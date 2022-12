AD, PJ y UNT: Gobierno interino no es una opción de cambio político real

Las fracciones políticas de Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo anunciaron oficialmente la decisión de poner fin al gobierno interino.

El dirigente Alfonso Marquina confirmó lo que Efecto Cocuyo informó este 20 de diciembre. La propuesta plantea eliminar la figura de la presidencia encargada, así como todos sus órganos, entes y disposiciones, salvo aquellas que guarden relación con la defensa de los activos en el exterior concretamente las juntas ad hoc de Pdvsa Holding y del BCV.

También se creará el Consejo de Administración y Protección de Activos que, según Marquina, actuará como una “comisión ejecutiva” con independencia. Los miembros de esta instancia no responderán a intereses partidistas, según prometieron.

“Después de cuatro años, el proceso político que se inició el 23 de enero de 2019 se ha debilitado y no es percibido como una opción de cambio político real. No ha alcanzado los objetivos de liberación esperados y el país reclama nuevos caminos que nos lleven hacia la democracia”, señala el comunicado que fue leído este miércoles 21 de noviembre, un día antes de la sesión que convocó Juan Guaidó con la finalidad de prorrogar su mandato.

Es preciso recordar que las y los dirigentes que fueron electos en 2015 argumentan que, aunque su periodo venció en 2020, son el único Poder Legislativo legítimo ya que desconocen las elecciones parlamentarias de ese año por considerarlas fraudulentas.

Se elimina la presidencia interina

Marquina fue más tajante al responder las preguntas de la prensa. Afirmó que “hay que administrar realidades” y que “no podemos seguir tratando de mantener una situación que hasta el momento no ha dado resultados y que con el tiempo será menos probable que dé resultados”.

Aclaró que, de aprobarse la propuesta en la sesión de este jueves, Guaidó pasaría a ser un diputado más y los representantes en el exterior que designó, como el embajador ante Estados Unidos Carlos Vecchio, quedarían eliminados.

Precisó que para dar el debate se debe lograr el quorum mínimo de funcionamiento que establece el Reglamento Interior y de Debates y que la propuesta debe ser ratificada por la mayoría simple.

Aseguran que las fracciones de los tres partidos tienen los votos suficientes para poner fin al interinato. En total, 69 diputados principales suscriben la propuesta leída por Marquina. Entre ellos destacan Julio Borges (PJ), Henry Ramos Allup (AD) y Omar Barboza (UNT) entre los firmantes.

No obstante, la participación de algunos que se separaron del cargo públicamente porque no estaban de acuerdo con la prórroga de mandato de la Asamblea Nacional, como es el caso de Ángel Medina (PJ), o porque desempeñaron cargos para el gobierno interino como Julio Borges (PJ) generó dudas en cuanto a la legitimidad.

Sobre esto, Marquina respondió: “Julio Borges se separó en una misión del Parlamento para que fungiera como una especie de Canciller del gobierno interino, al igual que otros diputados que han estado en otras responsabilidades y al terminar se han nuevamente incorporado al Parlamento”.

“Algunos podrán decir que si estuvo en el Ejecutivo no debería regresar al Parlamentario, bueno eso tendría que empezar por el propio presidente Guaidá, quien ha fungido los últimos cuatro años no solo como jefe del Poder Legislativo sino también del Ejecutivo. Así que son diputados que tienen plena facultad y tienen legitimidad de origen”, dijo.

¿EEUU respalda el fin del gobierno interino?

Al ser consultado sobre si Estados Unidos respalda el fin del interino, Marquina dijo que no tienen duda de que la relación con el país del norte se mantendrá y que han tenido conversaciones con los países aliados.

También se refirió al argumento, que abrazan algunos dirigentes de Voluntad Popular, que la propuesta desconoce el artículo 233 de la Constitución que establece una presidencia encargada en caso de que se produzca una ausencia absoluta.

Sobre esto dijo: “La argumentación del 233 es limitada porque el artículo también establece un límite de tiempo por la precisa fundamental de separación de poderes”.

De acuerdo con el 233 constitucional, «cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la

Asamblea Nacional».

Al ser consultado sobre si el fin del gobierno interino facilitaría un acuerdo político en la mesa de negociación de México, ya que es una condición del gobierno de Nicolás Maduro, el político manifestó: «Esa negociación no la esta llevando el gobierno interino, la esta llevando la Plataforma Unitaria, esperamos que de resultados. El hecho de que se elimine el gobierno interino no creo que perjudique. No estamos respondiendo a demandas de Maduro, creemos que esa estrategia se agotó y no logró los objetivos».