AN de 2020 sanciona leyes de Presupuesto y Endeudamiento 2024 sin aumento salarial previsto

La Asamblea Nacional (AN) de 2020, sancionó la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2024 y la Ley Especial de Endeudamiento Anual, en la última sesión del segundo período legislativo ordinario 2023.

De acuerdo con datos presentados un día antes por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el monto del presupuesto asciende a 729.948.434.691 bolívares, en el cual por primera vez se incluye una partida para la defensa de la Guayana Esequiba. La inversión social, destacó la funcionaria, alcanza 77,4% del balance de ingresos y egresos del país.

En cuanto a la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2024 se aprobó hasta por un monto de 165.246.284.334 bolívares, con los que se tiene previsto ejecutar 34 proyectos, en áreas como la eléctrica, agua y transporte para «apuntalar» servicios públicos.

Al presentar el informe para segunda discusión, el diputado (Psuv), Jesús Faría resaltó que el presupuesto duplica la inversión social del balance anterior cuyo monto total fue de 170.703.832,051 bolívares.

Prometió que sería un presupuesto ejecutado con la participación del pueblo organizado y no dejó de advertir que los ingresos del país siguen afectados por las sanciones internacionales.

«Hay recursos garantizados para ejecutar este presupuesto y hay otros que se van a obtener pero depende de las condiciones internacionales, sobre todo con los ingresos petroleros sujetos al mercado interncional y las sanciones contra el país y la industria petrolera», sostuvo Faría.

Discusión por salario

La bancada de la Alianza Democrática, en voz del diputado Oscar Ronderos (AD intervenida) reiteró que en el presupuesto se subestiman los ingresos petroleros (calculado en aproximadamente a un barril de 13 dólares que advirtió es muy bajo) y se hacen pasar por recursos extraordinarios.

Se advirtió que ello implica menos recursos (calculados en 4.000 millones de dólares menos) por Situado Constitucional para las regiones. También subrayó que no se contempla aumento del salario mínimo para el sector público.

Ronderos recordó a la bancada del Psuv que Estados Unidos ha flexibilizado sanciones a través de la licencia 44, que permiten la venta de crudo y gas en los mercados internacionales por lo que los ingresos del país deben mejorar y con ello producirse un aumento salarial.

«Estamos de acuerdo con la inversión para el nuevo estado Guayana Esequiba, pero la subestimación de ingresos petroleros hace que no se pueda incluir un aumento de salario para 2024, no está previsto un aumento salarial para maestros, policías, bomberos porque no lo refleja el presupuesto», señaló.

Tanto Faría como el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, acusaron a Ronderos de manipular con el tema del salario con fines políticos e insistieron en las sanciones internacionales como las causantes de los males del país.

«963 medidas coercitivas unilaterales entre 2019 y 2020, contra la industria petrolera, bancos venezolanos, el oro, la criptomoneda, transporte, funionarios venezolanos y Estados Unidos solo dio seis licencias (…) Esta economía se recuperó a pesar de las sanciones y a pesar de ustedes (oposición), el uso político del sufrimiento del pueblo, no es buen consejero», expresó Rodríguez.

Faría advirtió que mientras no se levante la producción petrolera no será posible mejorar los ingresos de los trabajadores por la vía de un incremento salarial. Sostuvo que la flexibilización de sanciones abarca la comercialización mas no la producción de crudo que sigue afectada por las medidas restrictivas.

«Si se levantaran (las sanciones) dejarían venir a las empresas a invertir en la Faja Petrolífera del Orinoco, no entiendo cuál es el interés de maquillar el levantamiento de sanciones (…) Es falso que quitemos recursos a las regiones de manera deliberada, cuando la mayoría de gobernaciones y alcaldías están en nuestras manos, es un sinsentido», fustigó.

Recalcó que el Ejecutivo seguirá otorgando bonos a un sector de venezolanos a través del Sistema Patria porque sí han servido para mejorar los ingresos y mejorar la economía. Aseguró que dichos beneficios «no son una política» sino una medida «obligada» por las circunstancias.

Sesión extraordinaria

La plenaria igualmente aprobó la prórroga de la conformación de las empresas mixtas Petroindependiente y Petroboscán por un período de 15 años, desde el 2026 hasta el año 2041, debido a que el lapso establecido de 15 años expiró y el trámite debe hacerse cinco años antes. El diputado (Psuv) Ángel Rodríguez recordó que el Estado venezolano tiene más de 60% de acciones en dichas empresas.

Rodríguez culminó la sesión, advirtiendo a los diputados que era necesario convocar a sesión para el próximo martes 19 de diciembre, ya en período extraordinario, para tratar temas de interés. No precisó si serían convocadas otras sesiones extraordinarias antes de que finalice 2023.

