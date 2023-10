Tras cantar «fraude» en las primarias de la oposición, los altos voceros del chavismo madurismo pasaron rápidamente de las «amenazas» contra los organizadores de la elección del 22 de octubre, a la judicialización del proceso de la mano del fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab.

Saab anunció este 25 de octubre una investigación contra el presidente y vicepresidenta de la Comisión de Primaria, Jesús María Casal y Mildred Camero, las juntas regionales que organizaron el proceso en los estados y la directiva de la organización dedicada a la veeduría electoral Súmate.

En paralelo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), a petición del Parlamento con mayoría del chavismo, organiza un referendo consultivo sobre el tema del Esequibo en un intento por movilizar no solo a sus bases sino al país en torno a una causa nacionalista. Esto tras el éxito de la consulta opositora, en la que según la Comisión de Primaria, participaron 2.440.415 electores con 91,31% del total de actas escrutadas.

¿Cómo se moverá el chavismo en lo adelante? ¿Se espera mayor radicalización debido al éxito de las primarias? ¿Se levantará de nuevo de la mesa de negociaciones? ¿Cumplirá con los acuerdos de Barbados para que EEUU siga flexibilizando sanciones?

Libreto repetido

Para el excoordinador nacional de Clase Media Socialista y exaliado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el Polo Patriótico, Carlos Hurtado, el discurso «antiprimarias» asumido por el gobierno y el Psuv, no es nuevo en su «libreto» de desconocer cualquier acto político relevante de la oposición, como tampoco será nueva, señaló, la línea de «radicalización» a medida que se acerquen las presidenciales de 2024 y sientan «amenazada» su permanencia en el poder.

«No esperemos que se conviertan en ovejas mansas para el 2024 que está previsto, sean las elecciones presidenciales. Si ellos ven que la oposición toma más espacios y se sienten amenazados de perder el poder, serán una manada de lobos salvajes y hambrientos. Siempre he dicho que esta gente del gobierno no son políticos y como tal no respetarán acuerdos y leyes», sostuvo Hurtado.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, señaló que la investigación contra las primarias corre por cuenta del sector más radical del chavismo, liderado por Diosdado Cabello con apoyo del gobernante Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El exviceministro para América del Norte y Europa del gobierno de Maduro, Alejandro Fleming opinó que las elecciones primarias son un «asunto privado» de la oposición que no afecta a todo el país, por lo que cualquier denuncia o impugnación de resultados solo pueden realizarla los partidos políticos que participaron y no el gobierno, por lo que no está de acuerdo con que se investigue a la Comisión de Primaria.

«Convertir al adversario político en mártir es una muy mala estrategia, le incrementa la popularidad automáticamente. En el año 2012, la participación en las primarias opositoras fue mayor, cerca de 3 millones, pero el presidente (Hugo) Chávez ni las ignoró», expresó en su cuenta de la red social X.

Sobre la radicalización del gobierno, consultado por Efecto Cocuyo, recordó igualmente que ya es costumbre que en los años electorales se polarice el discurso tanto de parte del gobierno como de la oposición como estrategia «de captación y preservación de electores», por lo que 2024 no será la excepción.

Cabello advirtió que María Corina no será candidata en 2024 “bajo ninguna circunstancia”. Foto: Psuv

¿Gobierno se levantará otra vez de la mesa?

Hurtado no cree que lleguen a ocurrir medidas extremas como encarcelamiento de los organizadores de las primarias sino de «cuadros medios» para enviar un mensaje de «fuerza e intimidación» a quienes considera «violentos» en la oposición y al chavismo disidente. Esto porque, aseguró, hay un sector interno encabezado por los hermanos Rodríguez (Jorge y Delcy) que quiere mantener las negociaciones con Estados Unidos para el levantamiento de sanciones, pese a la «resistencia» de otros factores de poder en Miraflores.

«EE. UU. también necesita seguir aliviando algunas sanciones para que sus empresas petroleras puedan operar y así aliviar la grave situación de las reservas de petróleos que han bajado considerablemente en ese país. por lo que no creo que el tema político interno de Venezuela afecte los planes de negociación que vienen desarrollándose entre ambos países en esa área», sostuvo.

El gobierno de Joe Biden ha dicho que si Miraflores incumple con los acuerdos de Barbados, especialmente el de derechos políticos y electorales, que entre otras cosas, exige respetar los mecanismos de la oposición para escoger a sus candidatos, profundizará de nuevo las sanciones que flexibilizó en el área petrolera, gasífera, minera y sobre bonos en el mercado secundario, de manera temporal (seis meses).

