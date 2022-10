Concejal de Primero Justicia denuncia que alcalde aragüeño lo golpeó e intentó asfixiarlo

El concejal Yoiber Pereira, del partido opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ), denunció este miércoles que fue agredido por el oficialista Daniel Perdomo, alcalde en el estado Aragua.

«Hoy quiero denunciar al alcalde del municipio José Rafael Revenga, Daniel Perdomo, por agredirme físicamente. Me encerró en servicios públicos y ahí me daba golpes, me puso una bolsa plástica para que yo le diera la clave de mi teléfono», dijo el concejal, quien aseguró que el funcionario chavista le quitó el chip de su celular.

Pereira, quien hizo la denuncia a través de un video, pidió a las autoridades que se «avoquen ante este caso», ya que «simplemente» estaba cumpliendo con su «deber como concejal, que es denunciar las problemáticas» del municipio.

El mensaje fue compartido por varios militantes de la formación, entre ellos el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien expresó su solidaridad hacia el concejal.

«Fue secuestrado y golpeado por el alcalde de dicho municipio. Condenable y vergonzoso el abuso de poder. No van a callar a quienes le dan voz a los problemas de los ciudadanos», expresó el dirigente opositor en su cuenta de Twitter.

En la misma red social, la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, condenó este hecho y mostró su solidaridad con Pereira, a quien -denunció- el alcalde también intentó asfixiar.