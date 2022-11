Cabello pide a bases del Psuv visitar a opositores para «convencerlos»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, convocó desde Mérida a asambleas de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) en todo el país para el 12 de noviembre, a fin de postular nombres y someterlos a votación para seleccionar a los integrantes de los nuevos equipos parroquiales, municipales y estadales de la tolda roja.

Advirtió que el proceso de escogencia debe ser «impecable» y recordó que la propaganda electoral a través de cualquier medio «está prohibida».

Cabello continúa esta semana con el recorrido por varios estados del país para juramentar a las estructuras de base (jefes de calle, comunidad y Ubch) que se eligieron el pasado mes de agosto. Al igual que en otros actos masivos, el dirigente dio instrucciones a las bases para afinar a la maquinaria roja, tanto para ganar elecciones como para «preservar» la revolución para generaciones futuras.

«Debemos garantizar que dentro de 50 o 60 años aquí siga gobernando un revolucionario», dijo.

Hablarles de política

Una de las líneas es ir «casa por casa» para visitar a opositores y ponerse a la orden en la canalización de las soluciones a sus necesidades más inmediatas, entre ellas, si les llegó las bolsas del Clap (programa oficial de alimentación) o si tienen luz y si no tienen «compartir» la molestia con la promesa de ayudar. También, si en el hogar hay niños fuera del sistema educativo para ayudar a reinsertarlos.

Advirtió que deben ser «varias visitas» para «convencer» a quienes no comparten las políticas del gobierno de Nicolás Maduro.

«Ya en la quinta visita (cuando no les pongan tan mala cara, según dijo) hay que hablarles de política para que se den cuenta que el espacio está en la revolución bolivariana, no en la oposición», dijo.

En esta oportunidad no habló de adelanto de elecciones presidenciales «sino cuando toquen» pero sí ratificó que el Psuv está listo para cualquier escenario.

«La derecha dice que es mayoría pero no gana elecciones, entonces no es mayoría nada. Sabemos lo que debemos hacer, no nos vamos a desesperar porque mano segura no se tranca», aseguró.