La participación estudiantil para la prevención de la violencia

25 ABRIL, 2023

Incertidumbre e Inteligencia Artificial

Lidiar con la incertidumbre no es fácil, porque es un estado de duda cuyo desenlace no es conocido, aunque pueda suponerse. La historia ha referido el temor que el hombre ha sentido ante las posibilidades de no alcanzar el objetivo trazado. Esa situación ha despertado en la ciencia y en la tecnología la necesidad de […]