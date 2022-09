Cabello a EEUU: «Amenaza de sanciones no tiene ningún efecto»

La amenaza de más sanciones por parte del gobierno estadounidense “no tiene ningún efecto”, en opinión del diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Psuv Diosdado Cabello.

“Que nos amenacen con sanciones a nosotros a estas alturas del partido no tiene ningún efecto. A un pueblo que le han hecho de todo (…) al contrario, refuerza aún más nuestra conducta y proceder antiimperialista. Esas presiones no van a influir en nosotros para nada. No nos asustan”, manifestó este lunes 19 de septiembre.

El dirigente chavista responde así a las afirmaciones del subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, quien advirtió que “Nicolás Maduro comerte un error grave si piensa que nuestra paciencia es infinita” y que intensificarán las sanciones si no retoma la negociación con la oposición en México.

ONU “obedece a EEUU”

A juicio de Cabello, la Organización de Naciones Unidas (ONU) “obedece las órdenes que da Estados Unidos”. Sin embargo, el canciller Carlos Faría acudió a la sede del organismo internacional para participar en en el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

“Cuando el comandante Chávez fue a la ONU dijo que olía a azufre, ese olor sigue ahí. No ha cambiado nada. Ahora hay algo que se llama regímenes de democracia electoral, la Unión Europea ahora dictamina quienes son demócratas y quienes no, países que tienen reyes y reinas que no los elige nadie deciden cuáles son los países democráticos y cuáles no”, dijo.

Relaciones con Colombia

Reiteró que la reapertura de la frontera que comparten Venezuela y Colombia se materializará el próximo 26 de septiembre.

“Hemos insistido que no solo la expectativa debe ser abrir la frontera por el tema comercial, es fundamental el tema humano, social. Hasta hace poco había un presidente en Colombia que no le importaba nada de lo que ocurría ahí en la frontera porque Estados Unidos le daba la orden”, afirmó.

“Hoy se abre una oportunidad para la paz y para que esa frontera funcione adecuadamente. Afortunadamente la voluntad política se ha impuesto a los que juegan al odio”, añadió.

El diputado se refirió a Monómeros, filial de Pequiven, y ratificó que la Cámara de Comercio de Barranquilla admitió a la junta directiva propuesta por Nicolás Maduro, lo que significa que el gobierno interino de Juan Guaidó perdió el control sobre este activo.

“Se le pone el mundo pequeño a los que estaban robando al pueblo venezolano”, sentenció.

Aprovechó la acostumbrada rueda de prensa para decir que mientras la oposición está dividida “y no hay coherencia”, el Psuv “ se fortalece”.

“Reactivación económica”

El segundo al mando del Psuv aseveró que en Venezuela hay una “reactivación económica a través de las ferias internacionales”.

#EnVideo📹| Primer Vpdte. del PSUV, @dcabellor aseguró que en Venezuela hay una reactivación económica a través de las Ferias Internacionales.#GobiernoDeSoluciones pic.twitter.com/c3kRPqqIAc — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 19, 2022

Pero además señaló que el gobierno y algunos sectores del país rompieron con la dependencia del petróleo: “Hemos aguantado estos últimos cinco, seis años, sin petróleo y solos (…) Comienzan a generarse manifestaciones de la economía en distintos campos. La inventiva nacional está con un nivel de desarrollo enorme”.

Cabello mencionó una vez más al empresario Lorenzo Mendoza, a quien acusó de imponer precios que afectan a los productores de maíz a los que compra la materia prima.

“Hubo reuniones y asambleas de productores en Guárico, Portuguesa y Barinas de productores de maíz quejándose de la empresa Polar y el señor Lorenzo Mendoza, éste señor les está ofreciendo un precio muy por debajo de lo que ellos gastan para producirlo y la harina que él produce aumenta de precio todas las semanas. Esos son los empresarios que no le hacen falta a un país”, manifestó.

Vea la rueda de prensa completa aquí: