Venezuela hoy: ¿se desvaneció la solución? - Efecto Cocuyo

OPINIÓN · 12 OCTUBRE, 2019 05:30

Sumas que restan o dividen

La política no es exacta lo cual significa que su praxis conduce a resultados frágiles por inestables o eventuales, (incluso, inusitados o denodados) que pueden ser. Pero no por exponer tan endeble condición, no es capaz de invertir o revertir la situación a la cual adscribe o suscribe sus efectos. Por eso, se dice que […]