Continúa segunda jornada de alistamiento en la Milicia Bolivariana

Este viernes, 29 de agosto, comenzó la segunda jornada de alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana que cumplió una primera fase los pasados 24y 25 de agosto en diferentes regiones de Venezuela.

El llamado que hizo el gobernante Nicolás Maduro para que las personas se inscribieran en este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se cumple después de los anuncios del despliegue militar de EEUU en aguas del Caribe, cercas de las costas de Venezuela, que incluye barcos, cruceros antimisiles, un submarino de propulsión nuclear y más de 4 mil infantes de Marina.

La portavoz de la Casa Blanca dijo la semana anterior que Donald Trump estaba dispuesto a «usar todo su poder» para cortar el flujo del narcotráfico en esta región para impedir su llegada a EEUU, algo que rechaza Caracas que acusa al republicano de amenazar la paz y estabilidad del Caribe con esa movilización inusual para operaciones antinarcóticos.

Maduro recordó la invitación, este mismo viernes en su canal de Telegram, a alistarse en este cuerpo que componen mayormente civiles en calidad de reserva y que según el líder chavista integran 4,5 millones de personas.

«El pueblo de Venezuela, con el compromiso de sus hombres y mujeres, dice presente hoy, viernes 29, y mañana, sábado 30 de agosto, en la Gran Jornada de Alistamiento en defensa de la Paz y la libertad que merece la Patria», escribió el mandatario en horas de la mañana.

A Quintero lo acompañó el presidente del ente comicial, Elvis Amoroso, y la alcaldesa de la capital, Carmen Meléndez.

Despliegue de puntos de registro para alistamiento

El canal del Estado, Venezolana de Televisión, mostró imágenes del alistamiento en diferentes regiones del país como Caracas, Zulia y Anzoátegui.

En la primera jornada, la gestión chavista habló de 945 puntos distribuidos en los 24 estados del país, mientras que para esta segunda mencionaron de 15.751 puntos de registro, aunque no detallaron su ubicación más allá de decir que era en plazas Bolívar y cuartes militares. En esta oportunidad añadieron lo que denominan «bases populares de defensa integral».

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, participó en uno de sus puntos en la capital venezolana desde donde llamó a «defender la patria».

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, llega a la jornada de alistamiento este viernes, en Caracas. El CNE, controlado por rectores afines al chavismo, llamó a los ciudadanos a que se alisten por la defensa del país ante las tensiones con Estados Unidos, que plantea enviar embarcaciones al mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Llamamos a todas las venezolanas y a los venezolanos a que cuidemos el bien más preciado que tenemos, que es la paz. (…) Nos encontramos en una nueva etapa y la única forma de que nosotros podamos mantener la paz es con la unidad nacional», afirmó el funcionario en declaraciones que recogió la agencia de noticias Efe.

Ante la movilización estadounidense, este lunes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció el despliegue de 15 mil efectivos militares para reforzar la seguridad fronteriza con Colombia, entre los estados Zulia y Táchira, mientras que un día después el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que estas operaciones incluían patrullaje fluvial, especialmente en el sur del Lago de Maracaibo (Zulia), pero también la de buques venezolanos en las aguas territoriales al norte del país.