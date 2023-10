Definir a cuál candidato se apoya para primaria piden militantes regionales de PJ, tras retiro de Capriles

Con «tristeza» pero también con «respeto», dijeron algunas dirigentes regionales del partido Primero Justicia (PJ) haber recibido el anuncio del retiro de la candidatura de Henrique Capriles a la primaria.

La concejal de PJ en Vargas, Andreina Villanueva y las coordinadoras juveniles de la tolda aurinegra en Mérida, Elizabeth Castillo y del municipio San Francisco del Zulia, Roxana Castellano, dijeron a Efecto Cocuyo que esperan que el Comité Nacional del partido, que se realizará este miércoles 11 de octubre, dé las orientaciones sobre cómo se actuará el 22 de octubre, entre ellas, a cuál candidato se apoyará.

¿Qué opciones se manejan?

«Sabíamos lo que iba a pasar, era lo esperado porque Henrique venía hablando que era muy difícil que se levantara la inhabilitación no solo contra él sino contra otros candidatos. No es el momento porque la dictadura no dejará que se inscriban para 2024, ahora esperamos que el partido nos indique si se apoyará a un determinado candidato para la primaria», expresó Villanueva.

Señaló que lo lógico es que si Capriles se retira debido a la inhabilitación, se recomiende votar en la primaria por un candidato que esté habilitado. Mencionó que en Vargas las preferencias de los justicieros, en ausencia del exgobernador de Miranda, se dividen entre Delsa Solórzano y Carlos Prosperi.

«El Comité Nacional tomará la mejor decisión pero creo que debe haber un abanderado a quien apoyar», dijo.

Tras conocer la decisión de Capriles, dos veces candidato presidencial, algunos dirigentes nacionales como Carlos Ocariz y Juan Pablo Guanipa adelantaron que PJ mantendrá su apoyo a la primaria y alentaron a alrededor de 8.000 voluntarios de la tolda a trabajar el 22 de octubre como testigos, miembros de mesa, coordinadores de centros, logística y movilizadores del voto. También aseguraron, sin llamar a votar por algún nombre en específico, que quien gane la primaria recibirá el apoyo de la tolda.

«Unir fuerzas con otro candidato»

Castellano igualmente señala que sería lo mejor que PJ uniera fuerzas con otra candidatura frente al retiro de Capriles, pero que de no ser así, es decir, que cada militante vote según lo que le dicte su conciencia, dijo que acatarán la decisión del Comité Nacional.

A diferencia de Villanueva manifestó que el anuncio de Capriles causó sorpresa a tan pocos días para la primaria, pero le reiteran su apoyo al líder político.

Castillo confesó que al menos entre la dirigencia juvenil merideña se vive una especie de «duelo» al verse sin candidato después del trabajo para hacerle campaña, pero aseguró que la decisión se entiende y en general es percibida como «responsable», debido a la realidad de las inhabilitaciones, por inconstitucionales que sean.

También invitó a otros candidatos sobre quienes pesa injustamente la sanción administrativa de la Contraloría General de la República, a «reflexionar» a partir del planteamiento de Capriles y trabajar por una opción «viable» y unitaria para las elecciones presidenciales, aunque coincidió en que quien gane la primaria debe recibir el apoyo de PJ y de todos los venezolanos que quieren un cambio político.

«Aún no tenemos una segunda opción para el 22 de octubre, sabemos que el Comité Nacional tomará la mejor decisión, lo que sí es seguro es que mantenemos el apoyo a la primaria y promovemos la participación de la gente porque es un acto de democracia», dijo.

Preparación de voluntarios continúa

Castillo indicó que 250 testigos de PJ están siendo formados para el 22 de octubre en Mérida, por lo que esperan instrucciones de la directiva nacional sobre si mantendrán dichas funciones al no tener candidato propio o si serán llamados a otras tareas. En el caso de Vargas, Villanueva habló de entre 600 y 700 voluntarios en total para la primaria y que la participación en talleres de formación de testigos y miembras de mesa continúa.

En estados como el Zulia, se dice que las preferencias de la militancia aurinegra se dividen entre María Corina Machado pese a estar inhabilitada al igual que Capriles y Prosperi. Ante ello, la directiva regional emitió un comunicado en respaldo a la primaria y con llamados a la «prudencia y la paciencia».

«Les pedimos que en estos momentos tengan la prudencia de actuar conforme a los lineamientos del partido, la paciencia de saber que estamos próximos a lograr la libertad, pero sobre todo la confianza en que haremos lo mejor para Venezuela», reza el texto.

