Tras los cuestionados comicios regionales del 27 de julio, el Poder Electoral adjudicó al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 23 gobernaciones de 24 y 285 alcaldías de 335, con lo cual se estimaba que las figuras de los protectores o padrinos (especie de gobiernos paralelos en regiones gobernadas por la oposición) quedarían atrás.

Sin embargo, tres meses después de dichas votaciones, el líder chavista, Nicolás Maduro, anunció una nueva designación de “madrinas y padrinos estadales” que tendrán la misión, según explicó, de fortalecer la capacidad de respuesta a solicitudes relacionadas con servicios públicos, a través del “Sistema 1×10 del Buen Gobierno”, en las entidades asignadas.

La casi totalidad de los nombrados son ministros.

Instancias centralizadoras

“La creación de los padrinos para la búsqueda del control de las gobernaciones en la época de Hugo Chávez tenía como sentido poder echar mano generalmente de gobernaciones que estaban en poder de opositores y que no articulaban políticas públicas de manera directa o no se subsumian a los intereses del poder central. Hoy, teniendo prácticamente el control de todos los estados, porque incluso el único opositor (Cojedes) está subyugado a las determinaciones de quien está en el poder, poner unos padrinos no tiene ningún sentido”, expresó el politólogo Nicmer Evans.

En declaraciones a Efecto Cocuyo recordó que de acuerdo con la Constitución (artículo 164) es al poder estadal ejercido por un gobernador, escogido por voto popular, al que la administración central debe asignarle recursos a través del Situado Constitucional para poder atender las necesidades de su región en el marco de sus competencias. Pese a que el mapa está casi teñido de rojo, Maduro vuelve a echar mano de la figura de los padrinos.

El vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, quien además es jefe nacional del 1×10 del Buen Gobierno, es el padrino de Caracas y Zulia, mientras que la vicepresidenta de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, será la “madrina” de los estados Bolívar y Lara. La ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira atenderá el estado Yaracuy.

“La figura de los padrinos y madrinas parece tratarse de una instancia centralizadora concebida para fortalecer el control político desde el Gobierno nacional, y representa una grave violación de la forma de Estado federal establecida en el artículo 4 de nuestra Carta Magna”, advirtió Acceso a la Justicia, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

La ONG coincide con que la figura de los padrinos y madrinas reeditan a los protectorados concebidos con anterioridad para convertirse en órganos paralelos de los gobernadores, pero también de los alcaldes. Recalcó que la medida vulnera la Constitución, en el pasado y ahora.

Recuerda quién ejerce el poder

El ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, fue designado por Maduro, padrino del estado Carabobo y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, estará encargado de Aragua.

En el único estado donde no gobierna el Psuv, Cojedes, fue designado el ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez. El 1×10 del buen gobierno en La Guaira será atendido por Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores.

“Si examinamos que estos padrinos son personas que tienen responsabilidad o de partido o ministerios, incluso algunos con dos o tres funciones ministeriales, no se puede decir que vayan a ser de mucha ayuda en relación con el tema de la capacidad de administración de las gobernaciones. Y en un estado de depauperación tan grande como el que existe en Venezuela, desde el punto de vista presupuestario, tampoco se puede ver que puedan incidir o favorecer el tema del desarrollo de políticas públicas en esos estados”, sostuvo Evans.

A su juicio, el anuncio de Maduro busca tener un impacto desde el punto de vista discursivo, en el sentido, de que ejerce el poder central o atiende directamente las necesidades de la gente, independientemente de que se hayan escogido a una mayoría casi absoluta de gobernadores del Psuv.

Recordó además que entre los criterios para escoger a los candidatos a gobernadores o alcaldes no privan precisamente razones relacionadas con las capacidades para ejercer el cargo, sino la “lealtad”.

“Quizás la designación de estos ministros busca algún elemento de soporte técnico, pero más allá de eso lo que al final se demuestra como intencionalidad es el fortalecimiento de la presencia del control del poder central sobre las gobernaciones, diluyendo aún más la posibilidad la importancia de escoger a los gobernadores en elecciones”, agregó el politólogo.

La vicepresidenta de Maduro es la madrina de los estados Bolivar y Lara

¿Vienen a controlar?

“Nuestra Constitución describe claramente que Venezuela es un estado federal descentralizado en el que las gobernaciones tienen sus competencias bien definidas. En algún tiempo cuando el Ejecutivo perdía una elección en algún estado, inmediatamente nombraba a un funcionario protector. Tal es el caso de Freddy Bernal, quien siendo protector del estado Táchira (gobierno de Laidy Gomez de AD) era quien ejecutaba con recursos extraordinarios las obras sociales de envergadura, restando o debilitando el mandato constitucional que se le otorga a los gobernadores electos”, reprochó el excandidato a la gobernación del nuevo estado Guayana Esequiba, Alexis Duarte.

Desde su óptica, la reciente designación de padrinos pudiera verse como una especie de “protectores o controladores” de su propio entorno, tomando en cuenta que deben tratar con autoridades regionales y locales, la mayoría del Psuv.

Para Delta Amacuro y Guayana Esequiba (cuya sede del poder está ubicada en Tumeremo, estado Bolívar) será enviado Héctor Silva, ministro de Minería. Ricardo Menéndez, ministro de Planificación es el padrino de Guárico.

Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura, es el padrino de Falcón; Ángel Prado, ministro de Comunas, de Barinas; Luis Villegas, ministro de Comercio Nacional, de Apure; Julio León Heredia, ministro de Agricultura Productiva y Tierras, de Anzoátegui; y Clara Vidal, ministra de Pueblos Indígenas, del estado Amazonas.

“Héctor Silva se va encontrar en el arco minero al mayor General Marcos Torres, quien es el presidente de la Corporación Venezolana de Minería y quien tiene bajo su control y responsabilidad todas las actividades mineras de la región, donde más de 6.000 molinos de procesamiento de oro del sector privado causan un elevado consumo eléctrico que afecta a todo el sur de Venezuela, donde prácticamente se perdió la luz. Este funcionario es quizás el más importante en toda la región, en todos los tiempos, debido al manejo que tiene sobre el oro y la responsabilidad con el Estado venezolano”, apuntó.

Agregó que el “nuevo padrino” también se encontrará con el almirante Nail Villamizar, actual gobernador del estado número 24, que trabaja, subrayó Duarte, con escasos recursos y considerables limitaciones económicas y territoriales.

“También ese padrino podrá estar controlando al alcalde (de Sifontes) Vicente Rojas (Psuv), quien tiene el control absoluto al estilo de un capataz de finca, de todos los funcionarios públicos del eje minero”, advirtió el excandidato de Un Nuevo Tiempo (UNT).

Alex Saab, ministro de Industrias, es el padrino del estado Carabobo

“Celos” de gobernadores y alcaldes

Los padrinos, por orden de Maduro, deben interactuar además con las llamadas “salas de autogobierno comunal” en 5.336 circuitos comunales del país, para atender las prioridades reportadas por las comunidades, cuyos gobiernos más cercanos son las alcaldías.

Indicó que a partir de los nombramientos espera afinar estrategias para alcanzar la meta establecida para el 31 de diciembre de 2025, fijada en 8 millones de casos resueltos a través del 1×10 del Buen Gobierno.

Sergio Lotartaro, ministro de la Juventud, es el padrino designado por Maduro para el estado Trujillo; Carlos Mast Yustiz, ministro de Atención de las Aguas, para Táchira; Raúl Paredes, ministro de Hábitat y Vivienda, para Portuguesa; Yelitze Santaella, ministra de la Mujer e Igualdad de Género para Sucre; Leticia Gómez, ministra de Turismo, para Nueva Esparta; Carlos Leal Tellería, ministro de Alimentación, para Monagas; Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación para Miranda y Franklin Cardillo, ministro del Deporte, para Mérida.

De cara a los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, Maduro volvió a recurrir al programa oficial como “receta” para ganar votos. En febrero de 2024, el gobernante designó madrinas y padrinos para todos los estados del país, igualmente para el impulso del 1×10 del Buen Gobierno.

Para los comicios de 2025, el Psuv estableció como uno de los “filtros” para la escogencia de las candidaturas, especialmente para quienes querian optar por la reelección en las gobernaciones y alcaldías, el apoyo e impulso aplicado al programa 1×10 del Buen Gobierno en sus respectivos estados y municipios.

“El que no impulsó la metodología del 1×10 como gobernador, alcalde, eso está registrado. Sabemos quién se hizo el “Gualberto”, eso tiene que ver con la humildad de nuestra gente. Aquí pasó que cuando se conformaron los Consejos Comunales, eso generó celos en los gobernadores y alcaldes por la asignación de recursos para obras, entonces saboteaban, eso pasó. No vamos a esperar que pasen cuatro años para saber si alguien cumplió o no”, advirtió el secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, en febrero de este año.

Duarte no descarta nuevos choques a partir de los nombramientos de Maduro. “Estas nuevas funciones traerán aumento del gasto público a cambio de control político sobre sus propios gobernantes del Psuv. Parece que no hay confianza y se requiere de más supervisión, mantener a ciertos factores a raya”, acotó el también abogado.