Comentarios sin atentar la esperanza - Efecto Cocuyo

Si algo ha detenido la exterminación absoluta de la esperanza, eso sería –precisamente- la capacidad de resistencia de la oposición venezolana, no solo representada por los partidos políticos, sino también personificada en las diferentes asociaciones civiles, fundaciones, ONG, Iglesias, periodistas, gremios empresariales, es decir, comunidad organizada levantando su voz pese a todos los riesgos.

Ciertamente, los factores diferenciadores que no le permite al régimen autoritario venezolano afianzar el dominio absoluto de la población (como sí lo ha hecho el régimen autoritario cubano), sería la supervivencia de la oposición, el apoyo intenso de la comunidad internacional y las pocas reservas de democracia que van quedando en la sociedad venezolana. Este aspecto es clave mantenerlo si es que, francamente, queremos recuperar eso que llaman democracia.

Debido a la censura –y autocensura- en los medios de comunicación y la anulación de la libertad de prensa en todos sus órdenes, muchas veces las redes sociales se han constituido en la ventana de información para buena parte de la población. En estos espacios se publican numerosos comentarios desaforados e irrazonables, y muchos analistas ven con cierta preocupación cómo se golpea (a mi juicio injustamente) a los dirigentes opositores con acusaciones improcedentes y calificaciones inmerecidas porque -argumentan los analistas- hacen mucho daño a la esperanza de un renacimiento democrático.

No obstante, a mí me inquietaría menos esos juicios por varias razones: a) Para nada son una muestra representativa y/o válida del sentir nacional; 2) El oficialismo tiene un ejército de bots operando 24/7 para crear tendencias dañinas; 3) Los usuarios de estas plataformas virtuales son propensos a actuar con más desparpajo y menos ponderación, porque asumen que su comportamiento es intrascendente o baladí; 4) Las opiniones que se vierten en esos espacios tienen altas dosis de extremismo que de moderación; 5) Los dirigentes opositores saben que no pueden tomar decisiones en base a 400 tuiteros radicalizados o 900 personas encuestadas.

Recobrar la esperanza

Si queremos ser aporte para recobrar el Estado de Derecho, la separación de poderes y las libertades fundamentales, creo que sería más apropiado respaldar a todos nuestros representantes políticos que sufren persecución permanentemente; hostigamiento a sus familiares; migración forzada; represión brutal; acoso sin miramiento; y tortura como gozo, pasatiempo y disfrute de la dictadura. En concreto, cuando quiera desacreditar el esfuerzo de los dirigentes opositores, piense más bien si usted sería capaz de poner su vida en riesgo –y la de sus familiares-, resistir la humillación de comerse sus heces en prisión o consumir sus días en un espacio de un metro cuadrado.

Está bien que pongamos bajo a escrutinio los asuntos públicos y todo lo relacionado al futuro político, económico y social del país, pero seamos un poco más objetivos, justos y desapasionados. No nos enfrentamos a cuatro monjes bondadosos. Al contrario, se está luchando contra personas que le ofrecieron sus almas al maligno y bien poco les importa la desnutrición infantil o la ultracatástrofe que puede provocarse por el profundo estancamiento económico.

Somos del mismo equipo y tenemos un objetivo común, no lo perdamos de vista. El adversario está en la otra acera. Critiquemos para mejorar, no para destruir. La reconstrucción de la democracia será con la fuerza de los fundamentos colaborativos, no con infamias divisionistas.