Cabello fustiga a oposición por no hacer campaña a favor o en contra del referendo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, encabezó junto al gobernador Rafael Lacava, una movilización y concentración en el estado Carabobo para promover el referendo consultivo sobre el Esequibo.

Desde una tarima, el jefe de la maquinaria roja tildó de «estúpida» a la oposición por no fijar una posición clara en torno a la consulta prevista para el 3 de diciembre ni en cuento a las respuestas de las cinco preguntas planteadas. Fustigó que algunas organizaciones políticas del antichavismo se adhirieran al proceso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) pero no hacen campaña ni a favor ni en contra.

«Una alta carga de estupidez tiene la derecha al esconder su preferencia por la Exxon Mobil, a la hora de defender la patria, todos debemos sumarnos», advirtió junto a Lacava.

El CNE informó que organizaciones como Un Nuevo Tiempo (UNT), Convergencia, Movimiento Progresista por Venezuela (MPV), la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Puente, de Hiram Gaviria, se inscribieron para el referendo, lo que les permite realizar campaña hasta el 1 de diciembre y postular testigos electorales.

Oposición «estúpida»

Cabello resaltó que cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció a favor de Guyana en la disputa territorial, solo el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática que negocia con Miraflores, Gerardo Blyde, rechazó dicha posición, mientras que el resto de la dirigencia, dijo «se metió la lengua en el bolsillo».

Igualmente rechazó declaraciones del expresidente de Colombia, Iván Duque, en las que denunció que el gobierno de Nicolás Maduro, moviliza tropas hacia el territorio en disputa, por lo que llamó a la comunidad internacional a «rodear y proteger» a Guyana.

«Nadie de esta oposición estúpida sale a decir nada, deben hacer un favor y fijar posición, no lo dicen abiertamente si están en desacuerdo, dejan dudas por todos lados. Dicen que van a votar «No» pero no tienen el coraje de hacer campaña porque son unos vende patria, son los mismos que dicen que las sanciones solo afectan a la cúpula chavista y no al pueblo», exclamó.

La Plataforma Unitaria dio libertad a electorado opositor para participar o no en la consulta y evaluar las cinco preguntas así como la forma de responderlas. La ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, también ha dicho que el referendo no es necesario porque la soberanía sobre el territorio «se ejerce, no se consulta».

Otras voces del antichavismo como el excandidato a las primarias, Andrés Caleca, han señalado que participarán en el referendo pero marcarán «No» al menos en las respuestas a las preguntas 3 y 5 que plantean desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) donde actualmente cursa un juicio como parte de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, así como la creación del estado Guayana Esequiba, para anexar la zona en reclamación al mapa venezolano.

Pide movilización perfecta para el 3D

Aseguró que el simulacro del referendo del pasado domingo 19 de noviembre fue un «éxito» y llamó a la militancia organizada a una «movilización perfecta» para el 3 de diciembre, día del referendo.

«O usted vota por la patria o vota por la Exxon Mobil, apoya a la patria o al imperialismo. Ellos (Guyana) creen que nos van asustar, Guyana ocupa de facto un territorio venezolano, no agredimos a nadie pero no nos vamos a dejar quitar ni un milímetro de la Guayana Esequiba», reiteró.

Sucre, Falcón y ahora Carabobo, han sido los estados visitados por Cabello en lo que va de la campaña por el referendo consultivo que se extenderá hasta el 1 de diciembre, dos días antes de la consulta.

