Libros feministas 2023: leer para luchar

Mientras más nos formemos en teoría feminista, y practiquemos el hábito de la lectura, estaremos en mejor capacidad para realizar activismo de calle con fundamento y solidez. Que nadie se ofenda porque insista en la importancia de formarse y leer para aprender de las teóricas feministas, de las clásicas y de las modernas.

Como en años anteriores me voy a aventurar a comentar y recomendar diez libros que leí durante este año y que me impactaron por su visión novedosa, sistémica y política en torno al hecho de ser mujeres. Unas arrojan más luces sobre la raíz causal de todas las discriminaciones que se ejercen sobre nosotras, otras muestran testimonios duros sobre sus vidas y cómo la vivieron. Unos más teóricos y técnicos, otros más anecdóticos y vivenciales. Pero todos aleccionadores.

Ojalá estas lecturas se puedan hacer de forma colectiva para discutirlas, compartirlas y activar conversaciones más allá de los claustros academicistas. También podría ser un buen propósito escribir más de lo que acostumbramos, y unirnos a esta pléyade de autoras, porque al divulgar saberes, pensares y sentires, transformamos culturalmente nuestros entornos. Aquí van mis recomendadas del 2023.

1️⃣ Los Patriarcas, Angela Sani. Este libro analiza el origen del patriarcado como el sistema social, político y cultural que conocemos y que se ceba en la discriminación sexista de los hombres sobre las mujeres.

Esta historia se remonta a la antigua Grecia, pero siguió intacta a través de la escuelas filosóficas y de la “civilizada ilustración”, hasta hoy. Su autora se preguntó si hubo alguna vez sociedades matriarcales que fracasaron y se dedicó a estudiar a mujeres poderosas en la historia: guerreras, cazadoras, gobernantes, a quienes siempre vemos como excepciones.

“Una de las cosas que quería hacer con este libro era preguntarme si es posible que la regla fuera diferente y que las reglas que tenemos ahora las hayamos creado con el tiempo, y que estas mujeres encajen muy bien en la forma en que solían funcionar las sociedades en el pasado. Espero que en el proceso de ver la historia de esa manera también desnaturalicemos el patriarcado. Que no caigamos en esta suposición, en la que incluso las feministas caen, en que de alguna manera cuando tengamos igualdad de género será algo nuevo”, señala Sani.

La autora concluye con la idea de que no hay un solo patriarcado. Hay muchos patriarcados diferentes según las culturas y que la dominación masculina adopta formas muy diferentes según el lugar del mundo en el que te encuentres. Por eso nos invita a las feministas a estar en guardia y unidas.

2️⃣ La rivalidad femenina y cómo acabar con ella, Elizabeth Cadobe y Anne de Montarlot. Ambas autoras abordan el espinoso tema de la insolidaridad femenina producto de los esquemas de crianza que sobre nosotras se ejercen.

Me gustó el enfoque sistémico que le dan a la razón por la cual a las mujeres no se nos permite rivalizar, mientras que en los hombres la expresión de la ira y la competencia son alentadas.

Más allá de entender que la sororidad nos conviene porque es una herramienta de emancipación, la idea de romper socialmente con esos estereotipos para que no nos juzguen con mirada misógina a las mujeres competitivas, me pareció liberador. Ser como somos sin tener que fingir una solidaridad no sentida.

3️⃣ La civilización feminista, Amelia Valcárcel. A Amelia la leemos todos los años y con frecuencia por ser nuestra maestra viva de mayor peso y desarrollo intelectual en el feminismo radical. En este libro ella define al feminismo como: “Una corriente con entidad civilizatoria, esto es, un conjunto de ideas y valores capaces de definir un nuevo sistema de relaciones de poder, de organización social y de los roles que rigen la cultura, las mentalidades y el comportamiento de los sexos”.

Hace una síntesis de las etapas del movimiento, sus principales obras y conceptos centrales. Al mismo tiempo, enumera las tareas pendientes en el futuro inmediato, junto al reto de globalizar sus principios para mantener un compromiso de lucha democrática y moral, frente a las tendencias reaccionarias que surgen a su paso.

4️⃣ Lo que pasó, Hillary Clinton. Relata sus experiencia como candidata del Partido Demócrata de los Estados Unidos en las elecciones del 2016 a la Presidencia. Conocer de primera mano las historias que vive una mujer al hacer carrera política, siempre es un plus y más si se trata de la primera mujer en la historia de ese país en estar tan cerca de ser la primera presidenta.

