Calderón Berti llevará nuevas evidencias del caso Albán a instancias internacionales - Efecto Cocuyo

«Nuevas evidencias». El embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, informó que recibieron nuevas evidencias en el caso de la muerte del concejal Fernando Albán, que llevarán a instancias internacionales para que se investigue lo que señalan como asesinato.

Calderón Berti indicó este miércoles, 9 de octubre, que estas nuevas evidencias las recibió del abogado defensor de Albán, Ramón Aguilar, en la sede de la embajada de Venezuela en ese país.

«Queremos informarle a los familiares de Albán que esto lo vamos a llevar a los organismo competentes, para que con las nuevas evidencias puedan testimoniar lo que ha ocurrido», expresó Calderón Berti.

El abogado defensor del concejal, Ramón Aguilar, también estuvo presente en este pronunciamiento e indicó que solicitarán a países aliados a la presidencia interina de Juan Guaidó, colaborar en esta investigación.

«Lo que tenemos ahorita es evidencias y buscamos que se conviertan en pruebas. Lo llevaremos ante varios países aliados que tienen las capacidades forenses para la investigación», dijo Aguilar.

El jurista, que se encuentra exiliado en Colombia, luego de denunciar ser perseguido por el chavismo gobernante por denunciar la muerte de Albán, afirmó que los tiempos de los organismo internacionales son lentos.

El concejal tenía menos de tres días detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela, cuando el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, anunció que se había lanzado del décimo piso de este edificio, el 8 de octubre de 2018.

Sin embargo, Aguilar reiteró que el caso de Albán fue un asesinato y desestimó la tesis gubernamental. El abogado insistió en que hay pruebas de que al concejal lo arrojaron ya muerto.

«Se calificó el hecho como un suicidio, lo cual es una irresponsabilidad porque la Fiscalía es el órgano llamado a investigar y no se puede dar una conclusión sin antes haber investigado», dijo.

Recordó que a la defensa no se le entregó el expediente del caso, ni tampoco se permitió realizar una autopsia del cuerpo para una investigación independiente. Además, previamente, Aguilar afirmó que a través de funcionarios y de manera extraoficial, han conseguido material fotográfico del sitio de reclusión de Albán y de la autopsia.

«A Fernando no lo podemos revivir, pero en materia de derechos humanos es fundamental el castigo a los culpables, para que se demuestre que no hay impunidad y no se repita (…) Por ello pedimos que se analicen las pruebas», dijo.

El comisionado presidencial para Asuntos Exteriores, Julio Borges, que acompañó la declaración, afirmó que en el caso de Albán hubo evidencia que responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro.

«Estamos haciendo todo el esfuerzo para que haya justicia para Fernando Albán, así como los cientos de casos de torturados en Venezuela. Las situaciones claras que apuntan al Estado venezolano, la policía política y la Fiscalía»

Además, Borges destacó que la intención de estos trabajos diplomáticos es que se logre realizar la exhumación del cuerpo de Albán y la autopsia independiente, que el Ministerio Público venezolano no autorizó.

«Queremos activar el Protocolo de Minnesota, para que con los elementos que tenemos, se haga lo que no se pudo en Venezuela, que es una autopsia seria, un levantamiento de la información seria y llegar hasta la verdad».