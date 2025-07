Desde que se instalara el quinto y último año legislativo de la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo, el pasado 5 de enero de 2025, han sido contadas las sesiones ordinarias convocadas y casi nula la agenda de leyes aprobadas.

Diputados consultados por Efecto Cocuyo atribuyen la ralentización al contexto electoral (comicios del 25 de mayo y el 27 de julio) y a la planteada reforma constitucional, pero también al hecho de que quienes dirigen la AN cumplen «altas funciones políticas» y dentro del mismo gobierno que los “distrae” del trabajo parlamentario que tampoco delegan, “debido al entorno reducido de confianza”.

“Las elecciones previstas para 2025 interfirieron con el paquete legislativo planteado a inicios del año, sobre todo las elecciones del 25 de mayo por tratarse de regionales y de la propia AN, en la que muchos diputados que optaron por la reelección estaban comprometidos con la campaña electoral. Ahora vienen las elecciones municipales. Aparte de eso, el oficialismo ha convocado a actividades políticas, marchas (en apoyo a migrantes venezolanos) que también han afectado las funciones legislativas”, señaló el diputado de El Cambio, Alfonso Campos.

“Responsabilidad de la directiva”

Finalizando 2024, año de elecciones presidenciales, la mayoría del chavismo en la AN amenazó con aprobar más leyes que, de acuerdo con defensores de derechos humanos, abonan a la persecución política, entre ellas la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares propuesta por Miraflores.

También se había reactivado la comisión de diálogo para tratar el cronograma electoral 2025 y retomar las reformas de las leyes relacionadas con los comicios en el país.

Pero la directiva de la AN, presidida por Jorge Rodríguez, pisó el freno con la agenda legislativa 2025. Apenas el 11 de febrero (más de un mes después de la instalación) se dio a conocer el plan – compuesto por 22 leyes -del último año del actual Parlamento electo en los cuestionados comicios de 2020, sin que hasta ahora, concluida la primera mitad del año, se registren mayores avances.

Entre el 10 de abril y el 16 de mayo, previo a los comicios regionales y parlamentarios, no hubo convocatoria a sesiones ordinarias.

“Desde hace aproximadamente cuatro meses solo se convoca a la AN para aprobar acuerdos y autorizar al Ejecutivo para el nombramiento de embajadores. Prácticamente no se legisla, lo cual es responsabilidad de quien dirige la AN y no se corresponde con lo que debería ser el comportamiento de un Parlamento en cualquier país”, expresó otro diputado de la Alianza Democrática que prefirió omitir su nombre para esta nota.

En el chavismo no se delega

Además de la ley contra el fascismo, el chavismo incluyó en el paquete de 22 leyes para 2025, la Ley de Cooperación Internacional que viene sonando desde 2022, sin que hasta ahora vea luz en la plenaria, pese a que la Comisión de Política Exterior, presidida por Timoteo Zambrano, la aprobó (2 de marzo de 2023) y luego la ha estado sometiendo a revisiones.

De esta normativa se teme que venga a complicar aún más el trabajo de las ONG – ya afectado por la ley que las regula y fiscaliza, promulgada en diciembre de 2024- desde el punto de vista del financiamiento internacional que reciben.

“Al factor electoral se le suma que quienes dirigen la Asamblea también son jefes políticos del Psuv, tienen funciones dentro del gobierno y con esa cantidad de responsabilidades no les alcanza el tiempo; no hay un relevo. El mejor ejemplo es Jorge Rodríguez. Es presidente de la AN, pero también es vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales del Psuv, jefe del comando de campaña para las regionales y municipales, jefe de las negociaciones, conforma el alto mando político de la revolución. Yo creo que si acaso dormirá tres horas”, comentó el diputado que prefirió el anonimato.

Criticó que si Rodríguez no puede presidir una sesión, la responsabilidad no recaiga en el primer vicepresidente, Pedro Infante, quien también es vicepresidente de movilización y eventos del Psuv o de la segunda vicepresidenta América Pérez.

“No pueden, pero tampoco delegan. Así no se logra eficiencia ni eficacia. América Pérez anda ahora metida en Margarita (Nueva Esparta) en la campaña electoral por las alcaldías y los concejales, por eso tampoco puede. La AN no debería pararse por una campaña electoral, pero es la consecuencia de no separar el partido de las funciones públicas”, reprochó el parlamentario.

#01Jul || Queda aprobado por unanimidad la declaración de Persona No Grata al Alto Comisionado de las

Naciones Unidas Volker Türk. pic.twitter.com/qsDohB5Rd2 — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) July 1, 2025

¿Qué se aprobó durante los primeros seis meses?

Se ha vuelto frecuente la convocatoria a sesiones y posteriores suspensiones con un aviso publicado en la cuenta de Instagram de la Secretaría de la AN. Algunos diputados también admiten que en muchas ocasiones el orden del día no se conoce hasta dos horas antes de que inicie la plenaria y por ello no es publicado con antelación.

La frecuencia de las sesiones de dos veces por semana (martes y jueves) ya casi es historia, porque se suele convocar un solo día.