Fue una campaña muy ruda y hostil por la presencia del misógino Donald Trump como contendor y donde se jugaron muchas emociones al ponerse en jaque valores de peso. Me gustó su franqueza y al mismo tiempo generosidad al compartir sus lecciones aprendidas con las nuevas generaciones que deseen aventurarse en la lucha electoral. Estemos de acuerdo o no política o ideológicamente con ella, es una referencia de primer orden cuando hablamos de mujer y poder.

5️⃣ Carrera y Familia, Claudia Goldin. No más anunciarse la ganadora del Premio Nobel de Economía 2023, salimos corriendo a buscar la obra de esta economista norteamericana que estudió de forma acuciosa la realidad de las mujeres en el ámbito laboral. En este libro destaca los aspectos claves de la brecha salarial de género y la influencia de la maternidad en las carreras de las mujeres.

El libro está lleno de recomendaciones prácticas para abordar la penalización de la maternidad, la importancia de la equidad de pareja en el hogar y los desafíos actuales y futuros en la lucha por la igualdad en el ámbito laboral. Ojalá se lea más en las empresas, por parte de empleadores y gestores de recursos humanos.

6️⃣ The Woman in Me, Britney Spears. Un libro de corte autobiográfico que muestra a esta joven estrella como sujeto de un tutelaje abusivo por parte de su familia y su padre, al no cumplir el comportamiento esperado por ellos. La editorial presenta la obra como una “historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”.

Tiene para mí el valor de que la propia víctima cuente su historia en primera persona y comparta con mucha valentía los temores, conflictos, rabias de forma real y cruda, pero al mismo tiempo sembrando esperanza para otras que están pasando por situaciones similares. Se pregunta una, cuantas más terminaron su vida sin poder superar este control y sin siquiera tener la libertad para hablar de ello, como Spears hizo.



7️⃣ Cuestión de sexos, Cordelia Fine. Un libro básico para dejar clara la distinción entre género y sexo, base de tantas confusiones al intentar distinguir entre biología y aprendizaje cultural. La autora nos habla de “neurosexismo” presentando evidencia científica que derriba la creencia de que hay cerebros rosas o azules o que existe un esencialismo de género que nos define. Bien didáctico y educativo. Debería ser libro de texto obligado en educación secundaria.

8️⃣¿Por qué no ascienden las mujeres?, Sally Helgesen y Marshall Goldsmith. Recomendado por mi socia Vanessa Marcano, lo considero un excelente libro para trabajar liderazgo con mujeres de carrera profesional, ya que explora doce hábitos que impiden avanzar u obtener un aumento de sueldo o liderar un proyecto.

Enmarcado en la metáfora del techo de cemento (obstáculos psicológicos que nos ponemos a ciegas) también abre el compás a ver cómo socialmente somos alentadas a repetir conductas que no nos ayudan y cómo se instala en nosotras el miedo a romperlas. Lo valioso del libro es que ayuda a “ver” esas creencias y a instalar otros hábitos más eficaces para avanzar más rápido, todo descrito con un criterio muy práctico.

9️⃣ Libérate de la carga mental, Iria Marañón. Es un libro que permite verte como en un espejo y hacerte sentir que no estás sola. Iria describe con minuciosidad toda la carga que soportamos las mujeres en torno a las obligaciones involucradas en los cuidados, que va más allá del esfuerzo físico. Lo hacemos de forma inconsciente con un sentido de responsabilidad extrema que enferma y agota.

Hace una defensa del principio de la corresponsabilidad como la única manera posible para desembarazarse de esa carga mental. Lo recomiendo como parte del curso prematrimonial que hagan las parejas antes de ponerse a vivir juntos.

🔟 La desfachatez machista. Hombres que nos explican el verdadero feminismo, María Martín Barranco. Esta mujer es genial por su pluma ágil y sagaz, por la ironía con la que presenta sus bien fundamentados argumentos contra la misoginia y por el fino humor con que desnuda a los machistas desde y a través del lenguaje. Con ella hice el mejor curso de lenguaje inclusivo que existe, por lo que leerla para mí fue un deleite de fin de año.

En este libro analizó más de 10 mil artículos de prensa publicados entre 2000 y 2023 para desmontar el pensamiento antifeminista de conocidos “señores” articulistas de opinión de habla hispana. Buenísimo para contar con argumentos que le cierren la boca a más de un detractor sin base de nuestro movimiento.

Procura siempre un espacio y tiempo para leer escritoras que defienden los derechos de las mujeres. Es mi deseo de año nuevo que esta lista de libros feministas, junto a las que te ofrecí en 2019, 2020, 2021 y 2022, completen tu biblioteca y amplíen tus horizontes para luchar con más brío en las calles.

***

