El timo: de asiento del alma a la inmunidad

Hay una pequeña glándula misteriosa que se encuentra detrás del esternón y, a menudo, se dice que es “inservible” en la edad adulta. Sin embargo, un reciente estudio publicado en The New England Journal of Medicine ha descubierto evidencia de que el timo es, de hecho, fundamental para la salud de los adultos, ayudando a prevenir el cáncer y algunas enfermedades autoinmunes.

Los investigadores descubrieron que a quienes se les extirpó el timo enfrentaron un mayor riesgo de muerte, así como a una gran probabilidad de desarrollar cáncer.

El timo reside en el pecho, entre los pulmones, justo enfrente y encima del corazón. Los griegos consideraban que el timo era el lugar donde se asentaba el alma, y para algunas culturas orientales regula las emociones. En los bebés, la glándula cubre casi por completo el corazón. Bombea células inmunitarias, llamadas células T, que detectan invasores extraños que podrían causar enfermedades.

El estudio fue observacional, lo que significa que no puede explicar por qué o cómo la extirpación del timo provoca directamente cáncer u otras enfermedades mortales. Pero los investigadores están inquietos por sus hallazgos, argumentan que preservar el timo “debería ser una prioridad clínica” siempre que sea posible. “La magnitud del riesgo fue algo que nunca hubiéramos esperado”, indicaron los autores.

En la infancia, se sabe que el timo desempeña un papel fundamental en el desarrollo del sistema inmune. Cuando se extirpa la glándula a una edad temprana, los pacientes muestran reducciones en las células T que son un tipo de glóbulo blanco que combate a los gérmenes y enfermedades. Los niños sin timo también tienden a dar una respuesta inmunitaria deficiente ante las vacunas. Sin embargo, cuando una persona llega a la pubertad, el timo se encoge y produce menos células T en el cuerpo, desgastándose gradualmente y reemplazándose por grasa.

Aparentemente, se puede extirpar sin daño inmediato y, debido a que se encuentra frente al corazón, a menudo se extrae durante la cirugía cardiotorácica para facilitar el acceso al corazón. Pero mientras que algunos pacientes con cáncer de timo o enfermedades autoinmunes crónicas, como la miastenia gravis, requieren una timectomía, en la que se extirpa quirúrgicamente el timo, la glándula no siempre es un obstáculo. Incluso podría ser de gran ayuda.

Para observar las consecuencias de deshacerse de la glándula, los médicos examinaron los resultados de salud en 1.146 pacientes que se habían sometido a una cirugía cardiotorácica desde 1993 hasta principios de 2020. Los investigadores compararon los resultados de esos pacientes con los de un número igual de personas, emparejados por edad, sexo y raza, que se habían sometido a una cirugía de tórax dentro de ese período de tiempo, pero conservaron su timo.

Dentro de los cinco años posteriores a la cirugía, el 8,1% de los pacientes con timectomía murieron en comparación con el 2,8% de los pacientes cuyo timo permaneció intacto. Eso indicó que la extirpación de la glándula del timo se asoció con casi tres veces el riesgo de muerte por cualquier causa en ese período de tiempo.

La extirpación del timo se asoció con un mayor riesgo de cáncer dentro de los siguientes cinco años, los pacientes de timectomía tenían el doble de la tasa de cáncer que los pacientes que mantuvieron su timo. El mayor riesgo de cáncer podría provenir de las capacidades de vigilancia comprometidas del sistema inmunitario.

Los pacientes a los que se les extirpó el timo también sufrían un tipo de cáncer que era generalmente más agresivo. “Al estudiar a las personas a las que se les extirpó el timo, descubrimos que el timo es absolutamente necesario para la salud. Si no está allí, el riesgo de fallecimiento y de padecer cáncer es al menos el doble”, señalaron los investigadores del presente estudio.

En un subgrupo de pacientes en los que se midió la producción de células T, aquellos a los que se les había extirpado el timo tenían menos producción nueva de células T, incluidas las células T colaboradoras y las citotóxicas. Esos pacientes también mostraron niveles más altos de citocinas proinflamatorias, que son pequeñas proteínas de señalización asociadas con la autoinmunidad y el cáncer en la sangre.

Un grupo de pacientes en el estudio que se habían sometido a una timectomía mostró menos receptores de células T en sus análisis de sangre, lo que posiblemente podría contribuir al desarrollo de cáncer o enfermedades autoinmunes después de la cirugía. “Estos hallazgos respaldan un papel del timo que contribuye a la producción de nuevas células T en la edad adulta y al mantenimiento de la salud humana adulta”, concluyeron los científicos.

Le corresponde a la comunidad médica reevaluar la importancia de esta glándula y sus efectos benéficos en el cuerpo.

