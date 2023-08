La Comisión Nacional anunció el pasado 31 de julio, 3.106 centros de votación y 5.000 mesas para las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre.

La instancia presidida por Jesús María Casal detalló el número de centros por estado del país que serán habilitados para que la ciudadanía inscrita en el Registro Electoral pueda votar para elegir al candidato unitario de la oposición pero aún no hay información sobre la ubicación exacta por municipios.

Sobre dicho tema expresó preocupación el candidato a las elecciones primarias, Henrique Capriles Radonski de Primero Justicia, tras la firma de los principios comunes del programa mínimo de gobierno este 4 de agosto, en el Teatro Chacaíto de Caracas.

Duda legítima

El exgobernador de Miranda espera de la Comisión Nacional mayores detalles sobre la ubicación exacta de los centros de votación, especialmente en zonas populares, para que sean lo más incluyente posible. Indicó que podrían haber centros en casas de familia a los que no todo el mundo sabrá cómo llegar.

«Más allá de un tema de números, seguimos teniendo preocupación sobre la ubicación de los centros y todo lo que corresponde al desarrollo del 22 de octubre, son preocupaciones legítimas. Las dudas que podamos tener los que estamos dentro del proceso y gente de afuera por participar, no se puede despachar con un tema de que se quiere agredir o que se quiera eliminar las primarias, eso es meter el problema debajo de la alfombra», expresó.

Recalcó que el deseo es que las primarias se hagan bien y sirvan para lograr una candidatura fortalecida para competir en 2024 contra el chavismo, tal como sucedió en 2012.

Sobre la cantidad total de centros señaló que el número es positivo y que puede permitir una buena participación de electores, pero subrayó que el «gran reto» es dónde estarán. Recordó que su planteamiento era de 4.000 puntos de votación.

«¿Qué haremos con las inhabilitaciones?»

Capriles indicó que más que salvar las primarias que recordó, son autogestionadas e independientes, hay que salvar las elecciones presidenciales de 2024 y luchar por garantías democráticas, aunque dijo esperar que la Asamblea Nacional de 2020, designe a un Consejo Nacional Electoral (CNE) «espanta votos» para tratar de desestimular el voto opositor.

«¿Qué haremos con las inhabilitaciones? Eso es una realidad, no podemos engañar al elector y es parte del desafío que tenemos por delante, lo demás en voluntarismo para tratar de ganar aplausos. Lo que propongo al país es que en cualquier escenario, sea el que sea, los venezolanos deben tener una opción para 2024, hay que votar, no vamos a dejar a los venezolanos sin opción y no caeremos en aquello de que o yo, o nadie, este país necesita un capitán de equipo, alguien que aglutine el deseo de cambio», dijo.

Indicó que la ruta de acción frente a las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República es un tema, entre otros, que aún debe debatirse entre los candidatos a las primarias y que en el momento oportuno deben tomarse y anunciarse decisiones. Acotó que no se le puede mostrar toda la estrategia a Miraflores.

Igualmente recordó que quien gane las primarias no se convertirá en el «dueño de la oposición» sino que tendrá el gran reto de aglutinar el país porque, recordó, no todo el que adversa al gobierno participará en dichos comicios internos y promover un fuerte movimiento para derrotar electoralmente al candidato del chavismo en las presidenciales

