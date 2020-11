No se percibe interés ni en la consulta popular ni en las parlamentarias

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Cuando faltan apenas 10 días para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, aún no está claro qué va a pasar desde ese momento cuando se espera se conforme una nueva Asamblea Nacional. Lo que sí está muy visible es que, a diferencia de otros procesos comiciales, el de este 2020 pareciera no ser del interés de la mayoría de los votantes.

Esa conclusión se desprende de la conversación que tuvieron los periodistas Luz Mely Reyes, directora general de Efecto Cocuyo; Xabier Coscojuela, director de Tal Cual y Celina Carquez, coordinadora general de Crónica Uno, en el espacio #CocuyoClaroy Raspao de este este jueves 26 de noviembre.

La tertulia periodística de esta jornada giró en torno a estas elecciones legislativas, que, a juicio de Carquez, especialista en el tema, no ocupan la atención de buena parte de los venezolanos que en estos momentos prefieren ocuparse de asuntos más importantes como su situación económica.

“Las personas están más pendientes de resolver sus problemas que de participar en estos procesos, además porque saben que nadie va a resolverle esos problemas. No se percibe interés ni en la consulta popular ni en las elecciones parlamentarias. Los ciudadanos están enfocados en la economía del país”, aseguró.

Añadió que tal desinterés o apatía se ve marcada también por la falta de difusión de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) acerca de cómo se va a votar; así como el evidente ventajismo del partido de gobierno en la campaña.

“La oferta electoral para las elecciones no se ha difundido correctamente. Creo que va a ser difícil votar, especialmente para los que quieran votar cruzado”, dijo.

“CNE complaciente”

Asegura Carquez que el CNE se ha mostrado complaciente, en detrimento de los partidos de oposición que participarán en el proceso electoral, especialmente en lo que concierne a la difusión de sus propuestas para los votantes.

“No he visto ningún esfuerzo del CNE para que los partidos tengan acceso a los pocos medios que le hacen cobertura. La campaña de promoción de los candidatos a la AN ha sido muy pobre. Casi ni se conoce quiénes son los candidatos y mucho menos sus propuestas. Su promoción está concentrada en redes sociales y no en los medios de comunicación tradicionales”, añadió.

Vaticina que tras ello, la oposición solo logre unos 50 diputados para que ocupen las curules, lo que le dejará una amplísima mayoría al Psuv que consolidará el poder para Nicolás Maduro.

“Creo que el gobierno tiene la necesidad de tener una AN legítima con la participación de factores de la oposición. Además necesitan una nueva directiva dentro de la AN. El Gobierno necesita dinero y acceder al mercado internacional, para eso necesita legitimarse”, analizó.

Juego trancado en la oposición

Por otra parte, analiza la coordinadora del portal Cronica.Uno que todo ello favorece a un régimen de Nicolás Maduro, que busca conquistar también el Parlamento para disolver lo que queda de disidencia y atornillarse en el poder.

“El oficialismo está determinado en llevar a juicio a los integrantes de Voluntad Popular y a Guaidó por haber promovido las sanciones individuales en su contra sobre su fortuna y sus testaferros. Realmente no sé qué tanto pueda hacer Guaidó el año que viene dentro del país o si van a obligarlo a ir al exilio”, agrega.

Expresó también que aunque hay sectores de la oposición que están dentro del juego electoral, no es suficiente para hacer mella en las pretensiones del chavismo.

“No creo que la participación de un sector de la oposición le de legalidad a Maduro, tampoco creo que le interesa, ellos lo que necesitan es dinero”.

Dijo que la división opositora jugará también en contra de las pretensiones del sector que encabeza Guaidó y eso se verá antes del 5 de enero próximo.

“La oposición va a tener que replantearse su estrategia para salir de esta calle ciega, porque no los va a llevar a nada”.

Vea el programa aquí: