El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, confesó que le pidió a Estados Unidos descongelar fondos bloqueados por ese país para que se cumpla el acuerdo social de México, firmado entre la plataforma unitaria de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro en noviembre pasado.

En una entrevista que concedió a El País de España, el dirigente opositor dijo que conversó sobre este tema con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story.

Ante la pregunta de que si pidió al diplomático estadounidense, que despacha desde Bogotá, sobre «Le pidió al embajador de EE UU que agilicen el desbloqueo de fondos venezolanos?», Capriles Radonski aseguró que ese fue parte de su conversación con el funcionario.

«Sí, muy diplomáticamente ese fue un poco el mensaje. Ese no es el tema nuclear, el tema es celebrar unas elecciones democráticas en Venezuela, por eso digo que ‘no nos enredemos’ ahí. Maduro se va a agarrar a cualquier cosita porque es obvio que quiere mantenerse en el poder», manifestó al diario español este domingo 22 de enero.

También cargó contra Juan Guaidó, Leopoldo López y el eurodiputado y padre del fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López Gil.

Desmintió a López, que la semana pasada señaló a Capriles Radonski y a Manuel Rosales de no querer las primarias, sino de ir a un consenso para que alguno de ellos fuese candidato.

Leer a Guaidó con «subtítulos»

«Una declaración de ese tipo lo único que hace es contribuir a dinamitar las primarias. Primero, porque es una falsedad. La única vez que yo he sido candidato por consenso es porque nadie quería serlo. La oposición no tiene en este momento la posibilidad de elegir un candidato por consenso. Estoy absolutamente a favor de las primarias, de un proceso de consulta abierto y lo más amplio posible».

Sobre Guaidó afirmó que no conoce la realidad del país y que para entender sus declaraciones se deben usar «subtítulos». También estimó que aunque participe en las primarias opositoras, el exjefe del gobierno interino no ganará ese proceso.

«No creo que vaya a ganar… Por lo visto no entendió nada de lo que pasó en los últimos años y como que está dormido, no se ha despertado. Uno de los graves problemas es continuar con la subestimación de quien está en el poder. A mí me cuesta mucho entender a Guaidó, a veces siento que se necesitan subtítulos. No creo que cualquiera le gane a Maduro», expresó el dos veces candidato presidencial de la oposición sobre Guaidó.

Qué dijo sobre el interinato

También sostuvo que el gobierno interino «no existía» y que su eliminación le permitirá a la oposición quitarle a Nicolás Maduro la retórica de confrontación.

«El interinato hizo más débil a la oposición. Ustedes pueden percibir que Maduro se fortaleció, pero en las elecciones de noviembre del 2021, Maduro quedó como la primera minoría, no una mayoría. Si la oposición quiere, hace las cosas bien y sumamos todas las minorías podemos ser una mayoría».

Cuestionó la política de «máxima presión» contra Nicolás Maduro y reiteró que no se encuentra más fuerte, aunque es él quien ejerce el poder en Venezuela.

«Ahí está el inmenso reto de que la política racional sea la que se imponga frente a unos irracionales que pensaron que enfrentar una dictadura pasaba por asumirse también como una dictadura al interno de la oposición. Fue un error garrafal y en eso devino el interinato en los últimos tiempos».

Para el dirigente de Primero Justicia aún no está claro si participará o no en el proceso de primarias para elegir al candidato opositor que enfrentará al chavismo en 2024, pero destacó que el futuro del país dependerá de lo que se logre en las próximas semanas.

Desde el primer día han dicho que la solución pasa por una negociación, así que hay voluntad. Yo creo que lo que hagamos y lo que dejemos de hacer en las próximas semanas puede ser decisivo de cara a los próximos seis o siete años en Venezuela».