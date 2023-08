La «afinidad» de Miraflores y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) con un sector del movimiento evangélico venezolano no es nuevo; pero la «alianza» vuelve a estar en el ojo público por los acercamientos frecuentes que en los últimos meses ha tenido con dicho culto religioso el diputado de 2020 Nicolás Maduro Guerra, hijo del gobernante Maduro y vicepresidente del partido rojo para Asuntos Religiosos.

Fotografías y videos de dirigentes del Psuv en actos religiosos de carácter evangélico, o incluso en reuniones políticas, unidos en oración con pastores y seguidores, se dejan ver en redes sociales vinculadas al chavismo como exaltación del respaldo hacia el gobierno de Maduro.

¿Qué beneficio mutuo encuentran el chavismo-madurismo y el sector del movimiento evangélico que dice apoyar las políticas del gobernante en tal alianza? ¿Tiene relación con el clima electoral? ¿Cuál es el alcance de ese respaldo?

«Los gobiernos de izquierda tienden a hacer estas alianzas con corrientes religiosas más allá del catolicismo para hacer contrapeso a la Iglesia Católica. En Venezuela ha aumentado la cantidad de seguidores de la iglesia evangélica aunque todavía es menor en comparación con la católica», expresó a Efecto Cocuyo, el politólogo Daniel Santolo.

Resaltó la penetración en sectores populares que posee la Iglesia Evangélica, así como en recintos carcelarios, de allí que despierte cierto interés en el chavismo, más en tiempos electorales.

¿Qué sector evangélico apoya a Maduro?

El Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela (Mocev) se identifica en su cuenta de Facebook con 1,4 mil seguidores, como un «movimiento sociopolítico», presidido por el pastor Moisés García, quien además es diputado del Psuv en la Asamblea Nacional (AN) de 2020.

Son frecuentes actos religiosos de carácter evangélico en eventos de gobierno y del Psuv

En su canal de Telegram, el Mocev divulga información relacionada con la entrega de dotaciones a iglesias evangélicas por parte de programas gubernamentales, jornadas de atención médica, entrega de alimentos en cárceles, presencia en marchas convocadas por el Psuv, formación política y socioproductiva, reuniones de trabajo con el equipo de asuntos religiosos del partido, con pastores de zonas populares como La Vega, juramentación de responsables de asuntos religiosos en las regiones, además de actos de oración en las iglesias, entre otras actividades.

Hace uso de etiquetas posicionadas en Twitter por el chavismo, tales como #NicolásNoArruga #LasSancionesNoSonUnJuego, #SomosLosDeChavezYNicolas, además de #SomosMocev y se citan los usuarios@nicolasmaduro @delcyrodriguezv y @maduroguerra, además de la consigna ¡Pueblo a la calle!.

Consejo Evangélico: no apoyamos

La notoriedad de la alianza entre el Mocev y el gobierno de Maduro llevó a otro sector de la inglesia evangélica, el Consejo Evangélico Venezolano (CEV), en voz de uno de sus directivos, Nelson Sevilla ha aclarar que no todo el movimiento respalda las políticas del gobernante y que creen en la separación Estado-Iglesia de la corriente que sea.

«No profesamos apoyo a gobierno alguno y nos deslindamos de la posición de ese sector que dice respaldarlo, no estamos llamados a eso. Cada quien, individualmente puede tener su posición política pero no como organización, el Estado y la Iglesia deben estar separados (…) Oramos por los gobernantes, porque lo hagan bien y así seguiremos haciéndolo con los gobierno que vengan, de la tendencia que sea, pero no asumimos posiciones políticas», señaló Sevilla a Efecto Cocuyo.

Indicó que el CEV agrupa a más de 5.000 iglesias en todo el país, sin contar las independientes, con una cantidad de ramificaciones como la Iglesia Bautista, según explicó y aseguró que el alcance de Mocev no sobrepasa 10 %, por lo que, afirmó, es un sector minoritario. La cuenta del CEV en Facebook tiene 8,2 mil seguidores.

¿Qué aporta el Mocev al chavismo?

Santolo sostuvo que si bien el movimiento evangélico no es un sector mayoritario en el país posee liderazgos locales que son necesarios para el chavismo en estos momentos en los que su popularidad no está en el mejor momento.

