El matrimonio igualitario ante la ley (no de Dios) - Efecto Cocuyo

El matrimonio entre personas de un mismo sexo es una reivindicación de minorías y grupos que aspiran a una sociedad más justa. Hasta la fecha solo 30 países han aprobado una ley que lo permite. La inmensa mayoría de países lo niega, básicamente por presión de grupos religiosos, entre ellos de la iglesia católica. Pero, recientemente, el Papa Francisco ha hablado positivamente al respecto y sus palabras han generado expectativas y controversia.

El matrimonio igualitario

El matrimonio igualitario ante la ley es una reivindicación de grupos de gays, lesbianas, transexuales y transgénero (No todos los que integran la llamada comunidad GLBTI porque hay personas bisexuales que ya están casadas). La demanda es de quienes no siendo heterosexuales viven en pareja o quieren hacerlo y de quienes, sin estar afectados directamente, son solidarios con esa causa. Lo que se quiere es que las uniones entre personas del mismo sexo sea igualitarias ante la ley, como el matrimonio de personas de sexo opuesto.

La solicitud de matrimonio igualitario es de minorías sexuales que exigen el derecho que, en teoría, les corresponde como ciudadanos y ciudadanas iguales ante al ley como lo expresa la mayoría de las Constituciones del mundo. El problema es que, en la práctica, el poder político aliado al religioso, en muchos países, le niega ese derecho a quienes consideran que son “enfermos”, “aberrados” o que faltan a la ley de Dios.

Las personas de un mismo sexo que quieren casarse lo exigen por obtener protección legal y, de alguna forma, mayor aceptación social. Al casarse, entre otros derechos, pueden constituir un patrimonio conyugal y heredar en caso de muerte de la otra persona, obtener la protección social que goza su pareja, poder tomar decisiones en caso de la atención médica que el cónyuge requiera. En todo caso, hacer a la pareja menos vulnerable ante arbitrariedades la sociedad.

¡Cámara!

El papa Francisco, a diferencia de sus antecesores que satanizaron el tema homosexual, ha sido comprensivo en tratarlo. A lo mejor eso le ha costado que ciertos sectores ultraconservadores traten de descalificarlo con adjetivos tan contradictorios como “comunista” o “fascista”. Lo relevante es que las veces que, como autoridad eclesiástica, se ha referido al tema de la homosexualidad lo ha hecho en forma tolerante, respetuosa.

Se puede considerar que las intervenciones del Papa sobre el tema homosexual han sido moderadas y casi a título personal. No puede ser de otra forma siendo representante de una de las iglesias y grupos sociales mas retardatarios de cualquier país. El Papa, como la mayoría de los gobernantes, se debe al grupo que representa. Por ello, el que hable de la manera que lo ha hecho sobre las personas homosexuales es un avance.

Es necesario tener en cuenta que Francisco ha hablado de los derechos civiles de los grupos homosexuales no en un concilio, ni a través de un encíclica, ni edicto de la iglesia que es lo aspirado por parte de la sociedad. Solo lo ha hecho en declaraciones a periodistas o cineastas. Lo más reciente que ha dicho y causado un cierto revuelo fue: “Las personas homosexuales son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente”. Es decir, ha hecho una invitación a que las familias acepten a sus hijos o hijas homosexuales y que los Estados les otorguen protección civil a estas personas. Sin duda que del dicho al hecho puede haber mucho trecho pero se está mas cerca.

¡Acción!

A lo mejor falta mucho para que los sectores más reaccionarios de la iglesia católica –que son muchos– comulguen con las ideas del Papa sobre los derechos de las personas homosexuales. A lo mejor nos dan una sorpresa apoyándolo antes de lo que se piensa.

A la iglesia católica no se le está pidiendo que autorice el matrimonio eclesiástico entre personas del mismo sexo. Solo que NO se oponga ni presione a los países donde se plantee aprobar ese tipo de matrimonio. Es una modificación de las constituciones o códigos civiles lo planteado, no de la ley de dios.

El derecho a casarse con una persona de su mismo sexo debe ser de cada persona. Como bien decía un grafiti callejero: “Si no esta de acuerdo con el matrimonio gay, no se case con uno de ellos”. En otras palabras, viva y deje vivir.

La vida es el mayor don que Dios nos ha dado y a la familia, como núcleo de la sociedad, hay que protegerla. Son principios de la santa madre iglesia católica, apostólica y romana. Con el matrimonio igualitario ante la ley civil se trata de apoyar lo que la iglesia predica. Ojalá el Papa Francisco logre apoyo y pueda verter su palabra en un edicto. Es una deuda que la iglesia católica tiene que pagar como se pagan las deudas del amor.

***

