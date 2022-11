El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, calificó al líder opositor Juan Guaidó como «un pendejo» y un «huevón», en una entrevista que concedió a la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, en su programa #ConLaLuz.

En un extracto de la conversación se publicó en las redes sociales de nuestro medio digital, Benedetti habla del presidente de la Comisión Delegada Legislativa de la Asamblea Nacional de 2015, a quien países como Estados Unidos reconocen como presidente encargado de Venezuela.

«Veo que (Juan) Guaidó me atacó… este huevón qué me va a atacar a atacar, qué es lo que le pasa«, expresó el diplomático, sobre los cuestionamientos que le hizo el diputado de 2015, antes de que llegara al país a entregar las cartas credenciales al gobierno de Nicolás Maduro, como parte de la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países tras el triunfo de Gustavo Petro.

Benedetti también dijo que venía «picado de culebra»; es decir, con rabia o molestia por las declaraciones de Guaidó en su contra.

«Él no era nadie»

«Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora sino de cuando era senador», destacó.

Cuando le preguntaron si estaba dispuesto a reunirse con representantes de la oposición venezolana, también descalificó a los adversarios de Nicolás Maduro.

«En la oposición son como 20 opositores y todos se creen 20 jefes», añadió.

Además, aseguró que si las dos partes (gobierno y oposición) estaban de acuerdo, él podía reunirse con representantes de cada sector.

«Estoy dispuesto a reunirme con los dos lados, siempre y cuando los dos lados estén de acuerdo que me reúna con los dos lados. Y siempre he estado dispuesto a colaborar con lo que se me pida de lado y lado».

En anteriores declaraciones, el diplomático dijo que«Juan Guaidó no existe ni aquí (Colombia) ni allá (en Venezuela)«, en una entrevista que concedió a la revista colombiana Semana a principios de septiembre.

Benedetti fue designado como embajador para Venezuela por Petro, con quien mantiene estrechos lazos políticos. Es periodista de profesión y fue presidente del Senado de Colombia.