«El movimiento evangélico, al igual que otros cultos como la santería, están muy metidos en sectores populares porque son de fácil penetración y es visto por el gobierno como una oportunidad para tratar de influir por esa vía y quizás como elemento de presión a la iglesia católica para hacer ver que no la necesita. Los evangélicos son organizados, van a las casas, se paran en plazas a predicar, son liderazgos que son necesarios en estos momentos, de cara a los próximos procesos electorales», apuntó.

El politólogo añadió que el uso de elementos religiosos entre los políticos, especialmente en tiempos de campaña electoral es común como estrategia para captar seguidores. Recientemente, el candidato a las primarias opositoras, Freddy Superlano, también se dejó ver en video, unido en oración con partidarios e integrantes del movimiento evangélico.

«Henrique Capriles también usa mucho imágenes de vírgenes como la Virgen del Valle, la Divina Pastora para tratar de que la gente se identifique con él y lograr mayor penetración popular», dijo.

El Mocev también se deja ver en marchas convocadas por el Psuv y en actos oficiales tanto nacionales como estadales y municipales.

¿Qué recibe a cambio el Mocev?

El «Bono del Buen Pastor» fue creado por el gobierno de Maduro y comenzó a otorgarse a través del Sistema Patria, desde diciembre de 2022. La ayuda está dirigida a integrantes de la comunidad cristiana que esté registrados en la plataforma gubernamental. El monto, desde marzo de 2023, es de 360 bolívares.

Previamente, el gobierno hizo un censo luego de atender a 2.500 templos (hubo restauración profunda en la planta física de 1.245) y se determinó que 13.915 pastores de la iglesia evangélica podrían recibir el bono que forma parte del denominado programa «Iglesia social», creado en enero de 2023, que además de la ayuda económica abarca «Chamba Juvenil Cristiano», «Mi Iglesia bien equipada» y Corazón Cristiano. El vicepresidente para el área social, Mervin Maldonado está a cargo del programa.

«Para que los feligreses cuenten con espacios dignos donde puedan desarrollar su fe en el encuentro con Dios, encargo a la gran Misión Venezuela Bella del desarrollo amplio y acelerado, profundo (…) Ustedes son la verdadera iglesia de Dios, la que está en la calle, la que está con el pueblo», subrayó Maduro el 19 de enero de 2023.

Para entonces, sostuvo un encuentro oficial con pastores cristianos evangélicos para celebrar el Día Nacional de la Pastora y el Pastor Cristiano Evangélico, que se conmemora los 15 de enero de cada año, desde 2019, por decisión de Miraflores, en honor a Martin Luther King. El gobernante también autorizó la creación de la Universidad Teológica Evangélica, en atención a solicitudes del movimiento que lo apoya.

¿Qué dice Consejo Evangélico de ayudas?

El pasado 6 de agosto, el diputado García informó en sus redes sociales sobre una jornada de «Mi Iglesia Bien Equipada» en 70 templos cristianos evangélicos en el municipio Palavecino del estado Lara, así como entrega de 600 Biblias en el estado Sucre.

Asimismo, una jornada de atención médica en los municipios San Fernando y Biruaca del Apure para 500 personas del movimiento religioso que incluyó a niños y adultos mayores. Esta última actividad se hizo el 28 de julio de 2023, como parte de los actos conmemorativos por 10 años de la muerte del expresidente Hugo Chávez.

El pasado 29 de julio, Mocev llevó alimentos a 150 privados de libertad del internado judicial de la ciudad de Barinas, entre otras actividades.

«La iglesia evangélica se sostiene de las ofrendas y los diezmos de los feligreses, del trabajo y el esfuerzo de sus miembros, no de aportes del gobierno, si alguien o alguna iglesia decide beneficiarse de ayudas del gobierno o pide reparaciones para una iglesia es su decisión. Hay iglesias sin locales porque no tienen los recursos para pagar alquiler, por eso vemos servicios en espacios públicos como plazas y parques», señaló Sevilla del Consejo Evangélico.

Indicó que el gobierno de Maduro no ha intentado acercamientos con el Consejo porque conoce su posición desde hace años.

