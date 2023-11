Día internacional contra la violencia y el acoso escolar

El Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluyendo el ciberacoso, tiene lugar este 2 de noviembre. La jornada convocada por la Unesco pondrá de relieve, este año, los fuertes vínculos que existen entre la violencia en las escuelas y la salud mental, bajo el tema: “No al miedo: acabar con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje”.

La salud mental de niños y adolescentes sigue siendo motivo de preocupación en todo el mundo, una población aún más vulnerable tras la pandemia de Covid-19. El organismo internacional advierte sobre “el profundo vínculo que se crea entre la salud mental y los actos violentos perpetrados en las escuelas”.

Efectivamente, ciertas experiencias como la violencia, el acoso y la discriminación en el entorno escolar pueden provocar trastornos mentales y afectar el aprendizaje, mientras que el sentimiento de seguridad en la escuela está estrechamente relacionado con una mayor salud mental y un mejor rendimiento educativo.

Debemos poner fin a la violencia y preservar la salud mental en la escuela para asegurar que las y los estudiantes aprendan y se desarrollen en espacios seguros y propicios”.

Tareas pendientes

Paulo Pinheiro, experto de la Organización de Naciones Unidas, llama la atención de la comunidad internacional sobre las consecuencias de la violencia en los centros educativos y entre sus recomendaciones a los Estados se destacan:

1️⃣ Asegurar que los directores y los maestros de las escuelas empleen estrategias de enseñanza y aprendizaje no violentas y adopten medidas de disciplina y organización en el aula que no estén basadas en el miedo, las amenazas, las humillaciones o la fuerza física.

2️⃣ Evitar y reducir la violencia en las escuelas mediante programas específicos que se centren en el conjunto del entorno escolar; por ejemplo, fomentando actitudes como enfoques basados en la resolución pacífica de conflictos, la aplicación de políticas contra la intimidación y la promoción del respeto de todos los miembros de la comunidad escolar.

Marta Santos, en su calidad de representante especial de Naciones Unidas para la Violencia contra los Niños, promovió un informe especial sobre la violencia en los centros educativos donde enfatiza: “Para los niños víctimas de la violencia la escuela puede convertirse en un suplicio más que una oportunidad. La promesa y el potencial de la educación y la emoción del descubrimiento y el aprendizaje se ven socavados por el dolor, el trauma y el miedo”.

“En algunos casos, el rendimiento académico de los niños sufre, su salud y bienestar se ven afectados y su capacidad para actuar como personas con confianza, capaces de desarrollar relaciones abiertas y francas con los demás se ve comprometida. El impacto negativo de la violencia en las escuelas va más allá de los niños directamente afectados por ella. Toca las vidas de los que la presencian, creando una atmósfera de ansiedad e inseguridad incompatible con el aprendizaje”, advierte.

Y agrega: “La violencia, o la amenaza de ella, puede ser tal que las familias se sientan presionadas a mantener a sus hijos fuera de la escuela, o puede fomentar el abandono de la escuela como una forma de prevenir la violencia y el daño. Como resultado de ello, las oportunidades educativas, con todos sus beneficios para el individuo y la sociedad, pueden verse seriamente obstaculizadas”.

Un clima escolar que se contamina con la generación de violencias silenciosas o ruidosas, donde no pasa nada o cuando pasa algo es para generar mayor violencia, genera un sentimiento de injusticia e impunidad que no hace otra cosa que alimentar la violencia y exclusión. Es necesario un ambiente donde no se ignore o nieguen los hechos que suceden y tampoco se exageren o generalicen sino que se aborden como parte del crecimiento individual y social.

Hoy es un día para recordar y empatizar con las víctimas y, sobre todo, para actuar.

