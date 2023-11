Desde el estado Delta Amacuro, limítrofe con el territorio Esequibo que está en disputa con la República de Guyana, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, declaró el inicio formal de la campaña del referendo consultivo en todo el país.

Cabello dirige la secretaría del tema electoral y defensa del voto del comando de campaña «Venezuela toda» del referendo, designado por el gobernante Nicolás Maduro el pasado 31 de octubre, una instancia que encabeza el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez.

Acompañado de la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, con quien encabezó una caminata por el municipio Tucupita, Cabello llamó a votar por el sí en la consulta popular del 3 de diciembre.

También pidió dejar de lado la diatriba política electoral por la defensa del Esequibo. Ni Cabello, ni la militancia organizada en el lugar se vistieron de rojo, salvo algunas gorras y sombreros, pero no era la mayoría.

«El imperialismo no tiene escrúpulos, quieren bases militarse allí (Esequibo) para apoderarse del país. Todo lo que está al oeste del río Esequibo es de Venezuela. Son cinco preguntas básicas que los patriotas, sin tinte político, debemos votar cinco veces, sí por la independencia, por Venezuela», exclamó desde una tarima.

Batalla de diálogo pero…

Sin embargo, sin decir nombres, aludió a «traidores a la patria» que dicen no apoyar el referendo y les advirtió que el pueblo «observa» la reacción frente al tema. Recalcó que en la consulta no se le preguntará a los ciudadanos si el Esequibo es de Venezuela o no porque el punto no está en discusión, sino la línea de defensa del territorio.

«No hay medias tintas, a la hora de defender la patria se vale todo, allá los traidores a la patria (…) están enredados; el 3 de diciembre el pueblo patriota votará en paz por establecer líneas de defensa del Esequibo, sin agredir a nadie (…) No es un tema del Psuv, ni de Copei, de AD, sino de Venezuela toda», sostuvo.

El también diputado de 2020 subrayó que la batalla por el Esequibo es de diálogo, pero también advirtió que la defensa del territorio se hará «donde toque», incluso contra esos «traidores a la patria» de los que habló.

Explicó a los asistentes a la actividad, en transmisión de VTV, que las cinco veces sí en el referendo significan rechazar el laudo arbitral de 1899, apoyar el acuerdo de Ginebra de 1966, rechazar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el diferendo territorial, rechazar la pretensión de Guayana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar para la explotación de recursos y apoyar la creación del estado Guayana Esequiba.

Contra la CIJ y contra Almagro

«A la CIJ la controla el imperio, allí hay abogados, jueces de la Corte que fueron abogados de las petroleras, esa sentencia está dictada, por eso la rechazamos. La CIJ no tiene nada que ver en este asunto, lo resolvemos los venezolanos con los guyaneses, sentados, hablando, ¿pero eso significa que vamos a dejarnos quitar el territorio? No», agregó Cabello.

Tildó de «insolente» al gobierno del vecino país por querer impedir el referendo con una petición de medidas cautelares a la CIJ, mientras la Corte decide sobre la validez o no del laudo arbitral de París.

También calificó de «miserable» al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por señalar que Venezuela agrede a Guyana. Criticó que haya sectores opositores que guardaron silencio frente a las palabras de Almagro.

La campaña por la unidad Nacional para el referéndum consultivo por la defensa de nuestros derechos históricos en la Guayana Esequiba inició con fuerza y patriotismo en el municipio Francisco Javier Pulgar (Sur del Lago) del Edo Zulia. VOTA 5 VECES SI pic.twitter.com/VP5bu0OC8Y — Francisco Ameliach (@AmeliachPSUV) November 6, 2023

«Son radicales para entregar el país pero no para defender la patria, se hacen los locos y las locas, tienen sus intereses en la entrega de nuestra patria, por eso la invitación con cariño y con respeto, señor opositor, señora opositora que está en su casa, incorpórese a la defensa del Esequibo», instó.

Actividades de campaña similares con caminatas incluidas se replicaron en estados como Sucre, Zulia y Falcón, donde tampoco predominó el color rojo.

