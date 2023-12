En el mensaje de fin de año que dio el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, a las estructuras de base, municipales y regionales de todo el país por videoconferencia, las llamó a iniciar 2024 en unidad y conscientes del trabajo que se avecina para lograr la victoria electoral en las presidenciales.

El partido del gobierno de Nicolás Maduro, fundado por el expresidente Hugo Chávez hace 17 años, viene de un proceso de reestructuración de sus equipos de calle y comunidad a través de elecciones internas aunque abiertas a los no militantes y de sus equipos parroquiales, municipales por cooptación, previas postulaciones de las Ubch, que abarcó finales de 2022 y principios de 2023.

Este año, después de mucho tiempo, la oposición a Miraflores marcó pauta con las primarias para elegir candidato presidencial, por lo que el Psuv se vio obligado a moverse, incluyendo giras nacionales de Cabello, para intentar contrarrestar el efecto de la elección del antichavismo, con pocos resultados.

Luego se embarcó en una corta pero intensa campaña por el referendo sobre el Esequibo realizado el 3 de diciembre para también disipar el efecto primarias, pero aunque se intentó convertir la consulta popular en una votación sin colores partidistas para la defensa de la integridad territorial, el malestar social por la gestión de Maduro y la presencia del Psuv en todos los espacios, pesaron.

«El tema del Psuv es muy complejo, los planes que tenían previstos para revisar lo que está sucediendo a lo interno no les dio los resultados que ellos esperaban, era obvio que la movilización para el referendo no iba a ser muy eficiente porque no solo el Psuv, sino los partidos en general, están en una situación bastante crítica frente al pueblo», señaló el excoordinador de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado.

Para el antiguo aliado del Gran Polo Patriótico, la situación del país y la ausencia de soluciones, ha hecho mella en la conexión entre las organizaciones políticas, especialmente la del partido de gobierno con sus bases y la gente en general, por lo que tienen el difícil reto de lograr que se animen y los vuelvan a acompañar.

Recorridos vs primarias

A medida que las primarias opositoras, convocadas en enero de 2023, tomaron cuerpo, Cabello inició una gira por estados y especialmente por zonas populares de Caracas para animar a las estructuras de base y equipos regionales recién juramentados.

También para agitar a los seguidores contra la campaña de los 13 candidatos opositores a la primaria, especialmente contra María Corina Machado y Henrique Capriles, al punto de invitarlos a «increparlos» por pedir sanciones internacionales si se presentaban en esas comunidades. Así se registraron agresiones contra Capriles, Machado y Delsa Solórzano en estados como Monagas, Apure, Carabobo y Portuguesa, entre otros.

Cabello no solo le habló a la gente desde una tarima sino que también recorrió calles, aunque de manera controlada y con escasa participación espontánea del común de la gente. Abrazó a quienes consiguió a su paso, estrechó manos, se dejaba tomar fotos y recibió cantidad de papeles con múltiples peticiones.

Algunos habitantes de dichas comunidades se preguntaron si Cabello hacía campaña a favor de Maduro o para sí mismo, pero el también diputado de 2020 aclaraba que el candidato era el actual gobernante, con la frase «No te vistas que no vas, el que va es Nicolás», en alusión a los inhabilitados políticos.

Psuv emprendió dos campañas en 2023, una contra primarias y otra por el referendo. Foto: Psuv Credit: Psuv

«Ellos no han venido, pero probablemente van a venir. Aquí no podemos olvidarnos de los que le hicieron tanto daño a este pueblo (…)Si alguno llega a venir pregúntenle: ¿Por qué pidió bloqueo, por qué pidió sanciones? ¿Por qué pidió invasiones a nuestro país?, son los mismos, ahora tienen un ropaje distinto», arengó desde distintas zonas de Caracas como Catia.

Previo a las primarias también se les encomendó a los jefes de comunidad del Psuv conformar las Unidades de Paz (Upaz), que nacionalmente están bajo el mando de Cabello, junto con otros cuatro militantes como una estrategia para “preservar la paz” del país según el gobierno desde 46.000 localidades. Según analistas políticos, el chavismo madurismo solo buscaba sembrar miedo previo a las primarias.

Al mismo tiempo, Cabello intentó hacer ver que la elección opositora no era posible sin la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero a medida que avanzó la organización de la primaria y con la firma de sendos acuerdos en Barbados entre Miraflores y la Plataforma Unitaria, el 17 de octubre, no tuvo más opción que admitir que las primarias sí se harían el 22 de octubre.

La orden a la militancia organizada fue ignorar el evento y no interferir, pese a ello, el 22 de octubre se registraron algunos incidentes en barriadas populares como El Guarataro, municipio Libertador de Caracas, donde colectivos irrumpieron para llevarse material electoral. Sin embargo, las primarias concluyeron con éxito, con una participación cercana a 2.500.000 electores según la comisión organizadora, de los cuales 92% votaron a favor de María Corina Machado.

¿Qué pasó el 3 de diciembre?

Pese a las cifras arrojadas por el CNE sobre la participación de 10.500.000 de personas en el referendo sobre el Esequibo, las imágenes de centros electorales vacíos en todo el país a lo largo de la jornada del 3 de diciembre prevalecieron.

