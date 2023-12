Con urgencia reglamentaria, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, el cual contempla la creación del nuevo estado venezolano ubicado en la zona en reclamación con Guyana, el uso de un nuevo mapa político y elecciones futuras para designar autoridades, incluyendo representantes ante el Poder Legislativo nacional.

El presidente de la Comisión de Política Interior de la AN con mayoría del chavismo, Diosdado Cabello, fue el encargado de presentar la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Nacional a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

«Ya no hay mapa rayado ni zona en reclamación. Se dio el paso», expresó Cabello, con el nuevo mapa de Venezuela, presentado por el gobernante Nicolás Maduro un día antes, en mano, para explicar a rasgos generales el contenido del instrumento legal.

¿Qué contempla la ley?

De acuerdo con Cabello, los aspectos de la nueva ley, de 22 artículos, distribuidos en cuatro capítulos, cuya aprobación ordenó Maduro en el Consejo Federal de Gobierno, son:

– Desconocimiento del Laudo Arbitral de 1899 y reivindicación del Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento válido para resolver la disputa territorial de manera pacífica.

– Creación del estado Guayana Esequiba dentro de la organización político territorial, con patrimonio propio e independiente. Se fijan los límites geográficos (artículo 10): Al norte del Océano Atlántico; al sur con Brasil; al este con el río Esequibo y al oeste con los estados Delta Amacuro y Bolívar.

-Uso del nuevo mapa político con la zona en reclamación incorporada al territorio nacional.

Asimismo, explicó las cuatro disposiciones transitorias. En la número uno se establece que hasta tanto se celebren elecciones, bajo el manto del Acuerdo de Ginebra, el gobierno o administración del estado Guayana Esequiba será ejercido por una autoridad designada por el presidente de la República.

Las funciones de un Consejo Legislativo estadal del territorio Esequibo, de acuerdo con la disposición transitoria número dos, serán ejercidas provisionalmente por la AN de 2020. De igual forma la sede administrativa de dicho estado, mientras se resuelve el diferendo limítrofe, estará ubicada en la ciudad de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar.

Cabello también destacó que el estado Guayana Esequiba tendrá representación en el Poder Legislativo nacional y que, hasta hacer elecciones en dicha región, serán escogidos en circunscripción nacional, es decir, con el voto de todos los electores inscritos ante el Poder Electoral (disposición 4).

El diputado de 2020 también pidió iniciar con celeridad la segunda discusión del proyecto legal porque «en el retardo está el peligro»

«Nos amenazan con el Comando Sur ¿ Para qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién está detrás de esto?. El imperialismo con sus corporaciones que han destruido al mundo. No le tenemos miedo a nadie», expresó para finalizar.

También desconoce jurisdicción de CIJ

En su derecho de palabra, el presidente de la comisión especial en defensa del Esequibo, Hermann Escarrá, subrayó que la ley desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la controversia territorial. Recalcó que la decisión de 10.555.092 de electores que asegura el Poder Electoral, votaron en el referendo, «es vinculante».

Antes de declararse aprobada la ley en primera discusión intervino el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, para estimar que en una semana el nuevo instrumento legal será aprobado en segunda discusión, previo informe de la Comisión de Política Interior a cargo de Cabello.

Igualmente prometió que antes de finalizar el período legislativo 2023, estarán listas «la mayoría» de las leyes especiales derivadas de la creación del estado número 24, entre las que propuso una ley para la protección ambiental en la Guayana Esequiba, otra ley para la protección de los recursos, ley de funcionamiento del estado e instrumentos legales relacionados con la defensa, entre otras.

Como parte del discurso en el que defendió la legalidad del referendo y los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Rodríguez se volvió a referir a opositores como María Corina Machado, Leopoldo López y Henrique Capriles como la «casta maldita» entregada a los intereses de la trasnacional Exxon Móbil para «apropiarse» de los recursos en el Esequibo.

Al presidente de Guyana…

No faltó una alusión de Rodríguez al presidente de Guyana, Ifaan Ali, quien mediante un comunicado divulgado este 6 de diciembre, advirtió que la Fuerza de Defensa de Guyana está “en alerta máxima” y en contacto con sus homólogos militares de otros países, incluido el Comando Sur de Estados Unidos, ante lo que considera son «amenazas» del gobierno venezolano.

«Puedes llamar a tu abuela si te da la gana (…) no nos vamos a asustar con esa vaina. Si no aceptamos amedrentamiento antes del referendo, menos ahora que tenemos el voto de más de 10 millones de venezolanos. Puedes llamar a Tarzán y a Superman, pero ellos no volverán al Esequibo ni aquí al poder nunca más», exclamó.

Por la bancada de la Alianza Democrática, Timoteo Zambrano declaró el apoyo a la propuesta de ley. Resaltó que no se contempla la vía «guerrerista» sino que por el contrario se apela al Acuerdo de Ginebra como vía pacífica para resolver la disputa por 159.000 kilómetros del Esequibo con Guyana. Pidió además que se decretara una veda para frenar el deterioro ambiental, producto de la explotación de recursos en la zona.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related