AN de 2020 apoya acuerdos de Barbados y ratifica que no son para levantar inhabilitaciones

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó como acuerdos legislativos, lo suscrito entre las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria en Barbados y exigió tanto a la oposición como a Estados Unidos cumplir con lo firmado.

La plenaria aclamó con aplausos a Jorge Rodríguez como jefe de la delegación venezolana en el proceso de negociación con la oposición desde México. La diputada Génesis Garvett (Psuv) lo calificó como un «látigo» para defender, según dijo, los intereses de Venezuela.

Rodríguez ratificó lo que dijo minutos antes en una conferencia de prensa ante medios estatales en el Palacio Legislativo: Los acuerdos sobre derechos políticos y electorales y protección de los intereses vitales de la nación no se llaman parciales porque hayan quedado abiertos, sino que luego pueden formar parte de un documento general.

Exigen levantar sanciones sin «condiciones»

En este sentido, recalcó que están «cerrados» con lo aprobado, por lo que no incluyen otros temas como la posible eliminación de las inhabilitaciones políticas. Junto a otros diputados, en alusión velada a la candidata a la primaria, María Corina Machado, sancionada por 15 años por la Contraloría General, expresó una y otra vez que solo pueden optar por cargos públicos quienes cumplan con los requisitos legales.

«Si nos guiamos por lo que dice el subsecretario de Estado (EEUU) Brian Nichols, un niño de 9 años puede ser candidato presidencial (…) un papel no está por encima de las leyes venezolanas, es ilegal. Sí se dio un paso importante, pero para eliminar las sanciones económicas porque matan gente», dijo Rodríguez.

Nichols declaró este 18 de octubre que tras la firma de los acuerdos en Barbados confiaba en que el punto de las inhabilitaciones políticas contra candidatos como Machado, sean resueltas para que EEUU pueda profundizar el levantamiento de sanciones.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que asegura que la firma del acuerdo es «un paso concreto hacia la resolución de la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela». Pero dio un ultimátum a Maduro para levantar las inhabilitaciones a los opositores.

«No aceptamos condicionamientos, si creen que es así pregúntenle a la piltrafa de Juan Guaidó. Que se levanten las sanciones sin condiciones, no aceptamos ninguna forma de injerencia extranjera, no las aceptamos ni siquiera cuando amenazaron con invadir nuestro territorio, no pierdan su tiempo», advirtió.

Fondo Social

Por la Alianza Democrática intervino el diputado de 2020, Luis Parra, quien dijo que si bien respaldan los acuerdos de Barbados no reconocen a la Plataforma Unitaria como representante de toda la oposición venezolana, por lo que pidió que para futuras conversaciones se incluyan a otros sectores del país.

El disidente de Primero Justicia subrayó que los acuerdos son entre el gobierno de Maduro y EEUU y que la Plataforma Unitaria solo asistió como «convidada de piedra».

«Un sector de la oposición que se cree dueño de la verdad, tutelada por gobiernos extranjeros que incurren en injerencia, gracias a ellos se profundizó la crisis. Pero luego se logró transitar por la paz nacional, el voto y la vía electoral, fracasó la politica de brazos caídos», fustigó.

Rodríguez también confirmó que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, autorizó los permisos correspondientes para que se abra el fondo social para atender áreas como la salud, educación y servicios públicos en Venezuela, acordado entre el gobierno y la Plataforma Unitaria en noviembre de 2022, como parte de las negociaciones de México.

