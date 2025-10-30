Nuevamente, el ministro del Interior y secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles que cualquier venezolano que solicite una invasión extranjera al país «está renunciando» de manera tácita y explícita a su nacionalidad, una medida que, según él, podría ser ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La declaración se basa en una solicitud de Nicolás Maduro para una «consideración constitucional» sobre el retiro de la ciudadanía a quienes se sumen a tales acciones, acusando directamente al opositor Leopoldo López.

Cabello invocó el artículo 130 de la Constitución, que obliga a los venezolanos a «honrar y defender a la patria» y proteger la soberanía nacional. Aunque el artículo 35 prohíbe privar de la nacionalidad a los nacidos en Venezuela, el funcionario citó el 36, que permite la renuncia voluntaria, extendiéndola a «acciones explícitas» como alistarse en un ejército extranjero.

«No necesita que nadie se la quite, ya está renunciando», enfatizó durante su programa Con el Mazo Dando.

Acusaciones contra el cardenal Porras

En el mismo espacio, Cabello denunció al cardenal Baltazar Porras –a quien apoda «El Cuervo»– por supuestamente «ponerse a la orden» de la oposición para conspirar contra el gobierno.

Según una misiva leída de un informante alias «Patricio el Maracucho», con fuente infiltrada en la jerarquía eclesiástica («El Monaguillo»), Cabello acusó a Porras de contactar a la líder opositora María Corina Machado para «montar show» y sabotear la «revolución».

El dirigente chavista reiteró acusaciones previas: líderes católicos, incluido Porras, intentaron bloquear la canonización de José Gregorio Hernández, lograda gracias a gestiones del «comandante Súper Bigote».

También, Cabello exhibió un documento de una supuesta compra-venta de un inmueble en El Hatillo, Caracas, con 1.982 metros cuadrados de terreno, protocolizado por 7.500.000 bolívares (equivalentes a unos 30.000 dólares al momento).

Según Cabello, la casa estaba inicialmente a nombre de Porras, pero el comprador fue cambiado tras una denuncia previa del funcionario hace dos semanas.

«¿Por qué cambió el nombre? ¿Por qué bajó el precio a 7.500 dólares? Llamó al registrador para acelerar la venta. ¿Cuál es el apuro? ¿Será que se va a casar?», cuestionó Cabello, sugiriendo una posible «estafa al país».

«Son preguntas inocentes que cualquier venezolano puede hacer», agregó, insinuando irregularidades y prometiendo más revelaciones.