidó, que se cuenta en más de 50 países, les hicieron creer que el también presidente de la Asamblea Nacional podía conseguir el respaldo de las fuerzas militares, lo cual no ocurrió en este lapso.

“La posición de Estados Unidos es diferente ahora en octubre que a principio de año. En este momento esos países se dieron cuenta que la ruta planteada y esa capacidad de convencer a la Fuerza Armada no fue real”, sostuvo.

Por lo tanto, Varnagy indicó que, luego de Guaidó descender, luego de ser un “líder mesiánico” a principio de año, buscó otros caminos para lograr una transición política, como lo fue el diálogo con el chavismo, con la mediación de Noruega.

“Cuando comienza el descenso, los países entienden que apoyan de manera simbólica. Cuando decae, Guaidó se acerca a mecanismo que no genera confianza”, explicó.

En ese sentido, destacó que la falta de resultados para generar el cambio político causó desconfianza en estos países y, al contrario, surgió la opinión de que el gobernante chavista Nicolás Maduro “tiene la capacidad para sostenerse en situaciones extremas”.

El analista apuntó a que este descenso del líder opositor se produjo en parte porque “sobre los temas medulares no hizo un plan de políticas públicas en caso que tuviera la verdadera capacidad de ejercicio”.

Mientras, en cuanto a la administración de Maduro, indicó que, con su modelo socialista, ha logrado sumir a la población venezolana en un sistema de acostumbramiento.

“En muchos sectores de la población hay una sensación de acostumbramiento. Uno de los factores del sistema socialista es acostumbrar a la gente a una calidad de vida menor a la cual tenía”.

Y, en cuanto a una opción militar extranjera para que haya un cambio político, desestimó que sea una opción aprobada por la población venezolana.

“Todo se resuelve fuera de Venezuela”

El politólogo también se refirió a las última negociaciones que sostuvo la administración de Guaidó con el chavismo en Barbados y afirmó que el Consejo de Gobierno que planteó el diputado es poco probable de suceder.

“Plantear un cambio de sistema radial, es lo deseable éticamente hablando, pero es poco probable. Pero lo inesperado puede ocurrir. Todo lo que ha pasado en Venezuela se va a resolver fuera de nuestras fronteras”, aseguró.

En se sentido agregó que, sobre un gobierno de transición conformado por ambos bandos, “una repartición (de poder) puede ser muy mala. Quienes tienen intereses en Venezuela van a tratar de fortalecer desde el punto de vista militar”.

Nuevo CNE

La designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) es uno de los temas latentes que ha puesto el chavismo sobre la mesa de diálogo que sostiene con una minoría opositora.

Respecto a esto, Varnagy apuntó que, nombrar autoridades electorales sin el Parlamento y en cambio hacerlo con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) genera dudas y es la vía en la cual se dirige el chavismo en su ruta de adelantar elecciones parlamentaria.

“Arroja serias dudas acerca de la confianza del proceso y el posible resultado de designación de rectores del CNE. Si no se disuelve la ANC antes de la designación del CNE, no existe ninguna manera de garantizar que no fueron ellos los que movieron las fichas para la designación”, dijo.

Sobre adelantar estos comicios, con el objetivo de retomar el poder del Parlamento de mayoría opositora, afirmó que se trata de una estrategia del sistema socialista de Maduro para mantener la opinión pública ocupada.

“Todo sistema socialista se basa en la frecuencia en la intensidad de las votaciones, mantiene ocupado a las personas. La clase política dividida va a buscar por un lado impedir que se adelanten las elecciones y la otra parar”, dijo.

También opinó sobre la reciente acción de la ANC de levantar la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa y el contraste de la Mesa Nacional de Diálogo de liberar presos políticos, indicó que es parte de la estrategia chavista.

“Le han llamado a este sistema la puerta giratoria. Lo muestran como buena voluntad cuando alguien sale. Permanece la tensión sobre el tema, ellos siempre van a liberar presos político, mientras arrestan a otros”.