Bertucci anuncia liberación de presos políticos "civiles y militares" para diciembre - Efecto Cocuyo

Javier Bertucci, dirigente del partido Esperanza Por El Cambio, anunció este lunes, 11 de noviembre, que el próximo mes se realizaría una serie de liberaciones de presos políticos, como parte de los acuerdos de la Mesa Nacional de Diálogo.

“Estamos seguros que para el próximo mes tendremos un buen grupo de liberaciones, no son solo civiles sino también militares. No me gustaría hacer ningún anuncio de nombre. Para nosotros cualquier preso político es importante”, dijo Bertucci.

Luego de salir de la reunión de la mesa de diálogo nacional que sostiene el chavismo gobernante con una fracción opositora, el excandidato de los comicios del 20 de mayo reiteró que estas conversaciones son “la oportunidad de darle al país una ruta de paz” y afirmó que “nuestro deseo es que antes de finales de este año tengamos un nuevo CNE“.

En este sentido, Bertucci exhortó a que la Asamblea Nacional “se ponga de acuerdo” para lograr la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) a través del Poder Electoral, como se ha avanzado.

“Ningún país quiere llegar a la violencia, como la de Chile o Bolivia. Es muy importante que la situación del desacato sea levantada y tener una Asamblea Nacional con absoluto poder con el asunto que le compete en el nombramiento de un nuevo CNE“, dijo.

El religioso agregó que “estamos centrados en los seis puntos del acuerdo, estamos avanzando, tal vez no a la velocidad que todos quisiéramos”.

“Aumentar la representación proporcional”

El exgobernador y dirigente del chavismo, Francisco Ameliach, como participe en esta mesa de diálogo, anunció que estas conversaciones buscan aumentar la representación proporcional para las elecciones parlamentarias de 2020.

“La Mesa Electoral ha logrado un avance importante, hoy se logró un consenso muy importante de aumentar la representación proporcional y vamos a ir , ir a las instancias correspondientes”, expresó.

Ameliach indicó que esta medida tiene el objetivo de incrementar los diputados lista en cada estado. “El país se merece un Parlamento que ponga de todo en el interés nacional”.