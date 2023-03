El miedo a estar solos

El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman advierte recientemente sobre una realidad más dantesca: el impacto que tiene la imposibilidad de estar solos. «Pero la desconexión con la gente también es una dificultad. Según las últimas investigaciones, la persona promedio pasa siete horas y media -la mitad del día despierto- frente a una pantalla, no frente a otros seres humanos, sino frente a una pantalla. Todo tipo de pantallas; computadora portátil, computadora de escritorio, iPhone, iPod. Nunca nos separamos de las pantallas. Llevas pantallas contigo, vayas donde vayas. Si lo olvidas, sientes que te olvidaste los pantalones o la falda» explica Zygmunt.



Así como crece el desarrollo y capacidad tecnológica, también crece nuestra salud mental y el consumo de tranquilizantes. Esta es una realidad que afecta a la mayoría de la población, su impacto es mucho mayor cuando se focaliza a niños y, especialmente, a adolescentes. Especialistas del Hospital San Juan de Dios en Barcelona, España, remarcan que «muchos jóvenes no han conocido un mundo sin acceso a Internet y redes sociales. El uso diario, o casi diario de Internet, ha aumentado rápidamente en la última década. En 2007, sólo el 22% de las personas del Reino Unido tenían al menos un perfil en las redes sociales; mientras que en 2016 esta cifra había aumentado al 89%». Los datos corresponden al informe Social Media and Young People’s Mental Health and Wellbeing, realizado por el Royal Society for Public Health.



Las redes sociales han complejizado la vida y retos que deben enfrentar los adolescentes. Cada vez con más frecuencia conocemos resultados de investigaciones donde organismos, universidades, centros de investigación están alertando sobre el auge en la afectación de la salud mental: pero ¿cuáles son esos efectos negativos en los adolescentes?

Ansiedad y depresión

Ver amigos constantemente de vacaciones o disfrutando de las noches, puede hacer que los jóvenes sientan que se están perdiendo cosas mientras que otros disfrutan de la vida. Estos sentimientos pueden promover un «comparar» y un efecto de «desesperación». De esta forma coloquial se interpreta el por qué del aumento de 70% en la tasa de ansiedad y depresión en adolescentes y jóvenes británicos. El uso de las redes sociales durante más de dos horas al día también se ha asociado, de forma independiente, con la mala auto apreciación de la salud mental, un aumento de los niveles de angustia psicológica e ideación suicida. Este fenómeno se ha etiquetado incluso como «depresión de Facebook».

Dormir

La higiene del sueño se ha visto seriamente impactada. Una parte de nuestros chicos duerme menos y peor, lo que afecta directamente su vida social y rendimiento escolar. En el estudio británico, uno de cada cinco adolescentes manifiestan despertarse en la noche para revisar y responder mensajes en sus dispositivos.

Imagen corporal

Constituye una variable fundamental para los adolescentes que están en un período de construcción de su identidad donde la comparación con otros es fundamental. Si algo tienen las redes sociales es la publicación de cientos de imágenes cada segundo. Adolescentes consultados muestran el deseo de cambiar partes de su cuerpo después de horas de exposición en plataformas como Instagram y Facebook.

Acoso cibernético

Siete de cada diez jóvenes británicos manifestaron haber sido víctimas de agresiones por internet. La masificación de redes de mensajería instantánea, como WhatsApp, han incrementado notablemente la posibilidad de que mensajes violentos puedan difundirse rápidamente.

Miedo a perderse algo

Corresponde a esa necesidad compulsiva a estar permanentemente conectados, viendo lo que otros están haciendo, pudiendo alimentar un sentimiento de que nos estamos perdiendo algo.

Todos estos peligros afectan el desarrollo de nuestros adolescentes y su salud mental. ¿Qué ejemplo le estamos dando en casa?, ¿podemos ser un referente de responsabilidad digital para ellos o igualmente estamos inmersos en una vorágine que compromete nuestra estabilidad emocional?



Nos preocupa ver la cantidad de niños y adolescentes viviendo la vida con sus dispositivos; pero sintiéndose muy solos.