A la fecha, en el Parlamento sólo se ha aprobado un acuerdo para rechazar que el Parlamento Europeo incluyera a Venezuela en una lista de países con alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (10 de julio); aprobar la declaratoria de “persona non grata” contra el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, además de solicitar a la administración de Nicolás Maduro, el retiro de Venezuela de dicha oficina (1 de julio).

Asimismo, la Ley Aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación; autorización a diputados y funcionarios del Ejecutivo para recibir condecoraciones de Irán y el nombramiento de José Gregorio Biomorgi Muzzatti como embajador ante la República Libanesa (12 de junio). Este 10 de julio, se sumó el aval a la designación de Imad Saab Saab como embajador ante la República Argelina.

Previamente, la sanción como ley, del plan de gobierno de Maduro denominado Plan de Desarrollo Nacional de las 7 Transformaciones (7T) 2025-2031 (19 de mayo) y el aval al Decreto de Emergencia Económica dictado por Maduro (10 de abril).

El 3 de abril, la página web de la AN dio cuenta del viaje de una delegación encabezada por la segunda vicepresidenta, América Pérez, a la antigua república soviética Azerbaiyán para “estrechar” lazos de cooperación. Durante la sesión del 27 de marzo se apoyó a la administración de Maduro en todas las acciones necesarias para lograr el retorno de 252 migrantes detenidos arbitrariamente en El Salvador. Se recordó además otro año de la salida de Hugo Chávez de la cárcel de Yare en 1994 y 275 años del natalicio de Francisco de Miranda, con la aprobación de sendos acuerdos.

El 18 de marzo, se declaró sancionada la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital de 39 artículos y un día antes, se le concedieron honores del Panteón Nacional al médico Humberto Fernandez Moran.

En el primer trimestre se aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de la Juventud José Félix Ribas y se dio la aprobación de acuerdos relacionados con la detención de migrantes venezolanos en El Salvador, la revocatoria de la licencia de Chevron en Venezuela por parte del gobierno de EEUU, el llamado a elecciones por parte del Poder Electoral y otros temas como la canonización del Dr. Jose Gregorio Hernández y los 12 años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, además del mensaje anual de Maduro del 15 de enero.

#12Jun || Inicia la Segunda discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea

Nacional. pic.twitter.com/oXirLLWKFw — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) June 12, 2025

¿Qué se espera para el resto del año?

Vale acotar que el 1 de abril, Infante se reunió con las comisiones permanentes para tratar de avanzar en la agenda legislativa, por lo que pidió un estatus de los instrumentos legales aprobados en primera discusión. Tres meses después no se han apreciado tales avances.

Pese a las pocas sesiones, diputados como Aníbal Sanchez (El Cambio), Ángel Ocanto (del ala de Henri Falcón que se apartó de Avanzada Progresista), además de Campos, sostienen que las comisiones permanentes se han estado reuniendo, “aunque no tan seguido”, a la espera de que se normalice el trabajo parlamentario luego de las elecciones municipales.

“Se espera que la mayoría oficialista en la AN retome las leyes asociadas al poder comunal, lo cual también se ha visto ralentizado porque hay una reforma constitucional en puertas. En la comisión de Familia ya están preparadas para la segunda discusión leyes relacionadas con la tutela, la lactancia materna y el embarazo precoz, a la espera de que se normalicen las sesiones ordinarias”, apuntó Campos.

Pasadas las elecciones municipales el 27 de julio, la AN se aproxima al receso parlamentario entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, aunque los diputados no descartan la convocatoria a sesiones extraordinarias.

“Se espera que se retome el trabajo de la comisión especial que lleva la revisión del estamento jurídico en el área electoral. Hablamos de revisar la ley de partidos políticos, del Poder Electoral, la Ley de Procesos Electorales, incluso una ley de referente en la que se pueda agrupar un solo código electoral, pero no pongo en duda que esto se vea supeditado a una posible reforma electoral como parte de los cambios a la Constitución, pues existe el espíritu de que se adopte un sistema que parta de circuitos comunales”, advirtió Sánchez.

De hecho, a partir de las elecciones del 25 de mayo, Rodríguez, reelecto para el periodo 2026-2030, pidió poner en práctica un parlamentarismo de calle basado en los circuitos comunales con los cuales esperan debatir leyes y recoger propuestas para llevarlas a la AN.

Sánchez también mencionó que se ha trabajado recientemente en una ley de la Cruz Roja, así como la revisión de la ley del ejercicio de la odontología, en la comisión respectiva. Mientras que Ocanto agregó las leyes sobre agua, vivienda, aseo urbano y el servicio eléctrico a la lista de lo que pudiera ser sancionado en lo que resta de periodo.

“Yo no descarto que la lentitud en la aprobación de leyes persista hasta que entre la nueva AN por el tema de la reforma constitucional. También puede ser que pisen el acelerador en el tiempo restante por alguna razón y que den un mateo a las leyes que consideren necesario aprobar y que solo se consultan entre ellos mismos (chavismo)”, acotó el diputado que pidió el anonimato.