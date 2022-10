Cabello justifica cierre de emisoras de radio y dice que no tenían concesiones de Conatel

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, justificó el cierre de 79 emisoras de radio en 16 estados del país porque quienes las operaban, según aseguró, no son los dueños de las concesiones autorizadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

¿Cuántas emisoras? preguntó Cabello a la periodista que lo interrogó sobre el tema, para luego intentar corregir la cifra. Aseguró que muchas estaciones de radio ya estaban cerradas desde hace tiempo.

«Las cerraron sus dueños, como El Nacional que estaba cerrado, Miguel Henrique Otero botó a todo el mundo y no le pagó a nadie, el Gobierno le vendía el papel periódico y él lo revendía a los periódicos regionales. Bueno esas emisoras apagaron los transmisores, Conatel revisó cada caso y se aprovechó para actualizar documentos a mucha gente», expresó en rueda de prensa.

«La libertad de expresión no es de los medios»

Cabello luego insistió en que el dueño del espectro radioeléctrico y quien lo administra es el Estado. También recordó que las concesiones son «personalísimas» y solo pueden operar una emisora radial quienes directamente fueron autorizados por Conatel, norma que aseguró, no se cumplía en la mayoría de los casos.

«Las concesiones son personalísimas, no se heredan, no se venden sin autorización del ente regulador, pertenecen al Estado y cuando va Conatel resulta que alguien vendió la concesión, la negoció o el dueño murió y dejó al hijo, la emisora se hereda pero no la frecuencia, pero aquí se acostumbraron a que solo pagaban y ya», advirtió.

Negó que con las medidas administrativas de cierre ordenadas por Conatel, denunciadas y rechazadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y ONG de derechos humanos, se viole la libertad de expresión en Venezuela. Al contrario, subrayó, la libertad de expresión «nunca había estado» más garantizada.

«La libertad de expresión no es de los medios de comunicación, de las radios, de los periódicos, es del ciudadano y hoy día el venezolano tiene más voz que nunca, puede decir lo que quiera y cuando quiera», añadió.

Lee más en: Sntp dice que 79 emisoras de radio fueron cerradas en últimos 10 meses

Según una lista del SNTP, el estado Zulia es la entidad con mayor número de estaciones cerradas con un total de 23. Le siguen Sucre con 11 y Táchira con 10 cierres. Además de Cojedes y Falcón, regiones donde apagaron seis emisoras en cada entidad.

Otros estados con emisoras de radio fuera del aire son Anzoátegui (2), Barinas (2), Bolívar (1), Carabobo (3), Guárico (2), Lara (1), Miranda (1), Monagas (3), Portuguesa (2), Yaracuy (4) y Nueva Esparta (1).

Triunfo de Lula

Tras encabezar la reunión semanal de la Dirección Nacional del Psuv, Cabello también celebró la victoria electoral de Luiz Inacio «Lula» Da Silva en los comicios presidenciales de Brasil de este domingo 30 de octubre.

Resaltó que con Jair Bolsonaro cesa el único gobierno que restaba del llamado Grupo de Lima que aseguró, promovió sanciones internacionales contra Venezuela y vías de fuerza como intentos de «invasión» para desplazar a Nicolás Maduro del poder.

«Y Nicolás que era el objetivo sigue de pie, otro se hubiera arrodillado o renunciado, siguió resistiendo, pero no echado, hemos derrotado al peor imperio (EEUU) de todos los tiempos», dijo.

También dio la bienvenida al presidente de Colombia, Gustavo Petro luego de que se confirmara la visita del mandatario neogranadino a Caracas este martes 1 de noviembre para reunirse con Maduro. Abogó por una cumbre Petro-Lula y Maduro.

«Con el triunfo de Lula, Venezuela y Colombia pueden hacer propuestas conjuntas. Nadie dice que no habrá inconvenientes pero esperamos que las cosas buenas superen a las malas, aplaudimos el diálogo», aseguró.

Elección de equipos estadales

Cabello informó además que el 12 de noviembre serán elegidos en un solo acto de votación nacional, los equipos parroquiales, municipales y estadales del Psuv. Indicó que los enlaces regionales de la tolda roja se despliegan a partir de este lunes para dar a conocer la metodología y el reglamento del proceso electoral interno.

Previo a la jornada de votación, la Dirección Nacional convocará otra rueda de prensa para dar más detalles del proceso que sigue a lo que fue la escogencia durante el mes de agosto de los equipos de calle, comunidades y Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) del Psuv como preparación rumbo a los comicios nacionales de 2024 y 2025.