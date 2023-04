El «hombre sin gravedad»

Recientemente he visto esta película italiana que muestra las dificultades enormes que vive un ser humano nacido sin gravedad, su cotidianidad y toda su vida se vuelven un caos al no poder «estar fijado» a la tierra para cumplir sus rutinas como cualquier otro. La gravedad es tan importante pero al mismo tiempo tan obvia, que nos olvidamos de ella como algo tan esencial para nuestra subsistencia.



En la vida y en la política se requiere la gravedad como elemento clave de existencia y centralidad. Cuando los líderes se vuelven abstractos o difusos en sus narrativas van perdiendo su conexión con la realidad. Comienzan a deambular por la atmósfera alejados de los sentimientos populares y las consecuencias no se hacen esperar, las poblaciones se desencantan y se despolitizan rápidamente; esto afecta gravemente a los sistemas políticos que van perdiendo el vigor de la legitimidad paulatinamente y socavando las barreras naturales de contención al autoritarismo.



Un líder político, un partido, un movimiento o cualquier organización que trabaje con temáticas públicas o colectivas, requiere tener siempre un «centro de gravedad» que le permita desarrollar con suma claridad su misión. La política necesita gravedad y no saltos cuánticos para que se produzca una conexión fuerte entre los actores involucrados. En esto ayuda una estrategia central que articule valores, necesidades, perspectivas y orientaciones claves para la búsqueda de propósitos comunes.



En los países donde el autoritarismo se ha consolidado o ha ganado terreno observamos con mucha preocupación la falta de gravedad de las organizaciones políticas y sociales para encontrar caminos de encuentro. La fragmentación del liderazgo se vuelve la característica fundamental ante este hecho que es aprovechado estratégicamente por los autócratas usando lo que Moisés Naím ha categorizado como las 3P (polarización, populismo y posverdad) provocando lo que señalo como las 3D (despolitización, desmovilización y desmotivación) que se convierten en un verdadero misil disparado contra la convivencia democrática.



El fenómeno de la falta de gravedad en el ejercicio de la política se ha venido afianzando a pasos agigantados. Desconectarse de las necesidades de la gente y concentrarse en el interés particular, ha debilitado peligrosamente la confianza de la gente en el liderazgo. La política y los políticos se han vuelto demasiado impopulares hoy en día por sus actuaciones carentes de centralidad y coherencia. Obviamente esto debe cambiar pronto.



Cualquier proceso de repolitización y reactivación de contrapesos en un sistema político requiere poner «cable a tierra» para concentrar los apegos populares en narrativas creíbles y aterrizadas. Ser político no debe estar asociado a ser corrupto o insensible, todo lo contrario. El rol de servidor público que está al servicio de la población en sus demandas y necesidades la convierte en la ciencia más importante de la invención humana; la de organizar políticamente a la sociedad para encausar sus fines y propósitos enfocados en el bien común. Como ha dicho el Papa Francisco en la Fratelli Tutti «en la política existe lugar para amar con ternura: en medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos, tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón». Sobre este tema agrego que tienen el derecho de convertirse en el centro de atención de los políticos y las políticas públicas para que la gente vuelva a creer. Esto ayudará en gran medida a frenar los avances del autoritarismo en la actualidad.

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: La necesaria alternabilidad