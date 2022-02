Un mundo de árboles por descubrir

Los árboles son los “pulmones” de la Tierra: organismos frondosos que producen el oxígeno que respiramos todos los días y reciclan el dióxido de carbono que exhalamos. Pero a pesar de la importancia vital de los árboles para la supervivencia humana, sabemos relativamente poco sobre su diversidad. De hecho, según una nueva investigación, puede haber miles de especies de árboles más de lo que pensábamos anteriormente y muchas de ellas aún son desconocidas para la ciencia.

En un estudio publicado hace una semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences , los científicos estiman que hay aproximadamente 73.000 especies de árboles en todo el mundo, un 14% más que las valoraciones hechas anteriormente por los investigadores. Además, los especialistas consideran que aún quedan por descubrir alrededor de 9.000 de estos árboles. “Es emocionante obtener una estimación de la cantidad de especies de árboles que viven en la Tierra y particularmente porque, como por arte de magia, se pudo estimar no solo la cantidad de especies ya descubiertas sino también la cantidad que queda por descubrir”, indicaron los autores. Los hallazgos prometen una nueva era de descubrimientos, pero también añaden un impulso a la necesidad de conservar los árboles y abordar la crisis del cambio climático, también podrían ayudar a identificar miles de especies de árboles no descubiertas en rincones ocultos del mundo.

Los investigadores encontraron que casi la mitad de las especies de los árboles conocidos de la Tierra, alrededor del 43%, se encuentra en América del Sur. El resto está repartido por todo el mundo, con un 22% en Eurasia, 16% en África, 15% en América del Norte y 11% en Oceanía. Además, según la nueva investigación, América del Sur sería el hogar de más especies de árboles por descubrir que cualquier otro continente en la Tierra, aproximadamente un 40%. La región también tiene el porcentaje más alto de especies de árboles que son nativas del área, con un sorprendente 49%. En el caso de Venezuela, se tienen aproximadamente mil especies de árboles que no han sido identificados, una de las mayores cantidades del mundo.

La conservación de los bosques en América del Sur debería ser de alta prioridad, sobre todo por el impacto de las actividades mineras que son tan comunes en la zona, tal como ocurre en el Arco Minero. Esas actividades están haciendo que la preservación de los bosques sea fundamental, especialmente considerando la actual crisis de los bosques tropicales por impactos antropogénicos como la deforestación, los incendios y el cambio climático.

Otros grupos de investigación han intentado evaluar la cantidad y la distribución de especies de árboles en la Tierra en el pasado, pero la falta de datos disponibles y consistentes en todas las regiones geográficas lo hizo muy complejo. Para solucionar ese problema, en el nuevo artículo se estimó la cantidad de especies de árboles en la Tierra tanto a nivel global como regional utilizando un conjunto de datos mucho más extenso. Específicamente, combinaron el conjunto de datos de la Iniciativa Global de Biodiversidad Forestal con otro índice, la base de datos Treechange sobre las especies de árboles en el planeta. Luego usaron la estimación actual de la abundancia y presencia de especies conocidas y las conectaron a estimadores estadísticos, empleando el método Good-Turing (procedimiento que permite estimar la probabilidad de hallar una especie nueva a partir de un conjunto de observaciones), para generar una aproximación de la cantidad de especies de árboles que existen. Dicho de otro modo, estos hallazgos indican que aún faltan miles de especies de árboles de los catálogos globales, una veta rica para descubrimientos futuros.

Los científicos señalan que el estudio tiene sus limitaciones. En particular, el conjunto incompleto de datos podría significar que aún hay más especies de árboles en la Tierra que no fueron considerados en los modelos matemáticos, subestimando los resultados. Los autores del trabajo escriben que: “como comunidad científica, todavía tenemos mucho más trabajo por hacer para llegar a estimaciones precisas a nivel regional, continental o mundial”.

Finalmente, los investigadores encontraron que los trópicos son una región particularmente vital para las especies de árboles: entre la mitad y dos tercios de las especies conocidas existen en áreas tropicales y subtropicales. Todo esto indica que los biomas de América del Sur son muy importantes cuando se trata de la diversidad mundial de los árboles. Estos resultados ofrecen nuevas razones para conservar los bosques, especialmente los bosques tropicales, en una región que ya se ha establecido como fundamental para almacenar carbono y compensar la crisis climática. De hecho, la diversidad es tan vital como el número de árboles para reciclar el dióxido de carbono, dicen los autores. La diversidad de especies de árboles mejora las cantidades de carbono que los bosques pueden secuestrar.

Con suerte, la investigación futura llenará la brecha de datos y nos ayudará a conservar las especies de árboles, tanto conocidas como desconocidas, que son de importancia crítica para nuestro planeta. Hay mucho que debemos aprender sobre la Tierra, para que la podamos proteger, además de conservar los recursos naturales para las generaciones futuras.

