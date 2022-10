AN de 2020 designa comisión especial para atender emergencia en Las Tejerías  

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 designó una comisión especial de diputados que se trasladará hacia Las Tejerías, en la zona arrasada por el deslave el pasado fin de semana, para trabajar en la atención de las víctimas.

Durante la sesión ordinaria de este martes 11 de octubre, en el Palacio Federal Legislativo, el presidente del Parlamento de 2020, Jorge Rodríguez advirtió que como parte del orden del día estaba previsto aprobar un proyecto de acuerdo de duelo con motivo de la tragedia en la localidad aragüeña, pero que decidió excluirlo porque a su juicio, el deber de los diputados es prestarle colaboración a la gente afectada, en el sitio.

«Ninguno de nosotros y nosotras deberíamos estar hoy aquí, que no deberíamos estar discutiendo leyes, lo hacemos por obligación, no deberíamos estar hablando de otra cosa que no sea cómo acompañar al municipio Santos Michelena, en la población de Las Tejerías en el estado Aragua. Me da vergüenza la obligación que tenemos de atender el oficio de este Parlamento» dijo ante la Cámara.

Sostuvo que aprobar el acuerdo hubiera sido solo un «saludo a la bandera» y recalcó que bajo ninguna circunstancia los diputados y «revolucionarios» en general debían «perder la humanidad». Incluso dijo que los parlamentarios estaban «obligados» a estar «enterrados en el lodo de Las Tejerías», ayudando a la gente.

Centro de acopio

«Les ordeno para que de manera organizada, para no obstaculizar el trabajo, incorporarnos para superar esta tragedia y nombrar una comisión especial, presidida por el diputado Ricardo Molina y el diputado Luis Eduardo Martínez como vicepresidente y conformada por todos los diputados del estado Aragua, Miranda, la directiva de esta AN y los jefes y subjefes de las fracciones políticas», instruyó Rodríguez.

Indicó que se debían generar «equipos de guardia» para trabajar en conjunto con el Ejecutivo Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el gobierno regional de Aragua, la Alcaldía de Santos Michelena y en general con el pueblo de Las Tejerías.

Pidió a los parlamentarios de 2020 «ponerse a la orden» sin protagonismos y sin «avidez por las cámaras de televisión», para que hagan «desde calentar comida hasta agarrar una pala».

Informó también que la sede administrativa de la AN, en la esquina de Pajaritos del centro de Caracas, funcionaría como centro de acopio de ayuda para las víctimas del deslave.

«Hacemos un llamado para que principalmente sea agua potable y alimentos enlatados. La inmensa mayoría de la necesidad actual del pueblo de Las Tejerías está completamente cubierto en materia de alimentación, salud, de remoción de escombros y en materia de acompañamiento», aseguró.

En horas de la mañana, la Comisión Delegada Legislativa, presidida por Juan Guaidó, aprobó el estado de alarma para canalizar ayuda humanitaria con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la población afectada de Las Tejerías, a través de una ONG.

Sancionada Ley de la Actividad Aseguradora

La AN de 2020 también culminó la segunda discusión de la reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora, por lo que el instrumento legal quedó sancionado este martes.

La Cámara retomó la segunda discusión en el artículo 125 hasta el 146 de la normativa aprobada en primera discusión el pasado mes de enero de este año.

El artículo 125 sanciona con multas de 20 mil a 50 mil veces el tipo de cambio de referencia, a cualquiera que use en su firma, las palabras seguros, reaseguros, medicina prepagada, administradora de riesgos, entre otros términos sin estar autorizado para ello.

Asimismo, son sancionadas con multas entre 10 mil a 25 mil veces el tipo de cambio de referencia (artículo 133) las empresas aseguradoras que eludan o retarden sin causa justificada los reclamos de los asegurados.