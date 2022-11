Colombia adquiere relevancia como un mediador que puede lograr una salida negociada en Venezuela. El gobierno de Gustavo Petro intenta alentar al Ejecutivo venezolano a regresar a la negociación en México y, para hacerlo, tiene un as bajo la manga, según Mariano de Alba, analista de Crisis Group.

“El gobierno de Gustavo Petro ofrece a (Nicolás) Maduro un puente para su reinserción internacional, pero pide concesiones a cambio, una de ellas es el regreso a la mesa de negociación en México y el regreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, señala el experto en derecho internacional y diplomacia.

En su opinión, el gobierno colombiano propone hacer gestiones para poner fin al aislamiento y presionar para el levantamiento de las sanciones que siguen afectando a Miraflores.

¿Colombia y Francia coordinados?

En este contexto, Francia parece jugar coordinadamente, pues luego de conocerse que Petro se reunirá con su homólogo Emmanuel Macron en París trascendió que esta capital será precisamente la sede en la que tendrá lugar un nuevo encuentro entre las delegaciones del chavismo y la oposición venezolana, para discutir un posible regreso a México.

¿Por qué?, la razón por la que Petro tiene interés en que se reactive el proceso de negociación es que “sabe que el gobierno de Maduro está muy desacreditado y para bajar el volumen de las críticas necesita que haga algunas concesiones en materia de derechos humanos”, opina De Alba.

“Colombia puede jugar un puente con EE. UU. y Europa porque en la región es, por lo menos hasta que llegue Lula (da Silva) en enero, el único actor que tiene una relación estrecha con el gobierno de Maduro. Chile no tiene acceso al gobierno de Maduro y Argentina está muy dividido internamente, por lo tanto, Colombia es quien puede jugar ese rol de mediador, al menos por ahora”, expone.

Otro motivo tiene que ver con el interés de Petro de lograr lo que ha denominado “la paz total en Colombia” que pasa por la estabilidad de Venezuela: “Necesita lograr que su relación bilateral con Venezuela avance porque necesita el apoyo real y concreto de Maduro para que las negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) sean fructíferas”.

Para el internacionalista y doctor en Ciencias Sociales Luis Daniel Álvarez, a Colombia también le interesa lograr una salida negociada al conflicto político venezolano para materializar otros puntos de su agenda, como el intercambio comercial que busca priorizar con la creación de una zona económica en la frontera común. El tema migratorio es otro de interés dada la gran comunidad de venezolanos que reside en ese territorio.

“La visita de Petro a Venezuela, con el planteamiento del sistema interamericano, entrampa, si se quiere, a Maduro porque si no acepta esta invitación va a seguir al margen de la comunidad internacional. Colombia puede ser esa voz que faltaba para empujar, junto a México, Argentina y otros actores, a que se dé la negociación”, expresa.

El analista destaca que en la declaración conjunta, firmada por Petro y Maduro en Caracas, se establece un apartado en el que el presidente colombiano “augura el mayor de los éxitos en la reanudación de la mesa de diálogo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición venezolana, para lo cual estamos a su disposición”, lo que interpreta como una señal de que esto se discutió y acordó.

Sobre la participación de Francia, Álvarez responde: «El reto es que esta negociación sea diferente, tiene que hacerse sobre la base de acuerdos y supervisión internacional con Noruega y ahora Francia que también busca un ejercicio de mediación, el empujón ahora de Francia que tiene un nivel institucional es la prueba de que la apuesta va en la dirección de promover coordinadamente un entendimiento».

Memorándum de México

El memorándum de entendimiento que suscribieron la Plataforma Unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro en Ciudad de México contempla la figura de “grupo de amigos”, que estaría integrado por países acompañantes del proceso.

Este grupo no prosperó, pero ante la posibilidad de que se reactive la negociación surge la duda de si Colombia podría ser uno de esos “amigos”.

Sobre la participación de Colombia en estas conversaciones, el embajador Armando Benedetti dijo a Efecto Cocuyo: “Se pensó que los colombianos podíamos estar en las negociaciones que se vienen realizando en México, pero si todos no están de acuerdo no se puede y no todos estuvieron de acuerdo”.

No obstante, Álvarez considera que independientemente de si Colombia forma o no parte de este grupo de amigos, “tiene un rol fuerte porque puede presionar para que Maduro termine sentándose en la mesa de negociación”.