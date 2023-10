Opacidad en la información sobre la jornada especial del registro del Consejo Nacional Electoral (CNE), lentitud en el proceso y otras irregularidades han sido denunciadas por activistas venezolanos. Aunque la jornada inició oficialmente el pasado 11 de octubre, diversos activistas en pro del voto denunciaron que no había máquinas instaladas y que el evento no estaba cumpliendo con las normas necesarias.

Brenda Ribeiro, coordinadora nacional de la iniciativa #HolaTúInscríbeteEnElRE, indicó que, desde el mismo día en el que se ratificó el inicio del operativo, hicieron la exigencia sobre la publicación de dónde estarían ubicados los puntos fijos, así como el cronograma de los puntos itinerantes. Sin embargo, dicha publicación no llegó.

“En la mañana del 11 de octubre la página web del CNE amaneció caída. No teníamos información de ningún tipo”, dijo Ribeiro a Efecto Cocuyo.

Encontrar un punto itinerante en el Área Metropolitana de Caracas este lunes 16 de octubre resultó imposible. Mientras que en la sede de plaza Venezuela del CNE no había personas haciendo fila para el registro.

No obstante, durante el fin de semana sí se vieron fotos y videos en redes sociales donde se podían apreciar largas filas de personas que querían hacer la actualización de sus datos o inscribirse en el Registro Electoral. Aunque no ha sido publicado por el CNE, funcionarios de seguridad del ente comicial confirmaron a Efecto Cocuyo que la sede de plaza Venezuela se mantendrá prestando este servicio durante toda la semana hasta las 4:30 de la tarde.

Ni cronograma ni claridad, inscribirse en el Registro Electoral ha sido complicado

Aunque el CNE sí publicó el listado de los centros por municipio, no fue para nada específico. No hay horario ni ubicación exacta de dichos centros. Ni de los puntos fijos, ni de los itinerantes. Esto simplemente hace que actualizar los datos o inscribirse por primera vez en el Registro Electoral sea algo sumamente complicado para los venezolanos. Pero estas no son los únicos obstáculos. Los activistas en pro del voto han denunciado que hay lugares en los que personas vinculadas al chavismo no dejan que la gente se inscriba libremente.

#15Oct #RegistroElectoral #Áreametropolitana Están operativas las sedes del CNE en Pza Venezuela y en la Oficina Regional del estado Miranda, hasta las 4 pm, y el punto itinerante ubicado en la Plaza El Indio, en Chacao, hasta las 5 pm

“Nos enteramos de que el alcalde de Junín (Táchira) llegó a uno de los puntos porque no querían dejar inscribir a jóvenes en el Registro Electoral porque no eran de la comunidad”, indicó Brenda Ribeiro.

La activista también fue enfática al decir que todavía el CNE no ha publicado el cronograma de los puntos fijos ni itinerantes.

“Se han reportado eventos donde no dejaban inscribir a jóvenes de otras comunidades distintas a donde estaba instalado el punto. También supimos de casos donde querían condicionar la inscripción de los jóvenes para un nuevo centro. Esto contradice la norma porque el proceso es nacional”, resaltó Ribeiro.

#Miranda #CHACAO 📣📍🇻🇪



HOY 15 DE OCTUBRE, continúa el punto de inscripción y actualización del Registro



PLAZA EL INDIO



Vamos Venezuela ⬇️⬇️⬇️

Al ser un proceso nacional, una persona puede estar registrada para votar en Portuguesa, pero si está de paso por Caracas puede actualizar sus datos en la capital del país. No es necesario estar en un lugar específico para poder hacer algún registro o actualización.

La labor de los activistas en pro del voto se hace cada vez más importante. De alguna forma, son quienes dan a conocer dónde están funcionando los puntos de registro. Así ocurrió durante el fin de semana gracias a las publicaciones en redes sociales.

“Este fin de semana nosotros no sabíamos que las Oficinas Regionales Electorales del país iban a estar abiertas sábado y domingo. Nos enteramos porque se empezó a correr la voz”, dijo Ribeiro.

#Miranda #Guatire Éste es el punto de Terraza del Rodeo Guatire



Asiste con tu cédula de identidad laminada inscríbete en el registro electoral 📣📍🇻🇪

“No nos vamos a paralizar porque no aparezcan los puntos. Vamos a salir a buscarlos”, afirmó la activista.

¿Qué se necesita para la inscripción o actualización en el Registro Electoral?

Cédula de identidad vigente o vencida, tener 18 años de edad cumplidos y ser venezolano o venezolana. Al ser un sistema nacional, las personas pueden actualizar sus datos e inscribirse cualquier parte del país.

¡Feliz domingo! ¿Ya te inscribiste en el #RegistroElectoral ?



Si no es así, te dejamos los requisitos que necesitas para realizar tu inscripción o cambio de residencia.

