No quiere ir a la escuela

La proximidad de un nuevo año escolar puede movilizar diferentes emociones. Una de las situaciones puede estar asociada al temor o rechazo que sienta el niño o el adolescente.

Detrás de ese rechazo puede haber distintos factores:

Experiencia o vivencia negativa: puede ser que en el año escolar anterior haya sido víctima de acoso escolar o bullying o cualquier otra agresión que genera en el estudiante miedo, angustia, estrés, ansiedad y siente a la escuela como una amenaza.

Situación de duelo: por pérdidas físicas o materiales que afectan el estado anímico. También puede producir duelo un cambio de escuela, mudanza, dentro o fuera del país, circunstancias que pueden generar vacío, tristeza, rabia, inseguridad.

Cambio de nivel: pasar de preescolar a primer grado, de sexto a primer año, de quinto año a la universidad sin que se haya vivido la transición necesaria para procesar los cambios.

Temor a un docente autoritario o con fama de ser muy estricto: también los docentes suelen ser etiquetados por su comportamiento, por su forma de ser y sus actitudes. Puede ser que esto predisponga a los alumnos por los comentarios que realizan los hermanos mayores o los compañeros de grados superiores, inclusive los mismos profesores suelen hacer alusiones al carácter o modo de trabajo de otros colegas.

No contar con los recursos necesarios: muchas familias en el país tienen serias dificultades para contar con los recursos para el desayuno, la merienda, el transporte público, para completar los útiles y uniformes que pueden constituir una desmotivación para el estudiante.

Centros educativos que no reúnen las condiciones: el inicio del año debería estar asociado a la emoción de comenzar un nuevo ciclo; pero la incertidumbre de saber si las instalaciones físicas no son las adecuadas, ausencia de servicios públicos básicos, no contar con el personal docente necesario o qué horario se tendrá pueden generar desmotivación y rechazo.

Afecciones de salud: bien sea adquiridas u ocasionadas por la crisis como la malnutrición, desnutrición o por la inadecuada aplicación de tratamientos por carencia de recursos y eso se traduce en debilidad corporal, mareas, apatía.

Desmotivación o desinterés: no le ven sentido a la educación, se sienten aburridos. Las estrategias utilizadas no parten de sus necesidades, intereses, le resultan aburridas.

Son solo algunos de los factores, pudiera haber otros. Cualquiera que sea el caso, situación o factor es importante identificar qué genera el rechazo escolar. Si es una situación ocasional o recurrente es necesario el acercamiento entre las familias y el centro educativo para acordar estrategias que permitan el abordaje según las características del caso.

Nos encontramos en el inicio del año escolar y se nos presenta una oportunidad para hacer del recibimiento de los estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa un momento propicio para el encuentro, el intercambio y el acercamiento que posibilite que la comunidad sea un espacio para fortalecer los vínculos.

Para ello se pueden diseñar actividades creativas en las cuales se pueda, especialmente los estudiantes, hacer propuestas para crear ambientes de aprendizaje en los que la participación (opinar, ser escuchados, asociarse) haga de la escuela un espacio para el ejercicio de la democracia y la resolución pacífica de los conflictos y toma de decisiones sin violencia y donde se promueva el buen trato como parte del ejercicio ciudadano.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: Vacaciones en línea

Me gusta esto: Me gusta Cargando...