Cuáles son los estados con más jóvenes rezagados del Registro Electoral (y cómo se organizan para cambiarlo)

Con activismo digital y puntos de traslado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil buscan reducir el número de jóvenes rezagados del Registro Electoral (RE). Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin actualizar el registro de votantes hasta este viernes 2 de junio.

Estimaciones hechas por la organización civil Súmate, con el último corte del RE de 2022, permiten identificar el número de personas menores de 45 años que están fuera del RE en cada uno de los estados del país.

Pero, además, la organización calcula cuáles son los estados con más rezagados tomando en cuenta la población y otras variables.

De acuerdo con Súmate, en Aragua 6 de cada 10 ciudadanos no podrían votar en las presidenciales de 2024. Mientras que en Anzoátegui, Cojedes, Falcón, Mérida y Sucre, 4 de cada 10 no podrían ejercer su derecho al sufragio. En Caracas el porcentaje equivale a 2 de cada 10 personas.

“Las zonas más rurales son las que enfrentan mayores dificultades. En estados como Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, donde el transporte es bastante complicado, la inscripción en el RE se vuelve prácticamente imposible”, afirma la coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño.

En el caso de Delta Amacuro, explica Cedeño, las personas que viven en municipios más alejados deben trasladarse en bote hasta la capital para poder inscribirse en el RE, un traslado que es costoso y toma mucho tiempo.

“En Bolívar, personas que viven en Santa Elena de Uairén están enfrentando, en este momento, un gran reto porque la vía no está apta para manejar, por lo que el recorrido toma más tiempo de lo previsto, alrededor de 8 o 12 horas para que puedan llegar hasta Ciudad Bolívar para inscribirse en el RE”, señala.

Pero no muy lejos de la capital del país, en el estado Miranda, las dificultades que enfrentan los jóvenes no son menores: “Las personas que se encuentran en las zonas más alejadas de Miranda tienen que movilizarse hasta Los Teques, que es un recorrido bastante largo de hasta cinco horas, o deben ir hasta Caracas para poder inscribirse”.

Pese al rezago y a las reiteradas solicitudes hechas por partidos y organizaciones de la sociedad civil, el CNE no implementa jornadas especiales que permitan reducir la brecha a pesar de que el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece que el órgano comicial está obligado a ubicar centros de inscripción y actualización del RE en sectores de difícil acceso y/0 de mayor concentración poblacional. La omisión afecta el derecho al sufragio.

A la conquista del voto joven

Ante la inacción del CNE, proliferan las iniciativas que buscan incorporar a los electores jóvenes. A través de la campaña Yo Estoy Inscrito, que se activó en 2021, Voto Joven busca generar consciencia, explicando por qué es importante ser parte del RE.

“También hemos generado movilizaciones hacia las oficinas regionales electorales para que los jóvenes se inscriban. La UCV fue el piloto porque nos organizamos con estudiantes de diversas escuelas, asistimos caminando desde la universidad hasta la sede de Plaza Venezuela. Encontramos que los jóvenes sienten un apoyo en asistir en grupo porque tienen un ánimo distinto cuando van en conjunto”, comenta.

Cedeño menciona los esfuerzos del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), con un aula virtual habilitada para los jóvenes; la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación; y Todos por la Educación de Gritemos con Brío.

@HolaTuRE es otra iniciativa que lidera Brenda Ribeiro y otros dirigentes juveniles de distintos partidos para estimular a las chamas y chamos a través del activismo en redes sociales. Hasta el momento hay dirigentes en Miranda, Zulia, Aragua, Falcón, Yaracuy, Nueva Esparta, Táchira, Mérida, Bolívar y Carabobo trabajando en este proyecto.

Algunas organizaciones políticas instalan puntos para trasladar a quienes lo necesiten a las oficinas regionales electorales; sin embargo, estas actividades son limitadas por falta de recursos económicos.

El apoyo del Estado es fundamental para abarcar a los 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el RE, especialmente porque cada año que pasa se suma medio millón de votantes potenciales a esta cifra, advierte Cedeño.

Para tener una idea de por qué es insuficiente es importante tomar en cuenta este ejercicio que hizo Súmate para saber cuántos nuevos inscritos se pueden incluir solo con las 24 oficinas regionales electorales que, en teoría, deben operar de forma continua e ininterrumpida.

Suponiendo que en todos los 24 puntos se inscriben o actualizan 100 ciudadanos diarios por cinco días, durante las 20 semanas hábiles que quedan de 2023 y 20 semanas hábiles de 2024, apenas se lograría inscribir o actualizar alrededor de 500 mil ciudadanos.

¿Por qué votar en un sistema no democrático?

Para la coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño, votar en un contexto no democrático no es traicionar los ideales sino una forma de generar un espacio de cambio para el futuro.

“El voto en sí mismo es una herramienta para la articulación ciudadana y mantenernos activos frente a nuestras exigencias. Nos permite, como ciudadanos, tener la posibilidad de organizarnos y lograr que esa organización genere incidencia», argumenta.

¿Es cierto que los jóvenes son apolíticos o serán más bien apartidistas?

«No creo que los jóvenes sean apolíticos, a lo largo de los años los jóvenes han demostrado una sed de democracia muy grande. Lo que no sienten es representación ni identificación con los liderazgos políticos actuales y esto los lleva a generar un accionar desde espacios no partidistas. Ahora estamos viendo a muchos jóvenes vinculados con organizaciones no gubernamentales y esto no ocurre de gratis, quieren generar cambios, sobre todo cohesión ciudadana», concluye.