«El Psuv está en una situación muy débil. Lo sabe la élite, que no está movilizando a un sector que debería movilizar, los números no les dieron de manera contudente. Esa cifra que asomaron de diez millones de participantes en el referendo fue muy traída de los cabellos, no puedes seguir disfrazando las cifras cuando no tienes cómo demostrarlo», reprochó Hurtado.

Sostuvo que según cifras extraoficiales. las bases pesuvistas «escasamente» movieron a 300.000 personas y que si se le suman los de sectores aliados no llegan a 600.000 electores en el referendo. Un número, advierte, «bastante preocupante», tanto para la tolda roja como para quienes le acompañan directa o indirectamente.

La campaña a favor del referendo desplegada durante poco más de un mes a través de medios tradicionales (radio y televisión), redes sociales, plataformas como Youtube y diversas aplicaciones en teléfonos inteligentes, recorridos de la dirigencia por regiones, volanteo, muralismo, fue calificada de mil millonaria, pero de poco efectiva al no lograrse desligar el tema del Esequibo con el partidista y la mala evaluación ciudadana hacia la gestión de Maduro.

«Tienen que obligatoriamente que revisarse y establecer otro mecanismo que vaya a motivar las bases del partido; eso significa más eficiencia, más trabajo, una respuesta a las necesidades de cada uno de los sectores y del pueblo», dijo Hurtado ante la campaña electoral que se avecina por las presidenciales.

Recordó que el gobierno no dispone de recursos en estos momentos para enfrentar una campaña electoral con todas sus implicaciones (propaganda y control social a través de beneficios), por cuanto el desfalco detectado en Pdvsa, afirmó, lo dejó muy mal financieramente. De allí que lo desplegado, dijo, para el referendo por el Esequibo no fue suficiente para motivar a la gente y el tema del nacionalismo no convenció a los electores.

«Quedó a la vista que se trató de un plan político para motivar a sus bases, pero incluso a algunos opositores y los llamados ni ni para tener una visión más o menos clara sobre cómo será el comportamiento en el 2024. La situación para el Psuv es bastante delicada, se le vienen muchas cosas encima y no tienen la respuesta», aseveró.

Analistas coinciden en que el referendo puso en evidencia debilidad de maquinaria del Psuv

¿Cuáles son los retos?

El miembro del equipo municipal del Psuv del municipio Lagunillas, estado Zulia, Carlos Olivares, reconoció que la abstención en el referendo consultivo rondó 50% en dicha localidad. Lo atribuyó a que no se explicó lo suficiente que la defensa del Esequibo no se trataba de un tema del gobierno, sino de todos los venezolanos.

«El descontento es una cosa, pero no debió ser mezclado con el sentimiento nacionalista. Puedes estar descontento con la revolución pero no con el país, porque el territorio es de todos. Se tuvo que aclarar más ese punto», dijo en declaraciones a Efecto Cocuyo.

Otros dirigentes de base de Caracas también han señalado que es necesaria la revisión de las estructuras de base del Psuv en cuanto a quiénes atienden las convocatorias y hacen el trabajo político y proceder a sustituir donde sea necesario. Los beneficios a través del Clap y los bonos del Sistema Patria no son incentivos suficientes, se ha admitido, para no buscar el sustento por otras vías, debido a los bajos salarios y dejar de lado el activismo.

Para Olivares, el reto del Psuv para 2024, año de elecciones presidenciales, es sembrar y rescatar la esperanza de la gente, especialmente de los más jóvenes para que se queden a trabajar por el país y no emigren.

«Tenemos que hacer un trabajo de conciencia con la gente para que no pierda la esperanza; que sepan que no somos perfectos, pero que haremos el esfuerzo para ayudar al pueblo lo más que se pueda frente al bloqueo», sostuvo.

Sin embargo, el dirigente local no deja de admitir que hay cosas por corregir. Señala la situación socieconómica como la principal y luego la corrupción. Sobre esto último advirtió que la gente no se olvida lo que ocurrió en Pdvsa y que se vieron involucradas figuras importantes del gobierno y el Psuv como el exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, y el diputado de 2020, Hugbel Roa.

«También hay que mejorar la comunicación de la dirigencia y de los equipos intermedios con las bases del Psuv y de estos con los ciudadanos comunes. Sí somos capaces de movilizar a la gente en la próxima campaña porque de eso depende la reelección de Maduro, es necesario ganar y estoy seguro que los que han estado alejados por muchas razones se incoporarán, estamos obligados a reconectar con la gente», es su apuesta para el nuevo año.

Pero pese al rechazo a la gestión de gobierno, 80% según encuestas, evidenciado tanto en las primarias como en el referendo, Hurtado llama a no subestimar el poder de Miraflores y su capacidad para hacer uso de cualquier recurso para garantizar la reelección, entre ellos, la persistencia de las inhabilitciones políticas a cualquier costo.

«Porque saben que si se ven obligados a levantar la inhabilitación contra la señora Machado, la historia de Venezuela en 2024 será otra. Ellos la tendrían muy difícil porque no podrán convencer a la gente de por qué es necesario, según su visión, mantener el poder, a este gobierno», agregó.

