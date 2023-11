El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, descartó el escenario de un conflicto armado con Guyana debido a la disputa por el Esequibo, pese a la escalada de declaraciones y acciones por parte de autoridades de ambos países en las últimas semanas.

«Hay una campaña, que esto (referendo consultivo) es para ir a la guerra ¿En verdad cree alguien que nosotros vamos a declararle la guerra a alguien? Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, Venezuela jamás ha tenido una Fuerza Armada de carácter ofensivo, el ejército bolivariano, el ejército libertador fue un ejército de paz, cuando salió fue a liberar a otros países, no para conquistarlos, es nuestra esencia y no lo vamos a hacer ahora», aseguró Cabello.

Sin embargo, aclaró que por ello nadie debe pensar que Venezuela se dejará despojar de su territorio, en alusión a los 159.000 kilómetros cuadrados en reclamación, por el «gobierno títere» de la petrolera Exxon Móbil, como tildó a la administración de Guyana.

Cabello encabezó un acto masivo de cierre de campaña por el referendo sobre el Esequibo en La Guaira, este jueves 30 de noviembre, junto al gobernador de la entidad, José Alejandro Terán. Agradeció a la militancia y al pueblo en general la receptividad, que aseguró, ha tenido la consulta popular a realizarse este domingo 3 de diciembre en todo el país.

Pide no caer en distracciones

El también diputado de 2020 aclaró que el enfrentamiento no es con Guyana sino con el «imperio» y sus mecanismos de «coloniaje» por las riquezas ubicadas en ese 15% del territorio venezolano. Dijo una y otra vez que reclamar la soberanía sobre un territorio que es venezolano, no es declararle la guerra a alguien.

«Nos quieren descarrilar por eso el tema de la guerra, es uno de los obstáculos que quieren ponernos. Aquí no habrá guerra, habrá paz y es lo que expresará el pueblo el 3 de diciembre (…) Las bombas no tienen color político, las bombas no solo matan chavistas, ellos hacen guerras y no tienen escrúpulos, aquí en Venezuela queremos paz, vamos a construir nuestra propia paz», recalcó.

Pidió a la militancia no distraerse con dicha campaña y concentrarse en la movilización para el referendo. Después, acotó, se «ocuparán» de los obstáculos que quieren poner para la recuperación del Esequibo. Igualmente advirtió que no permitirán que Guyana siga explotando recursos en la zona en reclamación.

«Un pueblo unido, nadie se mete con él, estamos seguros que la oposición (aliada en la Asamblea Nacional de 2020) estará en la misma trinchera en defensa de la patria», exclamó.

No aceptan presiones

«Hoy nos amenazan (Guyana) que están hablando con sus amigos del mundo ¿Para qué? Cuando hay un documento real, tangible, firmado desde el año 1966 que es el Acuerdo de Ginebra que establece las formas cómo debe tratarse el diferendo sobre la Guayana Esequiba», resaltó Cabello.

Rechazó que el gobierno de Guyana diga que les van a robar el territorio y que Estados Unidos lo apoye, de acuerdo con las últimas declaraciones de la embajadora de ese país en Guyana, Nicole Theriot, quien pidió a Venezuela respetar la soberanía territorial de Guyana. Cabello advirtió que «estas alturas» el gobierno estadounidense no les «mete miedo».

«Embajador insolente, en la misma onda habló Nichols, van a amenazarnos, nosotros estamos haciendo en Venezuela lo que corresponde a un país democrático, un país que quiere vivir en paz, se le consulta a quien tiene el poder y quien tiene el poder, es el pueblo de Venezuela», sostuvo.

El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de EEUU, Brian Nichols se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud en la embajada de Estados Unidos, en Guayana, el pasado 27 de noviembre en señal de apoyo a Guyana.

Cabello insistió en que debe salir masivamente la gente a votar este domingo porque de lo contrario, alertó, si «solo vota millón y medio de personas» la Corte Internacional de Justicia lo interpretará como falta de interés sobre el Esequibo y se lo entregará a Guyana.

