El frío: la kryptonita de los superpoderes nasales

¡Llegó Pacheco! Hay un frío en el aire y todos saben lo que eso significa, es hora de la temporada de resfriados y gripe. Es casi como si esos molestos gérmenes de la gripe llegaran con la primera ráfaga de frío. Aunque los gérmenes están presentes durante todo el año.

Entonces, ¿por qué la gente tiene más resfriados, gripe y ahora covid-19 cuando hace frío? Desde hace mucho tiempo, se asocia el tener frío con enfermarse. Desde el descubrimiento de los gérmenes, los científicos comenzaron a sospechar que no era la temperatura en sí misma lo que hacía que las personas se enfermaran, sino que algo en las condiciones climáticas debilitaba el sistema inmunológico, permitiendo a los virus fortalecerse. Sin embargo, las razones precisas que explican por qué las temperaturas frías aumentan la susceptibilidad a la infección, siguen siendo difíciles de determinar. Esto es debido a que el aumento de la gripe generalmente se explica por los patrones de comportamiento humano, especialmente por la tendencia a reunirse en el interior de las casas durante las fiestas decembrinas.

Recientemente, una investigación publicada en The Journal of Allergy and Clinical Immunology ofrece un mecanismo que podría explicar cómo el frío influye en el resfriado, cuando las defensas de las células nasales son más débiles. «Convencionalmente, se pensaba que la temporada de resfríos y gripe ocurría en los meses más fríos porque las personas estaban reunidas en espacios confinados, permitiendo a los virus en el aire propagarse más fácilmente» indicaron los autores. El estudio «apunta a una causa biológica de las infecciones virales estacionales en las vías respiratorias». Según los resultados, reducir la temperatura dentro de la nariz a 5°C mata alrededor del 50% de las miles de millones de células que combaten a los virus y bacterias en las fosas nasales.

Los investigadores realizaron experimentos in vitro en células nasales extraídas de voluntarios humanos sanos, midiendo su respuesta al ser expuestos a tres virus distintos que causan el resfriado (un coronavirus y dos rinovirus). Es importante recordar que se trata de estudios in vitro, lo que significa que, aunque se utiliza tejido humano en el laboratorio para estudiar esta respuesta inmunitaria, no es un estudio que se lleve a cabo dentro de la nariz de alguien. A menudo, los hallazgos de los estudios in vitro se confirman luego in vivo.

¿Cuál es la propuesta de los investigadores? Un virus respiratorio o bacteria invade la nariz, el principal punto de entrada al cuerpo. Inmediatamente, la parte frontal detecta el germen, mucho antes de que la parte posterior de la nariz se dé cuenta del intruso. En condiciones de temperatura normal, las células que se encuentran cerca de la parte delantera de la nariz responden contra los virus desencadenando la liberación de un “enjambre” de vesículas extracelulares (VE). La proteína TLR3 detecta la presencia del virus e inicia la respuesta inmune que termina con la liberación del enjambre de VE.

Un análisis posterior reveló que a temperaturas más cálidas, la superficie de la nariz estaba recubierta de pequeños señuelos «pegajosos», producidos por las VE, mini versiones de las células nasales que están diseñadas específicamente para eliminar a los virus. Los autores determinaron que cada vesícula tiene hasta 20 veces más receptores en la superficie, lo que las hace súper pegajosas. Cuando se inhala un virus, este se adhiere a los señuelos en lugar de pegarse a las células sanas, siendo expulsados hacia el moco nasal (sí, los mocos), impidiendo a los virus llegar a su destino y multiplicarse. Cuando la nariz está bajo ataque, aumenta la producción de vesículas extracelulares en un 160%. Las células del cuerpo también contienen un “asesino viral” llamado micro ARN (miR-17), que ataca a los gérmenes invasores al bloquear su replicación.

Pero, ¿qué sucede con todas esas tácticas defensivas cuando llega el frío? Para averiguarlo, el equipo de investigadores expuso a cuatro de los participantes del estudio a 4,4°C por 15 minutos y luego midieron las condiciones dentro de sus cavidades nasales. Cuando la temperatura de las células se redujo, la cantidad de señuelos liberados por las muestras de tejido disminuyó en un 42%, haciéndolos menos pegajosos. También presentaron una disminución de miR-17 y receptores en la superficie, lo que significa que era menos probable que los virus se unieran a ellos. Esto permite concluir que permanecer en el aire frío inhibe el sistema inmunológico nasal.

¿Qué le hace esto a la capacidad del organismo para combatir los resfriados, la gripe o el covid-19? Reduce significativamente la capacidad del sistema inmunológico para combatir las infecciones respiratorias. Parece que cuanto más cálido se pueda mantener el entorno intranasal, mejor podrá funcionar este mecanismo de defensa inmunitario.

Los autores sugieren que el descubrimiento de este mecanismo de defensa antiviral podría conducir a formas de “inhibir la transmisión viral”. Por ejemplo, proponen que los hallazgos pueden ayudar a los científicos a construir versiones artificiales de los señuelos que actúan como “esponjas de virus”, y señalan que el miR-17 descubierto es un potencial “compuesto antiviral que destruye al virus antes de que infecte a la célula”. Esto podría revolucionar la manera como luchamos contra los virus.

***

