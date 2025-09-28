El patriarcado se conecta al WiFi

La era de la hiper conectividad prometía tecnologías democratizadoras con pleno acceso al conocimiento y al empoderamiento individual, pero la realidad oculta una verdad incómoda: la réplica patriarcal encontró un nuevo hogar en el entorno digital.

El término patriarcado digital describe la forma en que las estructuras de poder históricamente dominadas por hombres se reproducen y adaptan al ecosistema tecnológico, afectando de manera desproporcionada a las mujeres en cuanto a acceso, representación, seguridad y participación. Este fenómeno es parte de una estructura que convierte el mundo en una “casa de hombres” digital.

Aunque en América Latina persisten importantes brechas digitales que marginan a las mujeres, sobre todo en zonas rurales y sectores de bajos ingresos, el problema va más allá de los aspectos técnicos y geográficos que condicionan la accesibilidad. El patriarcado digital se manifiesta en la violencia online, la cosificación de los cuerpos femeninos, los sesgos en algoritmos y el silenciamiento sistemático de voces críticas. Plataformas que censuran una fotografía de una madre amamantando mientras permiten sin restricciones la difusión de contenido hipersexualizado no son neutrales, porque operan bajo lógicas patriarcales disfrazadas de normas comunitarias.

Los algoritmos, programados mayoritariamente por equipos homogéneos en raza, sexo y clase, reflejan y perpetúan sesgos de género. La inteligencia artificial que alimenta desde buscadores hasta filtros de contenido ha demostrado reiteradamente fallas cuando se trata de rostros femeninos, especialmente si son de mujeres negras o indígenas. Las mujeres, en especial las que alzan la voz en el espacio público —activistas, periodistas, políticas— enfrentan acoso sistemático en redes sociales, amenazas, difusión no consentida de imágenes íntimas y campañas de desprestigio.

Esta violencia digital tiene efectos concretos indeseables porque empuja a muchas, sobre todo las activistas feministas, al silencio y a la retirada de espacios políticos y profesionales.

Las manifestaciones del patriarcado digital no son abstractas ni lejanas. Tienen rostro, nombre y consecuencias reales. Olimpia Coral Melo, en México, fue víctima de la difusión no consentida de un video íntimo que desencadenó una ola de violencia digital y acoso. Su lucha personal derivó en un movimiento legislativo que dio origen a la Ley Olimpia, pionera en América Latina al reconocer esta forma de violencia como delito.

Años después, el caso de la actriz Issabela Camil volvió a encender la alarma pública cuando su imagen y aspectos íntimos de su vida fueron utilizados sin consentimiento por Netflix México en una serie de ficción, mostrando cómo el poder mediático y las plataformas de streaming pueden explotar el cuerpo y la intimidad femenina con total impunidad.

A nivel global, los deepfakes pornográficos han alcanzado niveles alarmantes en países como Corea del Sur, donde miles de mujeres —famosas, anónimas, incluso menores— han visto sus rostros manipulados digitalmente para insertarlos en videos sexuales falsos. Esta sofisticación tecnológica no empodera, perpetúa la cosificación, el control y la vigilancia sobre los cuerpos femeninos. En todos estos casos queda claro que el entorno digital no ha eliminado las lógicas patriarcales, las ha sofisticado.

Causas políticas no tecnológicas

El modelo económico de las plataformas digitales, basado en la atención y el clic fácil, prioriza la viralización sobre el bienestar. Y en este ecosistema, el discurso misógino y la violencia de género no son errores sino parte de un modelo de negocio que capitaliza el odio.

La falta de regulación, la ausencia de marcos legales con perspectiva de género y la irresponsabilidad de las grandes empresas tecnológicas profundizan el problema. A esto se suma la histórica exclusión de las mujeres del ámbito tecnológico y científico, lo que ha dejado el diseño del mundo digital en manos de una élite masculina poco diversa.

Las consecuencias son profundas y estructurales. La brecha digital limita el acceso a herramientas productivas, educativas o financieras, consolidando así la desigualdad económica entre hombres y mujeres.

La violencia digital, por su parte, tiene efectos devastadores en la salud mental, en la libertad de expresión y en la participación ciudadana de las mujeres. En efecto, el acoso y hostigamiento digital desincentivan la participación política y cívica femenina y esto, en el plano democrático, supone un retroceso. Una democracia sin mujeres visibles, activas y protegidas en el entorno digital es una democracia incompleta.

Resistencias y alternativas de lucha

Organizaciones feministas están creando redes de apoyo, alfabetización digital con enfoque de género, herramientas tecnológicas seguras e incluso alternativas a las plataformas tradicionales. El ciberfeminismo no es una moda, sino una necesidad urgente en esta etapa del desarrollo digital. Iniciativas como Equal AI buscan corregir sesgos en la inteligencia artificial mediante equipos diversos e interdisciplinarios.

El feminismo digital también profundiza en la educación, inclusión en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) así como mentorías, abriendo espacio para la presencia femenina en el campo de la informática. En Venezuela, organizaciones como EmpoderaRSE están haciendo una importante contribución en esta materia, fortaleciendo a muchas mujeres en tecnologías para la información y el conocimiento.

Sin embargo, la respuesta al patriarcado digital no puede depender exclusivamente del activismo o de la voluntad individual de las mismas mujeres. Se requieren políticas públicas ambiciosas que garanticen el acceso universal y seguro a la tecnología, regulaciones firmes a las plataformas digitales, inversión en educación tecnológica con perspectiva de género y una transformación profunda en el diseño, gobernanza y uso de las herramientas digitales. La economía digital no puede construirse sobre la exclusión y la violencia. La democracia tampoco.

Reconocer la existencia del patriarcado digital es el primer paso para desmontarlo

No hacerlo es permitir que las viejas estructuras de dominación se repliquen —más veloces, más invisibles, más eficaces— en los espacios que deberían ser de libertad. Si el futuro es digital, entonces la lucha por la igualdad también debe serlo.

El patriarcado digital no es un concepto abstracto, es la continuación en línea de una hegemonía histórica que limita, silencia y explota a las mujeres en todos los planos. Para tener una democracia vibrante y una economía justa, es indispensable transformar estos entornos. Requiere inversiones en educación digital femenina, regulación tecnológica con perspectiva de género, monitoreo responsable dentro de plataformas y reconocimiento del acoso como delito. Solo así será posible que las mujeres no solo accedan, sino que gobiernen y transformen la era digital.