Cabello anuncia detención de 12 personas en el Delta: hay colombianos y trinitenses

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este miércoles sobre la detención de doce personas en Delta Amacuro, de los cuales ocho son colombianos, dos trinitenses y dos venezolanos.

«Nosotros hemos encontrado algunas cosas en nuestro delta que solo es posible traerlas por lancha desde Trinidad (y Tobago). Las hemos encontrado. Hoy agarramos a doce personas en esa zona», indicó Cabello, sin abundar en detalles, en su programa semanal, ‘Con el mazo dando’, que transmite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Si bien el ministro no precisó los motivos de la detención, VTV afirmó en una nota que las doce personas están «vinculadas a actividades ilícitas transfronterizas«, sin especificar cuáles.

Las detenciones se producen poco después de que Colombia anunció la liberación de cinco nacionales de ese país a los que detuvieron en la frontera con Venezuela en Apure, a mediados de agosto. Cuatro de ellos eran firmantes de los acuerdos de paz entre el gobierno de ese país y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que se disolvieron tras esas firmas en el año 2016.

Movilizan militares y buques

El martes, el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue de buques de «mayor porte» en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, como parte de un refuerzo de la ‘Operación Relámpago del Catatumbo’, que prevé el desplazamiento de militares a regiones fronterizas con Colombia.

«Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos (…); patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales», señaló el titular de la cartera de Defensa en un video.

Padrino López también indicó que habrá un reforzamiento de vigilancia con unos 15.000 militares en 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros de línea fronteriza que comparten Venezuela y Colombia.

Este despliegue se hará en los estados Zulia y Táchira, con la participación de 250 soldados por cada Unidad de Respuesta Rápida (Urra), una forma de organización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).