La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Blanca Rosa Mármol de León planteó la convocatoria de una constituyente como una vía para “refundar” todos los Poderes Públicos del Estado y, en consecuencia, “habilitar” al candidato presidencial opositor.

La abogada considera que si María Corina Machado gana las primarias –actualmente tiene la primera opción de triunfo en las encuestas– y el actual Consejo Nacional Electoral (CNE) impide su inscripción, estaría “truncando la salida electoral y solo quedaría refundar la República”.

“Aquí todos los Poderes son ilegítimos, lo es la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, todos los jueces son puestos a dedo; el Contralor, el Defensor, todos caen en el mismo perfil. Aquí hay una desinstitucionalización absoluta, por eso todas las opciones que plantea la oposición se vuelven un atolladero”, argumenta.

Otra constituyente

En su opinión, la inhabilitación es una “ficción jurídica” y plantear un mecanismo de sucesión es convalidar esa arbitrariedad.

Ante la dificultad para materializar esta propuesta responde: “La oposición es una mayoría abrumadora, de eso no tengo la menor duda, la dirigencia tendría que convocarla en sustitución de la elección frustrada”.

De acuerdo con el artículo 347 constitucional, la Constituyente puede ser convocada para “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

¿Qué responde Vente Venezuela?

El abogado y representante de Vente Venezuela, Perkins Rocha respondió a Efecto Cocuyo que no es “pertinente” discutir esta opción en este momento: “Creemos necesario recuperar la institucionalización del país antes de plantearnos ese necesario cambio constitucional”.

“No es lo más pertinente en este momento, es necesario primero recuperar políticamente las instituciones y, con base en eso, plantearnos la legitimación de nuevos autoridades”, señala.

Para el abogado, con el texto constitucional vigente es posible iniciar una transición política en el país.

“No quiero decir con esto que lo que plantea la doctora Mármol de León no es importante, solo que no es el momento más pertinente. No hay en el país espacios de libertad para hacer un llamado de tal condición, no hay quien garantice un resultado que obligue al régimen a acatar ese nuevo texto constitucional”, sostiene.

En su opinión, la oposición debe insistir en un proceso de primarias “donde la sociedad civil, sin interferencia del régimen, pueda legitimar su representación política”.

Recordó que las inhabilitaciones son inconstitucionales y, por lo tanto, “no existen en el campo del derecho ni en el campo jurídico”, razón por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado venezolano declarar la invalidez de estas decisiones.

Adicionalmente, es preciso destacar que la Constitución establece que los derechos políticos solo pueden ser suspendidos cuando hay una sentencia firme. Por lo tanto, la facultad administrativa que tiene actualmente la Contraloría General de la República contraviene el texto constitucional.

¿Cómo se llega hasta el final?

“Una vez tengamos una nueva representación de la oposición venezolana o del liderazgo político, va a haber una cadena consecutiva de hechos que van a llevar a cabo presiones de todo tipo, no solo internacionales, creemos que es importante la movilización de los venezolanos para no darle cabida a las decisiones que inconstitucionalmente ha dictado el régimen”, expresa Rocha.

Aunque advierte que “pensar en dar la receta, develando las cartas, y pasando por encima del primer logro que tenemos que obtener, que es el triunfo en la primaria, parece poco conveniente”.

“Vamos a extremar las presiones, el final significa defender la voluntad ciudadana, no negociarla”, explica.

Califica la propuesta de un mecanismo de sucesión como “un contrasentido”. “¿Vamos a pasar de una tiranía a una monarquía y que sea el régimen el que escoja cual es el candidato que debe ir contra él? Para desalojar al régimen, hay que primero desalojar las viejas prácticas de un sector de la oposición que hasta ahora ha jugado a la cohabitación; la primera lucha es interna, es la lucha de la depuración de la oposición”, opina contundente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...