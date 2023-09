El Consejo Nacional Electoral (CNE), publicó en su página web la información necesaria para participar en el Catastro nacional de centros de votación. El ente rector de los comicios en Venezuela indicó que la finalidad de esto es que tanto organizaciones con fines políticos, consejo comunales y comunidades organizadas “puedan elevar sus solicitudes de creación de centros de votación”. Las postulaciones se podrán hacer desde este 25 de septiembre hasta el próximo 22 de octubre.

Hace poco más de un mes, el gobernante Nicolás Maduro señaló que era necesario tener “más centros de votación en las comunidades”, una tarea que corresponde exclusivamente al CNE. “Hay que crear nuevos centros electorales y que los centros electorales estén en el epicentro de cada comunidad”, manifestó el pasado 17 de agosto Nicolás Maduro.

Quienes deseen postular algún centro de votación deben ingresar a la página del CNE para realizar la solicitud y seguir con los pasos que se indican.

Más centros de votación, pero sin sesgo

La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación dijo en su momento que la distribución de nuevos centros de votación “es una facultad exclusiva del Poder Electoral que debe implementarse sin sesgos”. En conversación Efecto Cocuyo, José Domingo Mujica, representante de la red, aseguró que “hay que vigilar y reclamar es que la distribución sea equitativa para todas las regiones y todos los sectores del país. Una distribución sesgada, que favorezca los intereses de un factor político, sería una arbitrariedad inaceptable y saltaría a la vista inmediatamente”.

Mientras tanto, la asociación civil Súmate alertó hace semanas que 10 millones de venezolanos no podrán votar en la elección presidencial de 2024 si el CNE no actualiza el Registro Electoral (RE). Súmate calculó que unos 6 millones de esos votantes están en el país y son venezolanos que no estarán inscritos en el RE o que necesitan reubicarse. Los otro 4 millones serían venezolanos en el exterior.

La iniciativa del CNE llega justo cuando se espera una reunión entre su presidente, Elvis Amoroso y el presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús María Casal para determinar de qué forma puede asistir técnicamente el CNE a la primaria opositora. Además, desde sectores del chavismo se maneja la posibilidad de una “mega elección” para 2024 que incluiría los comicios presidenciales así como elecciones regionales.

¿Qué dice la ley sobre los centros de votación?

De acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se establece, en su artículo 106, que los “centros de votación son lugares previamente establecidos por el Consejo Nacional Electoral, en los cuales funcionarán las mesas electorales a objeto de que los electores y las electoras puedan ejercer el derecho al sufragio”.

El CNE tiene un reglamento para conformar dichos centros, así como la apertura, cierre y el número de electores. El artículo también menciona que “los centros electorales con alta población electoral deberán desconcentrarse, creando nuevos centros instalados en estructuras móviles o fijas dependiendo de la realidad del caso concreto”.

Mientras tanto, el artículo 19 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales indica que “el Consejo Nacional Electoral adscribirá a las electoras y electores a un centro de votación que se corresponda con el ámbito geográfico de su residencia, considerando lo solicitado por ellos en tanto las condiciones del centro lo permitan”.

