La Asamblea Nacional instaló este viernes el Encuentro Parlamentario del Gran Caribe, con la participación de legisladores de varios países de la región, con el fin de elaborar una hoja de ruta para enfrentar la que señaló como «extravagante» presencia militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela.

El encuentro se celebra en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, y fue abierto por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, quien expresó su deseo de que, de esta reunión, salga «una sola acción» que «conduzca a preservar la paz, el futuro, la independencia, la soberanía y la prosperidad» de la región.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, explicó que este encuentro «reviste una especial importancia» ante la «coyuntura muy delicada» que supone «la presencia inusual, extraordinaria y extravagante (…) de una flota militar, buques de guerra, submarinos nucleares, misiles y tropas que llaman de élite» de EE.UU. en aguas caribeñas, además de operaciones encubiertas de la CIA.

«Ustedes como parlamentarios, como dirigentes de las instituciones legislativas de ese gran Caribe vecino y este norte de Suramérica, que también es caribeño, tienen una gran responsabilidad de mantener la voz de esos pueblos activa, la movilización activa, de demandar el fin de las agresiones, no solo la presencia militar, sino todo tipo de agresiones», expresó.

El ministro, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), dijo esperar que del encuentro salgan «recomendaciones y la hoja de ruta adecuada para guiar a los pueblos a su victoria».

La reunión también contó con la participación del ministro de Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, para quien Washington «fundamenta su agresión política, psicológica y militar contra Venezuela en la falsedad y la mentira» con «el objetivo de derrocar a su legítimo y constitucional presidente».

«La llamada guerra contra las drogas ha sido, en esencia, acciones de dominación contra nuestros pueblos», señaló.

Por tanto, exigió «el cese inmediato de la agresión» y «el retiro urgente» de los activos militares de EE.UU. desplegados en el Caribe.

En este encuentro participan representantes parlamentarios de Cuba, Nicaragua, Colombia, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, México, Guatemala, Honduras y Venezuela.