«Sería un gravísimo error que alguna de las partes arriesgara las negociaciones con EEUU porque el principal afectado sería el pueblo venezolano. Sería cruel que, después de percibir un alivio, la población experimentase de nuevo un retroceso en su calidad de vida», aseveró Fleming.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, respondió que el gobierno de Maduro no se dejará presionar. También llamó a la revisión del mencionado acuerdo de Barbados por considerar que la oposición violó el punto 4 relacionado con las garantías de una elección, aunque aclaró que dicha revisión no ponía en pausa las negociaciones con la oposición.

Estaría por verse si las «amenazas judiciales» contra la Comisión de Primarias se concretan y la reacción de la Casa Blanca al respecto.

«¡Qué rápido patearon la mesa! Están realmente histéricos con la votación (de las primarias)», expresó en su cuenta de X, el exministro de Turismo, Andrés Izarra.

¿Levantarán inhabilitación a María Corina?

«Ok, si todo es falso, mentira, ¿Cuál es el miedo? Sobrados como dicen estar, dejen que la oposición presente su candidato(a) y ustedes mídanse con su gallo muerto. Vemos entonces qué pasa», respondió Izarra a Jorge Rodríguez, quien este 24 de octubre aseguró que hubo fraude en las primarias y que Casal cometió un delito.

Un día antes, Cabello, primer vicepresidente del Psuv, advirtió una y otra vez que «bajo ninguna circunstancia», la ganadora de las primarias, María Corina Machado, sería candidata en las presidenciales de 2024 porque está inhabilitada por la Contraloría General de la República. Hurtado cree que efectivamente, el chavismo madurismo no permitirá la inscripción de la exdiputada de la AN.

«A María Corina Machado la van a neutralizar, ellos saben que con ella no caben acuerdos ni negociación política, ella representa el extremismo de un sector político y nunca claudicará. Entonces para el gobierno es una real amenaza política y no permitirán que ella avance», dijo Hurtado.

En este escenario, indicó, la apuesta del gobierno al no dejarla participar es que la oposición se divida y que se lancen varios candidatos para que el voto del antichavismo se disperse. Solo así, acotó, Maduro volverá a ganar las elecciones.

¿Funcionará estrategia del referendo?

El 3 de diciembre, es la fecha fijada por el CNE para el referendo consultivo sobre el Esequibo. Fleming lamenta que la polarización política afecte un tema importante para el país y a la misma figura de la consulta como iniciativa democrática.

En este sentido alertó que una participación inferior a 70% de la población sería un mal mensaje al mundo en el contexto del reclamo territorial. Estaría por verse la capacidad de movilización del Psuv luego de las primarias opositoras.

«Lo del referendo sobre el Esequibo no es más que un pote de humo para mostrar que también tienen pueblo e inflar las cifras e ir aceitando las maquinarias políticas para las venideras elecciones. Ante cualquier evento electoral el gobierno aplica algo para medir y revisar errores del sistema electoral, pero será solo un ridículo acto de referendo que solo servirá para discursos políticos desgastados sin obtener nada», acotó Hurtado.

Ambos coincidieron en observar que el referendo y sus resultados no incidirán en el juicio en la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo.

Exministro pide primarias chavistas

«Considero que el gobierno debería mejorar la gestión pública. Solo así preservaría e incluso aumentaría el número de electores con el que siempre ha contado», opinó Fleming.

Para Izarra, la única manera de que el chavismo recupere el capital político, especialmente tras las primarias, es que escoja a un candidato presidencial distinto a Maduro para 2024 y se «rebele» contra la actual cúpula del Psuv.

«Al Psuv se le presenta de nuevo la disyuntiva; la realidad le grita: el candidato Maduro es un ancla al cuello que solo los terminará de hundir ante el pueblo (…) Frente a una dirigencia que ha dado la espalda al pueblo, el chavismo tiene la imperiosa necesidad de apelar al poder del voto. Es esencial organizar una primaria bolivariana para seleccionar a un candidato por el rescate del proyecto chavista y la reconstrucción nacional», expresó en la red X.

Sin mencionar nombres, dijo considerar que dentro del chavismo y el mismo madurismo hay «candidatos potenciales» que pueden transmitir la esencia del mensaje del líder fallecido y su modelo de verdadera democracia participativa y protagónica, para evitar el «regreso de la derecha» a Miraflores.

«Independientemente de si la señora (Machado) llega a ser candidata o si permanece inhabilitada, es innegable el profundo hastío hacia este gobierno. El chavismo de todas las corrientes sabe que este sentimiento de rechazo se ha convertido en el principal movilizador del voto. La reciente primaria no fue tanto una movilización por una propuesta política específica, sino por la identificación con un candidato que encarnaba una coherencia indoblegable en su compromiso de barrer con el mal gobierno», aseguró el exministro.

