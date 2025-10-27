El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, expresó su respaldo a la solicitud del líder chavista, Nicolás Maduro, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que le sea retirada la nacionalidad al opositor en el exilio Leopoldo López, por considerar que llama a invasión extranjera contra Venezuela.

El número dos del chavismo invoco los artículos 130 (deber de honrar y defender la patria) y 131 de la Constitución (deber de acatar la Constitución y las leyes), junto a la denominada Ley Bolívar -sancionada en noviembre de 2024 por el Parlamento- para justificar la medida, pese a que la privación de la nacionalidad a los venezolanos por nacimiento está prohibida expresamente en el artículo 35 de la Carta Magna.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio, quien llame a invasión será tratado como enemigo de la patria, con todo lo que significa, él (López) puede chillar todo lo que quiera”, recalcó el también ministro del Interior y Justicia, en la rueda de prensa semanal del Psuv con medios del Estado.

Cabello sostuvo que desde hace tiempo, el líder de Voluntad Popular tiene otra nacionalidad, por lo que “nadie le está quitando su derecho a ser ciudadano del mundo”.

“Su nacionalidad corresponde al ejército de las fuerzas invasoras, no al ejército de Venezuela, esto tiene jurisprudencia en muchos sitios. Los espías; pregúntele a EE. UU. que le hacen a sus ciudadanos descubiertos como espías; aquí solo quitamos la nacionalidad, ¿qué les quitan allá?”, dijo.

Contra la Conferencia Episcopal

Cabello también cargó contra la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) porque, a su juicio, también “aplauden” invasiones extranjeras sin importarles las vidas humanas que se perderían. Asimismo, los volvió a señalar de intentar sabotear los actos por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el país.

“No es la Iglesia, es la jerarquía eclesiástica, la Conferencia Episcopal. La Iglesia también son los fieles, los feligreses que hacen jornadas de oración por la paz. La Conferencia Episcopal de las Antillas rechazan la agresión contra Venezuela y los de aquí no dicen nada, ellos creen que las bombas son solo para chavistas y que tienen una protección divina y no les pasara nada, dicen ellos. Están divorciados de la realidad venezolana, cómplices de abuso infantil, eso no es nuevo”, señaló.

Recordó a los seguidores del chavismo que es la misma jerarquía católica que apoyó y participó en el golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez en el 2002 y que “no ha cambiado”.

“No tengo nada en contra de ellos, pero desde su posición deberían al menos ser neutrales (…) Tienen una sotana puesta, pero sus intereses están alineados con el imperialismo”, acusó.

No hizo alusión a la denuncia del cardenal Baltazar Porras, quien fue impedido de llegar por aire y tierra al estado Trujillo el fin de semana, para encabezar actos religiosos por las canonizaciones. Porras rechazó haber sido rodeado por militares “armados hasta los dientes”.

“De acuerdo con Lula”

Consultado sobre la disposición del presidente de Brasil, Lula Da Silva, para ser mediador en las tensiones entre Miraflores y Estados Unidos, Cabello expresó que comparte la preocupación del mandatario del vecino país porque entiende que un conflicto armado con Venezuela no solo afectaría a su territorio.

“Está bien que Lula tenga preocupación, es lógico, el que crea que un conflicto con Venezuela se limita a Venezuela, no está viendo la historia real. Somos vecinos de Brasil, es bueno que se preocupe, que levante su voz para defender a la patria grande y no solo diga “yes, Sir”. A nosotros nos asiste la razón”, subrayó.

Reitero que han recibido solicitudes de actores de distintas partes del mundo para incorporarse a la defensa del territorio venezolano.

El secretario general pesuvista desestimó que Estados Unidos pueda escalar en la presión a partir del despliegue en el Caribe que tildó de “agresión” y aseguró que sin importar la duración e intensidad, Maduro seguirá en el poder. Condenó igualmente la colaboración de Trinidad y Tobago con Washington para realizar ejercicios militares cerca de Venezuela.

“Los atorados creen que esto es para ya y que con una bombita nosotros salimos corriendo, este despliegue solo sirve para que salgan los traidores a la patria (…) Si se atreven a meterse desde cualquier hueco saldrá un venezolano con machete en mano”, aseguró.

A propósito del despliegue de fuerzas militares, policiales y civiles a lo interno, Cabello indicó que esta semana, el Psuv estará movilizado en los estados Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta y Delta Amacuro, previo chequeo de las estructuras de base que calificó como exitoso.

“Porque el imperialismo con el gobierno lacayo de Trinidad y Tobago, que dirige una señora (primera ministra) que aplaude el asesinato de personas en alta mar, han decidido hacer ejercicios militares cerca de territorio venezolano, lo hacen porque quieren provocar con una operación de falsa bandera para echarle la culpa Venezuela, andan buscando porque se les cayó el tema del Tren de Aragua y del Cartel de los Soles, nadie les cree esa historia porque aprendieron desde Irak”, fustigó Cabello.