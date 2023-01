Claves de la Memoria y Cuenta de Nicolás Maduro

Con un discurso de casi tres horas, el gobernante Nicolás Maduro presentó su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo, este 12 de enero.

El balance anual de su gestión incluyó críticas hacia Reino Unido, donde permanecen congeladas 32 toneladas de oro venezolano, por seguir reconociendo a la AN de 2015 y señalamientos contra Estados Unidos a cuyo gobierno exigió levantar sanciones, por ser las causantes, reiteró, de la crisis económica y social de Venezuela.

También advirtió que los ingresos nacionales producto de la venta de crudo es apenas de 1%, aunque habló de crecimiento como consecuencia de una expansión de la actividad económica no petrolera en el país. Asimismo, destacó como logros la disminución del desabastecimiento y del desempleo y prometió una ley para estimular las exportaciones.

Hubo importantes temas como el aumento salarial que no tocó ante una audiencia expectante del anuncio, tras días de protestas en sectores de la administración pública por los bajos sueldos.

A continuación algunas claves del mensaje anual de este jueves en el Palacio Federal Legislativo:

Lo político

Al Reino Unido. Maduro inició su mensaje anual, advirtiendo al Reino Unido, a Estados Unidos y al país que la única AN legítima es la de 2020 y que del Parlamento opositor al que esos países dicen reconocer no existen «ni las cenizas».

«Es risible, ridículo, de verdad, que a esta altura todavía se presten a la farsa, a la mentira», fustigó al referirse al comunicado de Inglaterra en el que se reconoce la vigencia del Parlamento opositor y se desconoce a su gobierno.

CNE. El gobernante aludió brevemente a la posible renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), «escuchada» de algunos sectores, para subrayar que sería la AN de 2020 la única competente para nombrar a los nuevos rectores. Advirtió que cualquier acto de la AN de 2015 es nulo.

Sanciones. Exigió al gobierno de EEUU el levantamiento de sanciones que junto a las de la Unión Europea, totalizó en 927 medidas. Entre consencuencias citó falta de acceso a 20 mil millones de dólares en el exterior y al oro depositado en el Banco de Inglaterra; el dejar de producir 3.995 millones de barriles diarios desde 2015 con pérdidas de 232 mil millones de dólares que hubieran ido, aseguró, a inversión social.

Denunció robo. alertó que el ingreso nacional está hoy «en números dramáticos» porque solo entró 1 % de lo que debía y que en los últimos 8 años, EEUU y la oposición, a través de las sanciones, «le han robado» al país 411 millones de dólares por día.

¿Logros?

Crecimiento. Maduro aseguró que al cierre de 2022, la economía creció más de 15% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta, destacó, de América Latina, producto de la diversificación de las actividades no petroleras como la agroindustria y el sector alimentos.

«Parece que el enfermo se recupera, se para, camina y corre», dijo.

Impuestos. Destacó el incremento de la recaudación tributaria el pasado año, al situarse en 4.744 millones de dólares, de 2.408 millones de dólares recabados en 2021. Aseguró que todos los impuestos son invertidos en el pago de los salarios actuales de los trabajadores.

Exportaciones y nueva ley. Habló de aumento de las exportaciones no petroleras que pasaron de 522 millones de dólares en 2021 a 1.314 millones de dólares en 2022, Ordenó al Gabinete presentar en las próximas semanas un proyecto de ley para simplificar el proceso de exportación en Venezuela.

Sobre las importaciones, entre ellas de materia prima dijo que subieron de 3.979 millones de dólares en 2021 a 8.194 millones de dólares el año pasado.

Abastecimiento. Resaltó que su gobierno logró bajar el déficit de abastecimiento a 3% por primera vez en 25 años, con productos nacionales e internacionales en los anaqueles.

Desempleo. Mencionó una mejora en la tasa de empleo y ubicó la desocupación laboral en 7,8% para 2022. Hizo un llamado al gabinete económico para que se impulse nuevamente el plan chamba juvenil (empleo en los jóvenes) porque considera que el proyecto se perdió en en el tiempo y espacio.

Alimentación. Afirmó que el país avanzó en el tema alimentario. Dijo que 94% de los alimentos que se envían en los Clap (programa alimentario) son venezolanos.

Sostuvo que una de las consecuencias de la «recuperación económica» experimentada por el país el año pasado, es la reducción del déficit nutricional de la población que se ubicó en 7,7%, lo que refleja una baja importante de 35% registrado en 2017.

Vivienda. De la Misión Vivienda, uno de los programas bandera de su gestión, aseguró que se logró la meta de entregar 4.400.00 unidades habitacionales en 2022. Mencionó igualmente que se entregaron 1.237 mil títulos de tierra urbana y que otra Misión, Barrio Nuevo Tricolor rehabilitó 235 mil hogares.

Lo que no dijo

Aumento salarial. La semana que culmina estuvo marcada por protestas de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), docentes, sector salud y jubilados y pensionados, entre otros, por bajos salarios en todo el país.

Se esperaba que ante el descontento manifestado en las calles, Maduro hiciera algún anuncio al respecto pero no se refirió a las protestas y menos al incremento salarial. Al ingreso mensual solo se refirió para culpar a las sanciones de no poder invertir en los sueldos y advirtió que el «bloqueo» no servirá para provocar un estallido social ni un golpe de Estado.

Actualmente el sueldo mínimo en el país es de 130 bolívares, lo que a la tasa actual del Banco Central de Venezuela (BCV) equivale a 6,70 dólares.

Tasa cambiaria. Tanto Maduro como la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez en una breve intervención, hablaron de las medidas que se tomarán para estabilizar la tasa cambiaria ante el aumento vertiginoso del dólar, pero sin ahondar en detalles.

Tampoco mencionaron en cuánto cerró la inflación en 2022. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, el país despidió el viejo año con 305% de inflación, la más alta de América Latina, seguida por Argentina con 94,8%.

Otras cifras que faltaron. El gobernante no detalló los ingresos petroleros del año ni otros indicadores como la pobreza.

Lo que sí admitió

Lo que sí admitió Maduro durante su discurso son las graves fallas en los servicios públicos en Venezuela, tales como el agua y la electricidad para de nuevo culpar a las sanciones de la falta de inversión.

Recordó que están a la espera del desembolso de 3.200 millones de dólares que serán administrados por Naciones Unidas como parte del acuerdo social suscrito con la oposición en México, para mejorar la distribución de agua en el país así como el suministro eléctrico. Dijo que en 2022 atendieron en tiempo real 82% de las denuncias, pero sin mayores detalles.

Subordinó cualquier avance en el diálogo de México a que se realice el depósito de los fondos congelados en el exterior producto de las sanciones.