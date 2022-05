El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, como antes lo hizo la oposición en la Asamblea Nacional de 2020, dijo que las ONG deben rendir cuentas, al referirse al proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

Este instrumento legal que presentó la bancada del chavismo, busca que regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, crear un registro, auditar su trabajo y pone énfasis en el financiamiento internacional que reciban.

«Cuando se vaya a aprobar voy a levantar los dos manos para que haya justicia… que rindan cuentas».

Acoso escolar y defensa a Saab

Cabello defendió el trabajo del fiscal Tarek William Saab, ante los señalamientos en contra del funcionario por divulgar videos de niños y adolescentes por violencia escolar.

Este miércoles, 11 de mayo, durante la transmisión de su programa de televisión semanal cuestionó al rector del Colegio Loyola Gumilla del estado Bolívar, padre Arturo Peraza, que cuestionó a Saab la semana pasada.

«Sale el cura no a defender al niño agredido sino a la institución. Lo disfraza diciendo que el fiscal divulgó material de jóvenes. Eso no lo divulgó el fiscal… Este (sacerdote) salió atacando al fiscal, nuestra solidaridad con el fiscal», insistió Cabello.

Llamó al padre Arturo Peraza, miembro de los Jesuitas, pronunciarse sobre los abusos de sacerdotes contra niñas, niños y adolescentes.

También pidió a padres y representantes parar «la violencia» de sus hijos. «Esto tiene que parar señores padres y representantes, esto no hace más valiente a sus hijos permitiéndoles estas cosas», sostuvo.

Diálogo no es capitular

En otros temas, aseguró que fue él quien adelantó la reunión de los partidos de la plataforma unitaria en Panamá. Informó que supuestamente se encuentran en ese país Julio Borges (Primero Justicia), Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), Luis Aquiles Moreno (AD-Henry Ramos Allup) y Roberto Henríquez (Copei).

Sobre el diálogo reiteró que el chavismo y Nicolás Maduro están dispuestos a reunirse en cualquier escenario, pero no «vamos a capitular».

«La iniciativa de diálogo es del gobierno venezolano, no de ustedes. Nosotros nos sentamos en cualquier mesa de diálogo pero no vamos a capitular. ¿Qué es lo que ustedes van a ofrecer?», les preguntó Cabello a sus adversarios.

El dirigente chavista cuestionó, como lo hace generalmente en sus programas, a la Alta Comisionada de la ONU para DDHH, Michelle Bachelet, y al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, porque a su juicio no se pronuncian por el paro armado en Colombia o la muerte de una periodista en Palestina.

Además, calificó como un error que el fiscal antidrogas de Paraguay, Marcelo Pecci, pasara su luna de miel en Colombia, donde lo asesinaron este martes 10 de mayo.

«La baja comisionada de derechos humanos no se preocupa por los asuntos grandes sino los bajos, estas cosa ella no las ve, la ONU no la ve, el paro armado en Colombia ellos nos las ven,el asesinato del fiscal de Paraguay en Colombia o de la periodista asesinada por las fuerzas del Ejército israelí y no pasa nada».

Fustigó la versión de que los implicados en el homicidio del fiscal Pecci sean venezolanos.

«Uno escucha por allí que el sicario del fiscal antidroga paraguayo Marcelo Pecci podría ser venezolano, como si Colombia tuviera necesidad de contratar sicarios de otros países cuando los produce a manos llenas», aseguró.